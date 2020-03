La settimana in corso si è quasi conclusa ed è arrivato il momento per godersi il weekend. L'oroscopo rivela tantissime novità per domenica 29 marzo, infatti i pianeti saranno pronti ad influenzare l'aspetto sentimentale, professionale e sociale di tutti i segni zodiacali. Troveremo la Luna in congiunzione a Venere, Marte in congiunzione a Giove e Saturno in congiunzione a Plutone. Sagittario e Pesci non avranno alcun problema nel rapportarsi con la persona amata, mentre Gemelli e Capricorno avvertiranno la necessità di ritagliare degli spazi personali.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa ha in serbo la giornata di domenica 29 marzo per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domenica 29 marzo: Toro creativo, Cancro nostalgico

Ariete: sarà una giornata ricca d'idee e di strategie di pianificazione. Avrete modo di sviluppare al massimo le vostre capacità cognitive e di sfruttare le nozioni apprese per realizzare qualcosa di brillante. Forse, la paura di non riuscire a realizzare i vostri sogni potrà abbassare il vostro tono dell'umore, ma se vi impegnerete non avrete niente da temere.

In amore sarete molto esigenti, pretenderete attenzioni particolari e cercherete di essere i protagonisti della giornata del vostro partner. L'Oroscopo suggerisce di analizzare le reazioni della persona amata per capire come bilanciare il vostro bisogno di coccole e il suo possibile desiderio di libertà.

Toro: sarà una giornata particolarmente positiva in ambito creativo: se sfrutterete al meglio le vostre risorse, forse, riuscirete a realizzare qualcosa di innovativo.

Le attività da prediligere saranno quelle artistiche come la musica, la pittura e la scrittura perché riuscirete a dare il massimo. Il partner non potrà che apprezzare la vostra intraprendenza e supportarvi nel vostro processo creativo. Forse, dovrete affrontare qualche piccola discussione con gli amici: non sempre è facile portare avanti rapporti a distanza, ma con le giuste attenzioni tutto potrà risolversi.

Attenzione a non sottovalutare i piccoli dolori alla testa: possono segnalare la necessità di riposo.

Gemelli: la giornata non inizierà nel migliore dei modi, stress e ansia potranno accompagnare le vostre emozioni mettendovi in difficoltà. Il partner sarà pronto ad ascoltarvi, ma necessiterà anche dei suoi spazi e potrebbe chiedervi qualche ora di riposo. Impegno e dedizione saranno fondamentali per ottenere successi nel futuro professionale, ma potrebbe essere necessario ritagliare spazi solo per voi stessi in modo da svolgere le vostre attività preferite. In amicizia, le cose procederanno tra alti e bassi, servirà tutta la vostra pacatezza e tolleranza per riuscire a bilanciare situazioni che potrebbero mettere a rischio la serenità.

Il consiglio dell'oroscopo è quello di rimanere sempre fedeli al vostro carattere e di usare la razionalità prima di affrontare una conversazione.

Cancro: forse, verrete colpiti da un forte senso di nostalgia nei riguardi della vita che conducevate precedentemente. L'umore potrà diventare malinconico spingendovi a rintanarvi in voi stessi. L'oroscopo suggerisce di cercare conforto nelle persone amate, non è detto che riusciranno a confortarvi completamente, ma potranno essere un buon supporto. Dedicarvi alle vostre attività preferite vi aiuterà a superare questa giornata e a ritrovare il desiderio di mettervi in gioco.

Un ottimo modo per mantenere la mente attiva potrebbe essere quello di dedicare tempo alla lettura o a giochi d'enigmistica. Inoltre, un buon riposo notturno vi permetterà di recuperare la positività e di affrontare con maggiore energia la successiva giornata.

Previsioni astrologiche di domenica 29: Vergine sottotono, improvvisazione per Scorpione

Leone: questa domenica sarà ricca di energia e di entusiasmo. La vostra vivacità riuscirà a coinvolgere anche le persone che vi sono accanto e il partner non potrà che essere travolto dalla positività. Sarete un punto di riferimento essenziale per i figli, forse, potranno esserci delle piccole incomprensioni, ma riuscirete, con ascolto e capacità di immedesimazione, a far tornare il sereno tra le mura della vostra casa.

Sarà tempo di dedicarvi a nuovi progetti, le idee non vi mancheranno e, se vi impegnerete, potrete realizzare i vostri sogni. Attenzione a non affaticarvi troppo e ad ascoltare le esigenze del vostro corpo: alternare riposo e lavoro sarà la strategia vincente per dare il massimo!

Vergine: avrete bisogno d'ironia e divertimento per riuscire ad affrontare questa domenica. L'umore, soprattutto nelle prime ore della giornata, potrebbe essere un po' sottotono e necessitare di un confronto costruttivo con il partner. Creatività e fantasia lasceranno il posto ad aspetti più pratici della quotidianità.

