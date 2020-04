L'Oroscopo di domani, mercoledì 29 aprile, è pronto a rivelare che tipo di giornata sarà. Nell'aria aleggerà il profumo del cambiamento, per tanti segni zodiacali ci saranno delle questioni da digerire e smaltire. La settimana non è cominciata propriamente con il piede giusto ma un miglioramento si intravederà già dalla prima mattinata. La Luna in Cancro, in piena fase crescente, porterà sorrisi, prese di posizione, novità e tante altre emozioni ancora. I nativi del Leone avranno un po' di casini da affrontare mentre per i nati dello Scorpione saranno 24 ore estremamente ispirate.

Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Ariete - 12° posto - Coloro che hanno un lavoro o studiano, cominceranno ad ingranare anche se la ripresa sarà lenta e a tratti impercettibile. Gli ultimi eventi hanno scombussolato un po' tutto, catapultandovi in una realtà molto diversa da quella dello scorso anno.

Ciononostante siete diventati più forti e pratici, sapete il fatto vostro. Non vi lascerete mai più piegare da niente e nessuno. In questa giornata potreste ritrovarvi a compiere uno sforzo in più, inoltre, qualcosa si muoverà nel comparto economico e sentimentale. In famiglia sarà meglio cercare di andare tutti d'accordo trovando dei punti di incontro.

Vergine - 11° in classifica - L'amore e/o la famiglia sono la vostra ancora di salvezza, senza di esse rischiate di affondare.

Imparate a camminare con le vostre gambe e ad apprezzarvi così come siete. Confucio disse: 'La vita è veramente molto semplice, ma noi insistiamo nel renderla complicata'. Non gettate alle ortiche tutto quello che di buono avete fatto sinora anche se in certe giornate piombate nel pessimismo più nero. Arriverà il vostro momento, intanto dovete solamente continuare a pagaiare verso la meta. In giornata qualcosa o qualcuno catturerà la vostra attenzione.

Leone - 10° posto - La giornata di mercoledì aprirà numerose porte anche se vi ritroverete ad essere un po' incasinati. Ogni giorno che passa nutrite incertezze e paure, ma questo non è vivere. Dunque, cercate di godervi ogni istante della giornata, trascorrete del tempo di qualità con la famiglia oppure avventuratevi in nuovi hobby. Grazie a internet è possibile imparare di tutto. Aprite gli occhi o rischierete di perdere delle buone occasioni. 'Chi non risica non rosica', superate i vostri limiti mentali.

Capricorno - 9° in classifica - Spesso non fate altro che chiedervi qual è il senso di tutto ciò che vi accade, ma la verità è che un senso non esiste.

Le cose succedono e basta, per cui prima accettate questa verità prima riuscirete ad andare avanti con la vostra vita. Quello che conta veramente è apprezzare il presente in tutte le sue sfaccettature, sia belle che brutte. Ci vuole il freddo per desiderare il caldo, ci vuole il sale per apprezzare l'acqua e così via. Questa sarà una giornata di chiarezza interiore, finalmente comprenderete quali sono i vostri sogni. Avrete tutto il necessario per cominciare a muovere il passo verso il traguardo. L'amore tornerà solido, ogni incomprensione sarà chiarita.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Toro - 8° posto - In questo periodo la vita può sembrarvi incasinata, ma in realtà è tutto nella vostra mente. Per arrivare in cima alla montagna bisogna muoversi. Comunque sia, avrete 24 ore nella media e vi sveglierete con la voglia di darvi da fare anche se le vostre energie potrebbero risultare marginali. Dopo un lungo e tortuoso periodo, vi scrollerete di dosso quello stato di apatia che vi ha tenuti inchiodati al punto di partenza. Con i familiari sarà meglio tagliare corto e non discutere di politica e soldi. Salute perfetta.

Sagittario - 7° in classifica - Giornata movimentata in cui avrete delle cose da fare.

