L'Oroscopo di domani, lunedì 6 aprile, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Riparte una nuova settimana che per molti segni zodiacali sarà molto interessante e soprattutto importante. In questo lunedì avremo un buon cielo astrale caratterizzato dal passaggio della Luna dalla Vergine alla casa della Bilancia (ore 21.17 circa). Anche se i tempi non sono prosperosi, c'è sempre un'opportunità dietro l'angolo da scovare e sfruttare fino in fondo. Dunque, ora più che mai è bene bandire ogni atteggiamento negativo e arraffare tutto quello che si può prendere.

Il Sole in Ariete porterà molto sprint e vigore, per cui in tanti bandiranno il pessimismo e finalmente ritroveranno la voglia di fare, come nel caso del Cancro. Approfondiamo scoprendo nel dettaglio le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni astrali

Toro - 12° posto - Lunedì così così. Non avrete voglia di sentire e ne vedere nessuno. I giorni passano inesorabili e ormai avete la sensazione che nulla cambierà, ma non è affatto così!

Da quando l'anno è iniziato non fate altro che brancolare nel buio inoltre avete problemi finanziari ed economici. Ormai è solo una questione di tempo perché presto tutti i nodi verranno al pettine e tornerete a gioire. Ci sono stati dei cambiamenti da accettare per forza di cose, ma c'è ancora qualcosa che vi schiaccia e che vi procura ansia, fastidio e timore. Non rivangate gli amori passati! Nella vita bisogna guardare avanti.

Avete un gran bisogno di fuggire, tuttavia, ponetevi dei nuovi obiettivi e concentratevi su di essi.

Sagittario - 11° in classifica - Ultimamente vi sentite come se la sfortuna vi perseguitasse dato che niente va come dovrebbe. La settimana ripartirà con il freno a mano alzato. Da un po' di tempo ve ne state per conto vostro. Avete alzato una specie di muraglia cinese tra voi e l'ambiente esterno.

Qualche volta vi concedete della sana ironia, ma combattete con un umore ballerino. In giornata vi sentirete molto esausti. Periodo estremamente complesso per quelle coppie che non fanno altro che discutere di continuo. Qualche nativo del Sagittario è in attesa di un'entrata importante che donerà un po' di respiro. Il lavoro è in fase di cambiamento. Tempo al tempo e ogni cosa si ripianerà, per il momento non dovrete fare altro che portare pazienza e studiare un piano B.

Scorpione - 10° posto - Ultimamente vi siete destreggiati tra le pulizie domestiche e la visione di film e serie tv. Vi siete occupati dei figli piccoli e/o del lavoro in smart working, ma incastrare per bene gli orari e le esigenze di tutti i membri della famiglia non è una passeggiata.

Ed ecco che questa settimana incomincerà con un velo di stanchezza che potrebbe tenervi inchiodati a letto per più tempo del consueto. C'è qualche nativo che non sta vivendo delle liete giornate perché forse c'è una situazione che non riesce ad accettare e sta impazzendo. Comunque sia, si tira avanti. Al'interno della relazione occorre avere reciproco rispetto, non si può avere senza dare. Programmate questa settimana nei minimi dettagli e dedicate del tempo alla cura della vostra persona: 'Mens sana in corpore sano'.

Acquario - 9° in classifica - Un problema economico vi terrà sulle spine ancora per questa giornata.

Siete, da tempo, in attesa di un movimento fondamentale che vi scuota dal vostro stato di torpore. Da qui ai prossimi tre mesi diverse cose cambieranno, per cui tenete duro. Ridimensionate ogni cosa, accettate che delle situazioni siano cambiate ed evolvetevi. Apritevi alle nuove passioni/hobby, siete pieni di risorse e di inventiva. Gli artisti di questo segno, a breve realizzeranno qualcosa di prezioso ma dovranno persistere. Chi ha superato i 50 anni non dovrà mai sentirsi in ritardo perché il mondo è pieno di storie di successo di gente che ce l'ha fatta anche in tarda età. Dunque, scrollatevi l'ansia e la paura di dosso e rimboccatevi le maniche.

Leone - 8° posto - Questa si presenta come una giornata abbastanza perfetta per mettere a tacere ogni pettegolezzo e dubbio. Non date adito alle polemiche, prediligete sempre un pacato confronto. Se qualcuno non dovesse accettare il vostro parere o punto di vista, tagliate corto senza andare in escandescenze: 'A lavare la testa all'asino si perde il ranno e il sapone'. Una certa situazione non è più la stessa di un tempo, forse in amore è cambiato qualcosa? In tal caso prendetevi del tempo per riflettere sul da farsi. Per quanto riguarda la professione, ormai da tempo vi ritrovate con l'acqua alla gola e temete per il vostro futuro e di quello dei vostri cari.

Restate fedeli ai vostri valori e sogni di vita.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani 6 aprile si presenta abbastanza importante. Mercurio nel vostro domicilio creerà una connessione particolare, per cui in questo periodo potreste sentirvi profondamente saggi, acculturati e profondi. In giornata sarete impegnati in certe attività riguardanti la famiglia. Potreste sentirvi rincuorati da una certa notizia. In questo periodo chiedete maggiori certezze e garanzie. Qualche nativo sta lottando duramente ed ha alla spalle delle settimane molto pesanti: 'Chi la dura la vince'. In serata avrete modo di rilassarvi e di distrarvi gustando un bel film o una serie tv appassionante.

