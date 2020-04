L'oroscopo del 30 aprile è pronto a rivelare come si conclude il quarto mese dell'anno. In primo piano, l'astrologia di questo periodo e le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per la prima sestina zodiacale, ovvero per i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine. Protagonisti della giornata sono il settore del lavoro e dell'amore.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – È il momento di affrontare alcuni ostacoli relazionali, poiché il vostro congiunto che è chiuso nel guscio del silenzio da un bel po’ non ha nessuna intenzione di vuotare il sacco.

Siete stati abbastanza comprensivi ma adesso è tempo di prendere di petto le questioni più urgenti. I single che si trovano in una situazione d’amore non corrisposta, non dovrebbero sprecare tempo in pensieri non realistici poiché rischiano di non incontrare la vera anima gemella. Mettersi in mostra al lavoro potrebbe non avere l’effetto desiderato. Se volete ottenere notorietà e consensi per il lavoro, dovete semplicemente essere autentici.

Toro – Un familiare potrebbe essere un po’ severo nei vostri confronti, facendovi sentire pieno di risentimento.

Questa non è la giornata adatta per perdere tempo in discussioni futili. L'oroscopo consiglia di rivolgere la vostra attenzione alle attività domestiche che vi danno gioia. Cucinare, fare giardinaggio e decorare può coltivare la pace: è possibile che non ci sia nulla che amiate di più che creare cose belle con le vostre stesse mani. Magari esprimere il vostro lato artistico è lo scopo della vostra vita.

Previsioni di giovedì 30 aprile: Gemelli, Cancro

Gemelli – Concludete questo mese di aprile con una carica di energia invidiabile. Dove applicarla? Spetta a voi decidere in quale settore della vostra vita sfruttare tutta questa energia. Fatto sta che presto otterrete grandi successi, gratificazioni e molti riconoscimenti da parte di persone che in passato vi hanno dato filo da torcere, ma che in futuro vi apprezzeranno.

È possibile che vi venga dato un piccolo aumento o una promozione dopo la conclusione di un progetto. Se state cercando lavoro, fate attenzione alla paga. Questo accordo finanziario potrebbe non essere in grado di sostenervi nei periodi di magra.

Cancro – In questa giornata potreste sentire l’impulso di apportare notevoli cambiamenti alla vostra vita personale o lavorativa. Vi sentite molto eccitati all'idea di ciò che potrebbe accadere a breve, in quanto riceverete una notizia che potrebbe cambiare un pochino le vostre prospettive future. L'oroscopo consiglia di adottare uno stile di vita più gratificante.

Potreste non voler dire agli altri dei vostri piani. Amici critici o cauti potrebbero tentare di scoraggiarvi o un congiunto pessimista potrebbe essere preoccupato che voi possiate uscire dalla vostra orbita. Nascondere i vostri piani vi aiuterà ad essere più fiduciosi e concentrati nel portare a termine i cambiamenti che state apportando a voi stessi. Ci potrebbero essere delle novità gradite anche dal punto di vista sentimentale, che dovreste considerarle come un grande passo in avanti.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – Anche se avete un grande desiderio di uscire, respirare l’aria di campagna, di mare o di città, preferite ancora stare chiusi in casa in quanto vi sentite più sicuri e protetti con la vostra famiglia piuttosto che in giro, indifesi.

Ciò dipende dal vostro umore e dal fatto che l’insicurezza v’impedisce di reagire a determinati eventi, che invece dovreste affrontare. Prendete l’abitudine di trascorrere un tempo prestabilito in attività fisica. Anche la meditazione aiuta a eliminare lo stress e a diminuire le vostre insicurezze. Ad esempio, al lavoro potreste ricevere forti critiche da una figura di autorità, ma dopo aver compreso le loro osservazioni, vi renderete conto che quelle critiche non erano rivolte a voi ma a loro stessi.

Vergine – Se dovete fare un passo importante, che riguarda il vostro lavoro, non avreste potuto scegliere una giornata migliore di questa, in cui le stelle vi sono propizie e quindi qualsiasi decisione prendiate potrebbe rivelarsi quella giusta.

Avere paura è normale, ma non fatevi bloccare da questa sensazione, altrimenti rimpiangerete tutto. Le relazioni d'amore sono sfocate in questa giornata. Essere idealisti e voler vedere il meglio nel vostro amante è una cosa, ma vi fate del male solo quando scegliete di essere ciechi di fronte agli insuccessi. È possibile che scoprirete qualcosa sul vostro partner che vi farà sentire estremamente delusi. Se siete single, potreste ritrovarvi a fantasticare su una grande storia d’amore con una persona che vi tiene in considerazione. Non perdetevi troppo nelle vostre fantasticherie!