L'oroscopo suggerisce di non caricarvi di responsabilità eccessive e di dare spazio anche ai vostri desideri. In amicizia, forse, riceverete una delusione inaspettata, se veramente lo vorrete potrete sistemare la situazione, ma non è detto che l'altra persona sia disposta a modificare i suoi atteggiamenti. Concludere la serata con un bagno caldo potrà contribuire al miglioramento dell'umore.

Bilancia: il bisogno di calma vi spingerà a ritagliare dei spazi solo per voi stessi a lasciare il partner un po' in disparte. Il vostro comportamento, forse, non verrà compreso, ma avrete tutto il tempo per spiegare il perché delle vostre azioni.

La necessità d'introspezione potrebbe trovare un suo sfogo in attività creative come la scrittura di un diario. A livello professionale le cose non andranno nel migliore dei modi, potrete subire una battuta d'arresto, ma non temete, al momento opportuno riuscirete a ricaricarvi e a dare il massimo in ogni progetto. Attenzione a non sottovalutare persone che credevate poco determinanti nella vostra quotidianità: potrebbero esserci delle belle sorprese!

Scorpione: in amore la parola vincente sarà: improvvisazione! Non avrete bisogno di riflettere troppo a lungo sulle parole da dire, vi basterà parlare con il cuore e mostrare i vostri veri sentimenti.

Il partner non potrà fare altro che apprezzare la vostra sincerità. Forse, potrà esserci qualche piccola discussione in famiglia, punti di vista differenti, infatti, potranno dare luogo a prese di posizione inaspettate. L'oroscopo consiglia di non tradire il proprio pensiero, ma di dare spazio anche a quello degli altri. Un modo per tenere la mente occupata potrebbe essere quello di dedicarvi alla cucina: preparare i cibi che più amate vi permetterà di dare un'impennata positiva al vostro umore e di rasserenare l'atmosfera famigliare.

Previsioni astrologiche del 29 marzo: Sagittario affettuoso, Acquario generoso

Sagittario: sarà impossibile rimanere lontano dalla persona amata: affetto, amore e vivacità saranno gli aspetti fondamentali che vi permetteranno di creare un legame intenso con il partner. Forse, tenderete ad avere poco controllo sulle vostre emozioni facendovi trascinare dall'entusiasmo, ma non è detto che la vostra dolce metà non possa aspettare questo aspetto. L'esuberanza si rifletterà anche nell'ambito lavorativo e sarete pronti a sfruttare tutte le vostre qualità per dare il massimo. L'oroscopo consiglia di rilassarsi durante le ore serali: una cenetta romantica e un film comico o un musical potrebbero donarvi serenità e calma.

Attenzione a non esagerare con i peccati di gola.

Capricorno: sarà una domenica all'insegna dell'impegno personale e dell'ambizione. Vi concentrerete al massimo su tutti i vostri progetti e riuscirete, anche, a essere di supporto per la vostra famiglia. Forse, l'impegno eccessivo vi spingerà a dover ritagliare degli spazi di tempo da dedicare solo a voi stessi in modo da poter ricaricare le energie. Il partner potrà non capire i motivi del vostro distacco, ma se gli aprirete il vostro cuore riuscirete a riportare la pace all'interno delle mura domestiche. In amicizia le cose potrebbero non decollare, sarà un momento da dedicare più all'introspezione che all'apertura relazionale, ma non temete, chi vi è veramente vicino comprenderà facilmente le vostre esigenze.

Acquario: tolleranza, generosità e rispetto vi permetteranno di relazionarvi al meglio nella giornata. Vi sentirete propensi all'ascolto dell'altro e all'aiuto. Sarete un punto di riferimento essenziale per amici e famigliari e il partner non potrà fare a meno di contare su di voi. Forse, il vostro umore diminuirà di tono durante le ore serali: stanchezza e stress quotidiano necessiteranno di qualche ora di riposo. Fondamentale sarà dedicare del tempo a qualche attività rilassante come l'ascolto di musica melodica o la visione di un film spensierato. Sarete pronti a dare il massimo anche nel rapporto con i figli avendo modo d'instaurare una relazione profonda e ricca di significato

Pesci: fascino e sensualità saranno i due elementi portanti di questa giornata. Riuscirete a entrare in sintonia con il vostro partner e a mostrargli tutto il vostro amore. La persona amata apprezzerà, particolarmente, la vostra sensibilità e, se glielo permetterete, vi ricoprirà di attenzioni. Forse, avrete voglia di dedicare del tempo alle faccende domestiche: ordine, pulizia e arredamento vi aiuteranno ad aumentare il tono dell'umore e a farvi sentire più sereni con voi stessi. Fantasia e realtà si mescoleranno fino a donarvi una percezione nuova della quotidianità: attenzione, solo a non farvi trascinare troppo da questioni inesistenti. Potranno esserci delle discussioni con amici e famigliari, ma tutto dovrebbero risolversi in breve tempo.