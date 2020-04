L'Oroscopo di domani, 30 aprile, è pronto a svelare come sarà questa giornata. Un altro mese volge a conclusione ed ecco che in tanti si ritroveranno a fare le dovute riflessioni. Da quando il 2020 è incominciato tante cose sono cambiate nella vita di ciascun segno zodiacale. Aprile si concluderà con la Luna in Leone, per cui la voglia di attenzione e di affermazione risulterà elevata. Per i Capricorno saranno 24 ore importanti ed anche per i Pesci si rivelerà un giorno magico per certi versi. Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° in classifica - In questo lungo 2020 sono venute a mancare troppe cose. Cercate di rimettervi in sesto e ripartite da voi stessi. Guardatevi attorno, grazie a internet è possibile fare di tutto e di più anche allacciare nuovi contatti e studiare. Tutto quello di cui avete bisogno è smettere di ascoltare le notizie pessimistiche e concentrarvi sul vostro futuro. Da maggio dovrete scendere in campo e darvi da fare per recuperare ciò che non avete potuto fare nei mesi precedenti.

Abbracciate le nuove abitudini a partire da questo giovedì e non sottovalutate il potere della lettura. Presto riceverete delle novità importanti.

Scorpione - 11° posto - A volte l'erba del vicino sembra più verde ma in realtà ognuno porta la sua croce. Siete un segno agrodolce, a volte siete calmi e altre volte vi scatenate. Non accollatevi i problemi altrui perché ne avete fin troppi di vostri da risolvere.

Per fare progressi occorre compiere un passo dopo l'altro. In quest'ultimo giorno di aprile vi ritroverete a rimuginare sul tempo trascorso: lo avete sfruttato bene o male? Se non vi ritenete soddisfatti allora riflettete su come fare per migliorare: 'Volere è potere'.

Acquario - 10° in classifica - Sono stati dei mesi molto pesanti, forse avete mandato a monte un piano o un progetto a cui tenevate molto.

Forse un viaggio ha subito delle variazioni oppure un amore si trova a chilometri di distanza, inoltre c'è stato un cambiamento. Comunque sia, la giornata vi vedrà combattere contro la demoralizzazione. Ormai da settimane non sapete che pesci prendere. Ripartirete entro maggio, intanto cercate di fugare ogni dubbio e prendetevi cura del vostro aspetto. Ridete anche se non avete voglia perché il riso è un'ottima medicina.

Cancro - 9° posto - L’Oroscopo del 30 aprile dice che questo mese uscirà di scena portandosi via ogni problema e difficoltà. La Luna nel segno vi ha lasciato un po' di sensibilità al tutto, perciò vi ritroverete ad essere un po' lunatici e nervosi.

Portate pazienza perché da maggio tornerete a riappropriarvi delle vostre capacità e tirerete fuori tutte le vostre qualità. Un legame potrà essere rafforzato, intanto tagliate corto ed evitate l'insorgere di tortuose discussioni. Occhio al fai-da-te e ai fornelli, rischierete di fare un bel pasticcio!

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Gemelli - 8° in classifica - Siete un segno parecchio vivace per questo motivo non riuscite a stare fermi. In questi mesi avete affrontato una serie di prove più o meno tortuose. Quando una cosa non funziona più, bisogna cambiare strada e rinnovarsi.

È del tutto inutile insistere: 'Chi non rinnova fallisce'. Rivedete la vostra routine, eliminate i vizi nocivi e abbracciate abitudini di vita più salutari. Se vi occorre un incentivo, considerate l'idea di leggere dei libri spronanti. Evitate di fare le ore piccole, mangiate sano e non alzatevi troppo tardi in questo modo mente e corpo torneranno a sorridere.

Bilancia - 7° posto - Le previsioni astrologiche invitano alla massima accortezza. 'Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco', quindi non date nulla per scontato specie in famiglia o in amore. Vi aspettano 24 ore da dedicare al riordino generale.