Oroscopo del giorno 6 aprile

Cancro - 6° posto - L’Oroscopo del 6 aprile dice che questa settimana comincerà con il piglio giusto dato che avrete tanta voglia di fare e di emergere. Non si può dire che siete la stessa persona degli anni scorsi. Molte cose sono cambiate, non solo attorno a voi ma anche dentro di voi. Vi siete riscoperti più forti e pieni di risorse, avete capito quali rapporti portare avanti e quali chiudere. Tuttavia siete un segno volubile, il vostro umore cambia come le maree, a causa dell'influenza lunare. Ci sono delle giornate in cui avete il morale a terra e altre giornate in cui sprizzate entusiasmo da tutti i pori.

Ebbene, questo 6 aprile sarà un giorno valido e positivo, i vostri livelli di empatia saranno maggiori. Qualcuno vi penserà perché non si riesce a fare a meno di voi. Siete in attesa di novità economiche e lavorative.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche della giornata di lunedì 6 aprile aprono la porta a numerose opportunità da cogliere al volo. Ritroverete la voglia di riemergere dal fondale in cui siete rimasti ancorati per molto tempo. Anche se non vi fate mai sottomettere dagli eventi e siete un segno inarrestabile, quest'anno avete avuto la forte tentazione di gettare la spugna.

Per fortuna la Dea Bendata tornerà presto ad occupare casa vostra, non dovrete fare altro che lasciarla entrare. Iniziate questa nuova settimana con il piede giusto, del resto 'Il buongiorno si vede dal mattino'. Programmate tutti i vostri impegni, ma senza strafare. Prendetevi del tempo per la cura della pelle e per fare del sano movimento, ritagliatevi un vostro angolino personale e stabilite dei limiti invalicabili.

Capricorno - 4° posto - Un detto giapponese dice che tutti commettono degli errori, ma è per questo che esiste una gomma per ogni matita. Dunque, accettate gli sbagli fatti in passato poiché costituiscono una lezione di vita importante: 'Errare è umano, ma perseverare è diabolico'.

Questo lunedì favorirà la vostra rinascita mentale e spirituale, meritate un nuovo inizio a prescindere dal parere altrui. Cercate di non vivere la vita preoccupandovi di quello che gli altri penseranno di voi altrimenti finirete per coltivare un campo di rimpianti. Bando al pessimismo e continuate a portare avanti i vostri progetti. Presto o tardi arriverà il momento della resa dei conti.

Ariete - 3° in classifica - Anche se non è facile, ce la state mettendo tutta in questo periodo particolare in cui le incertezze sono numerose. Nei giorni scorsi, alcune situazioni vi hanno procurato una serie di problemi.

Forse avete avuto difficoltà a chiudere occhio la notte o forse ci sono state delle incomprensioni. Comunque sia, a partire da questo lunedì la musica cambierà! Si ripartirà con il piglio giusto, infatti avrete 24 ore sorridenti. La voglia di rimettervi in gioco vi assalirà, ma guai ad abbassare la guardia. Sfruttate la presenza del Sole nel vostro segno per rimettervi in pari o per avanzare in un certo lavoro/progetto. Tenete le orecchie bene aperte perché potrebbero giungere delle informazioni valide e di grande utilità.

Gemelli - 2° posto - Avere Venere nel segno significa bramare l'amore e ardere di passione, ma di questi tempi non è facile per chi vive da solo o è single. Siete un segno vitale ed eternamente giovane dentro, infatti per voi l'età è solamente un numero sulla carta. Chi ha la fortuna di avervi accanto non si annoia mai perché voi stessi detestate la noia e la solitudine. È del tutto comprensibile che questo 2020 non vi stia piacendo affatto, ma bene o male tirate avanti la carretta, come si suol dire in certi casi. Ci sono volute delle giornate per abituarvi al nuovo stile di vita, avete sofferto e vi siete sentiti soffocare. Comunque sia, preparatevi a vivere 24 ore promettenti dato che accadrà qualcosa di insolito che scuoterà la vostra quotidianità. Salute in ripresa, scintille con la persona del cuore.

Vergine - 1° in classifica - Finalmente una giornata super-positiva! Dopo settimane pesanti e sottotono, ritroverete la gioia di vivere. Tutto vi riuscirà bene, anche quelle cose in cui siete poco pratici.Ora più che mai bisogna cooperare perché da soli non si va avanti mentre con il gioco di squadra si ottengono dei risultati meravigliosi ed ogni ostacolo è sormontabile. Apritevi ai nuovi interessi. Qualcuno si ritroverà ad uscire per sbrigare delle commissioni importanti, ma assicuratevi di aver preso tutto. Chi svolge un lavoro in proprio dovrà fare delle ricerche per scovare delle nuove soluzioni di guadagno. Comunque sia, al più presto si verificheranno delle interessanti transazioni economiche.