Cercate di non rivangare i tempi andati poiché non torneranno mai più! Gli sbagli passati vi saranno di grande utilità un domani perché 'Errare è umano ma perseverare è diabolico'. Meglio fallire e provarci piuttosto che non fare nulla e vivere di rimpianti. Sfruttate queste 24 ore per rimettere in sesto l'abitazione, cambiare disposizione dei mobili aiuta a rigenerare la mente.

Gemelli - 6° posto - In genere, la primavera porta sempre una ventata di novità e cambiamenti. Man mano che si avvicina maggio vi riscoprite sempre più forti e consapevoli. Questo è un Oroscopo di gran recupero, per cui lasciatevi guidare dalle stelle e dal vostro istinto che risulterà molto amplificato in queste 24 ore.

Ci saranno dei movimenti maggiori e non sarà una giornata banale e noiosa! Mettete da parte ogni rancore o litigio, evitate schieramenti e ascoltate entrambe le parti. Apprezzate anche le ore più nere della vita perché fanno comunque parte di voi.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche annunciano la vostra rinascita. La vostra mente risulterà molto più serena del solito. Vi sembrerà di avvertire sulla vostra pelle l'avvicinarsi di un cambiamento, presto dovrete darvi da fare al 100%. Delle recenti notizie vi hanno confuso tantissimo, ma via via che il tempo passa vi sentite più forti e sicuri di voi stessi.

L'amore di coppia procederà speditamente bene nonostante certe divergenze di opinione.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Acquario - 4° posto - Qualche nativo di questo fantasioso segno sta vivendo un periodo così così, ma a partire da questo mercoledì ogni difficoltà sarà messa da parte. Timori e incertezze presto saranno un lontano ricordo. 'La vita è composta di ombre e luci' disse Lev Tolstoj, dunque accettate ciò che accade. Sentirete la necessità di rimettervi in sesto fisicamente specialmente dopo un lungo periodo di abbuffate di pane, pasta e pizza. Fare movimento e mangiare in modo salutare fa bene non solo al corpo ma anche alla mente.

Avanti tutta!

Scorpione - 3° in classifica - Comincerete a darvi da fare per il vostro futuro e per quello dei vostri cari. Chi non ha potuto agire nelle scorse settimane, potrà finalmente farlo a partire da queste ispirate 24 ore. La Luna nel Cancro vi tenderà la mano togliendovi da ogni impiccio. Saranno risolte tutte quelle questioni spinose nate all'interno delle mura domestiche. Nelle cose occorre metterci impegno e amore ma anche tenacia e costanza. Fallire non è incappare in un insuccesso o in un errore, ma gettare subito la spugna. Dunque, cambiate mentalità e otterrete grandi risultati, fidatevi di voi stessi e del domani.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani parla di un ottimo giorno grazie alla posizione lunare. Vi ridesterete dallo stato di letargia in cui siete rimasti per gran parte del tempo. Se recentemente vi siete sentiti poco bene o già di forma, ritornerete a gioire. Non lasciatevi influenzare dalle chiacchiere del web e proteggete la vostra mente dalle notizie pessimistiche. Trascorrete le serate rilassandovi dinanzi ad un bel romanzo o film/serie tv entusiasmanti. Ridete perché ridere fa bene al cuore.

Cancro - 1° in classifica - L’oroscopo di mercoledì 29 aprile dice che dopo una domenica sconquassante e un avvio della settimana traballante, finalmente vi riprenderete!

Forse recentemente avete ricevuto un'ipotetica mazzata in testa o forse le vostre certezze sono crollate. Avete avuto dei mesi molto difficili ma ciononostante avete continuato a remare per non affondare. Presto avrete modo di realizzare qualcosa di speciale e di importante, qualcosa che è destinato a cambiare non solo le vostre abitudini di vita ma anche quelle altrui. L'amore a distanza ha barcollato, ma presto sarà possibile ricongiungersi. In questo periodo avete capito molte cose perciò state per evolvervi completamente.