Avrete modo di rimettere a posto tutti i cocci rotti e butterete via ciò che non serve e che non fa bene. Avete bisogno di nuova linfa vitale e di orari precisi da rispettare! Verso la fine della primavera vi ritroverete dinanzi ad un bivio e dovrete prendere una decisione importantissima destinata a cambiare la vostra vita in meglio. La serata sarà colma di emozioni, godetevela tutta.

Ariete - 6° in classifica - Anche le cose brutte finiscono, dopo la notte spunta il giorno per cui non dovete fare altro che attendere il risorgere del sole. Questo sarà un giovedì molto buono per progettare, ricontattare qualcuno che vi sta a cuore o per fare delle operazioni economiche importanti.

Chi lavora ha avuto un po' di difficoltà ad adeguarsi, ma adesso tutto fila liscio come l'olio. Qualche nativo potrebbe ritrovarsi ad uscire per commissioni importanti, in tal caso non lasciatevi bloccare dalla paura di esporvi. Sorrisi in amore e in famiglia.

Toro - 5° posto - Dietro alle crisi si celano sempre delle nuove opportunità. Ultimamente vi siete sentiti estraniati, come se da un momento all'altro fosse stati catapultati in una realtà alternativa. Qualcuno vi darà un valido consiglio, fatene tesoro perché vi sarà di grande utilità prima o poi. Non trascurate il fisico ed evitate di abbuffarvi tra pizza, pane e pasta.

La vostra pelle chiede più acqua, frutta e verdura perciò ultimamente non avete una bella cera: 'Mens sana in corpore sano'!

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Sagittario - 4° in classifica - Al giorno d'oggi ci sono innumerevoli opportunità e occasioni, ma a volte la vasta gamma di scelta genera confusione. Non seminate zizzania in famiglia altrimenti finirete per raccogliere tempesta. Chiarimenti favoriti, risulterete molto comunicativi e affascinanti. Coloro che hanno sofferto finalmente intravederanno uno spiraglio di ottimismo e positività. Se volete arrivare in cima alla montagna dovrete incamminarvi.

Non sottovalutate le piccole azioni perché: 'Goccia a goccia si scava la roccia'.

Pesci - 3° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà indaffarati a rimettere a posto alcune cose. Dopo un avvio della settimana abbastanza discreto e con qualche sorriso in più, tornerete ad essere sereni e soddisfatti. La maggior parte dei problemi troveranno una definitiva soluzione. Avrete un giovedì magico ed interessante in cui vi focalizzerete sul futuro. I vostri sogni e desideri potranno essere realizzati ma dovrete metterci il massimo impegno. Le stelle vi sorrideranno a maggio, dunque, preparatevi!

Capricorno - 2° in classifica - Nelle difficoltà si diventa più forti che mai, per cui non tutti i mali vengono per nuocere.

La giornata sarà molto positiva nel suo complesso. Sarete molto concentrati e pratici. Nulla vi scoraggerà, nemmeno eventuali notizie pessimistiche. Tirerete fuori il vostro carattere perché avete la straordinaria capacità di sapervi adattare agli eventi. Quando tutto questo sarà finito, riuscirete a recuperare alla grande soprattutto se sarete i più scaltri e innovativi.

Leone - 1° posto - La vostra immaginazione sarà estremamente stellare, avrete una gran voglia di essere notati e lodati. In amore è necessario venirsi incontro senza invadere i rispettivi spazi. Di tanto in tanto vi ritrovare a pensare a quanto vi manca la vita di prima e vi domandate se sarà mai possibile tornare a fare le medesime cose di una volta.

Tutto si evolve e si trasforma, in questa giornata tornerete a vedere il bicchiere mezzo pieno e a ritrovare l'entusiasmo ruggente che vi caratterizza da sempre. Possibili movimenti economici, preparatevi a ciò che avverrà nella prossima settimana.