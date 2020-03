Siamo quasi al termine di questa settimana, amore, amicizia, progettualità e cambi d'umore si sono alternati, grazie all'influenza dei pianeti, fino a delineare la quotidianità di ogni segno zodiacale. L'Oroscopo di venerdì 27 marzo avrà in serbo moltissime novità ed emozioni per tutti i segni zodiacali. La carta celeste vedrà la presenza della Luna in congiunzione a Urano, di Venere in trigono a Plutone e di Saturno in congiunzione a Plutone. Capricorno e Acquario non potranno fare a meno di esprimere affetto verso partner e amici mentre Leone e Bilancia si imbatteranno in parole e atteggiamenti inaspettati.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa attenderà, nella giornata del 27 marzo, tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di venerdì 27 marzo: creatività per Toro e umore sottotono per Gemelli

Ariete: sarà una giornata molto positiva dal punto di vista delle relazioni interpersonali, infatti, se userete il giusto livello di empatia, riuscirete ad avere conversazioni profonde e ricche di significato con partner e amici. Potrebbe essere il momento giusto per sfruttare al meglio la vostra fantasia e creatività, forse, ridare vita a un vecchio progetto accantonato sarà un modo per ottenere ottimi risultati.

Attenzione a non sforzare troppo gli occhi davanti alla tecnologia e al computer: fare una pausa ogni ora potrà essere d'aiuto.

Toro: pacatezza e tolleranza saranno le due parole fondamentali per questa giornata. Il vostro spirito creativo vi spingerà a lavorare su nuovi progetti e a sfruttare al massimo le vostre risorse. Forse, il partner si sentirà un po' trascurato, ma sarete decisi a realizzare qualcosa di bello.

Potrebbe essere il momento opportuno per dedicare tempo all'arte e alla cucina, relax e produttività si uniranno in un mix esplosivo che donerà un'impennata positiva alla vostra autostima.

Gemelli: sarà una giornata un po' sottotono per voi, determinazione e genialità lasceranno il posto a una sensazione di stanchezza e di voglia di relax. L'oroscopo consiglia di mettere, momentaneamente, da parte i libri da studiare e i progetti lavorativi da finire a di lasciare posto al benessere psicofisico.

Forse, vi sembrerà di perdere tempo, ma qualche ora di riposo pomeridiano potrebbe essere utile per recuperare energie e per dare il massimo a livello personale e relazionale. Attenzione a non trascurare l'importanza di una sana dieta equilibrata.

Cancro: le recenti paure verranno sostituite da sentimenti positivi e propositivi verso gli altri. Vi sentirete più vicini che mai agli amici e cercherete di dare il massimo nel rapporto con gli altri. In amore, le cose continueranno ad andare nel verso giusto, forse, avrete la sensazione di trascurare degli aspetti importanti della vostra relazione, ma un breve chiarimento con il partner potrebbe cancellare tutti i vostri dubbi.

Potrà essere il momento giusto per riconsiderare la ripresa di un allenamento dolce, ma continuativo.

Previsioni astrologiche del 27 marzo: Leone espressivo e Scorpione giudizioso

Leone: l'ambizione e l'energia lasceranno il posto al bisogno di affetto e di comprensione. Gli amici rappresenteranno una parte importante per la vostra giornata e, seppur a distanza, dopo aver ascoltato le loro parole avrete un miglioramento del tono dell'umore. Riuscirete a esprimere i vostri sentimenti anche al partner e, se saprete modulare le parole nel modo opportuno, potrete ottenere delle belle sorprese. Attenzione a non trascurare il benessere psico-fisico: una tisana calda potrebbe rappresentare un ottimo modo per concludere la giornata!

Vergine: forse, dovrete affrontare qualche piccola discussione in famiglia, non sarà facile trovare un compromesso, sopratutto se i punti di vista saranno molto diversi uno dagli altri, ma se ci terrete davvero riuscirete a far tornare il sereno tra le mura domestiche. Potrebbe essere il momento giusto per rispolverare qualche vostra passione, sia in campo artistico che video ludico. Attenzione alle reazioni troppo avventante: razionalità e riflessione potrebbero essere due mezzi vincenti per evitare inutili liti.

Bilancia: potrete essere travolti da un forte senso di responsabilità verso gli impegni quotidiani.

Sarà fondamentale sfruttare tutte le vostre risorse per riuscire a mantenere intatta una routine quotidiana ormai consolidata, ma il consiglio dell'oroscopo è quello di non chiudervi a riccio perché, se sarete pronti ad accettarla, qualche sorpresa potrebbe migliorare la vostra giornata. Il partner riuscirà a starvi accanto senza essere troppo invandente e rispettando i vostri desideri.

Scorpione: sarà tempo di fare un bilancio e di comprendere cosa volete realizzare, esattamente, nella vita. Lavoro e impegno vi porteranno a mettervi in gioco e a sfidare i vostri limiti, ricordate solo di non trascurare la persona amata.

La vostra spiccata capacità di giudizio vi permetterà di non farvi travolgere dalla rabbia davanti a situazioni che non potete cambiare, ma di dare vita a strategie adatte per affrontare qualunque ostacolo. Un ottimo modo per concludere la serata potrebbe essere quello di guardare il vostro programma preferito.

Previsioni zodiacali del 27 marzo: discussioni per Sagittario e pensieri profondi per Pesci

Sagittario: alcune discussioni in famiglia potrebbero rovinare la vostra giornata, forse, potrebbe essere il caso di dare adito a questioni superficiali e di dedicarvi a ciò che è veramente importante.

I figli potrebbero reagire con ribellione alle regole imposte, non è detto che siano pronti ad ascoltarvi, ma se riuscirete a spiegargli bene il perché dei vostri comportamenti la situazione prenderà una piega differente. Attenzione a non trascorrere troppo tempo in cucina: il partner potrebbe risentire della vostra mancata presenza.

Capricorno: l'amore vi sorriderà e vi permetterà di dare il meglio nel rapporto con il partner, potrebbe essere il momento giusto per affrontare discussioni importanti e per prendere decisioni determinanti per il vostro futuro. Vi sentirete affettuosi e colmi d'amore da dare, se esprimerete questi sentimenti nel modo giusto, sicuramente, verrete ricambiati.

Partner e famigliari apprezzerranno molto le vostre attenzioni e la vostra vicinanza: sarete un punto di riferimento essenziale e fonte preziosa di consigli e aiuti.

Acquario: le difficoltà recenti vi spingeranno ad assumervi responsabilità, forse, un po' troppo pesanti per voi. Il partner avrà bisogno del vostro supporto, ma anche voi, se sarete in grado di chiedere aiuto potrete ottenere un supporto non indifferente. Affetto, amore e alleanza caratterizzaranno questo venerdì e permetteranno alle vostre risorse di emergere come non mai. Probabilmente, riceverete una telefonata inaspettata da parte di un amico: chiacchiere e risate rappresenteranno un'ottima distrazione.

Pesci: la giornata si preannuncia molto interessante dal punto di vista dell'introspezione: sarete in grado di guardare al passato e al presente e d'iniziare a pianificare il vostro futuro. Importanti saranno anche i pensieri riguardanti la persona amata e gli affetti più cari. L'aurea di astrazione, verso la seconda metà della giornata, lascerà posto agli aspetti più pratici della vita domestica: faccende, cucina, attività con i figli e piccoli piaceri quotidiani. Inoltre, se riuscirete a bilanciare riflessione e praticità potrete ottenere il meglio.