L'oroscopo della giornata di lunedì 6 aprile prevede il pianeta Venere in congiunzione rispetto al segno di terra del Toro, che riuscirà magnificamente a mantenere bene il proprio rapporto con il partner o con gli amici. Al contrario, Vergine dovrà avere molta pazienza per quanto riguarda la sfera sentimentale. Scorpione s'impegnerà di più per risolvere situazioni un po’ più complicate in ambito lavorativo, mentre Acquario sentirà la necessità di portare dei cambiamenti nella propria relazione di coppia.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 6 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 6 aprile 2020 segno per segno

Ariete: il lusso lo adorate molto, soprattutto sul fronte sentimentale, per fare colpo nei confronti del partner. Questo porta via un po’ di denaro e secondo l'oroscopo della giornata di lunedì potreste decidere di compiere qualche piccolo sacrificio. Non preoccupatevi, risulterete comunque attraenti. Se siete single potreste fare qualche interessante conoscenza.

Nel lavoro ci sono in vista delle trattative importanti e fareste meglio a metterci tutto il vostro impegno. Voto - 7

Toro: Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale completa un oroscopo ricco di soddisfazioni, soprattutto sul fronte sentimentale, dove una certa cordialità, abbinata al vostro modo di amare, vi permetteranno di far impazzire la vostra anima gemella. I single potrebbero fare dei piccoli passi avanti con una conoscenza.

Nel lavoro potreste riuscire ad ottenere buoni risultati. Dovrete soltanto volerlo. Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di lunedì che vi renderà molto disponibili nei confronti di chi vi sta attorno. In ambito sentimentale riuscirete a mantenere un buon rapporto con la vostra anima gemella, senza per forza trattare argomenti caldi. Se siete single potrebbe non essere il momento adatto per fare nuove conoscenze.

Nel lavoro non fatevi prendere dall'ansia e cercate di fare un buon piano che vi permetta di tenervi al passo con i colleghi. Voto - 7,5

Cancro: oroscopo della giornata di lunedì fortemente incentrato verso la comunicazione grazie ad un ottimo Sole in trigono rispetto al segno dei Pesci. Sul fronte sentimentale sarete pazienti, con la voglia di provare forti emozioni assieme alla vostra anima gemella. I single dovranno riuscire a superare alcuni ostacoli in questo periodo. In ambito lavorativo potreste non essere al massimo della forma, forse a causa di alcuni pensieri che avete per la testa. Cercate di concentrarvi di più.

Voto - 7

Leone: un oroscopo che vi farà fare il pieno di fiducia per via di Venere in buon aspetto nel vostro cielo. In ambito sentimentale esprimere bene la vostra personalità, con i parenti o con il partner, vi farà passare per una persona calma, gentile e disponibile, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single non fatevi prendere dallo sconforto se avvertite sentimenti contrastanti verso una persona che secondo voi vi stia facendo soffrire senza motivo. In ambito lavorativo la vostra frenetica routine comincerà ad assestarsi un po’, e riuscirete a tenere il passo con i colleghi.

Voto - 8

Vergine: purtroppo dovrete avere un bel po’ di pazienza a causa di una configurazione astrale non proprio a vostro favore. Sul fronte sentimentale cercate di non esprimervi sempre malamente nei confronti del partner. Potreste risultare un po’ troppo sgarbati e causare qualche litigio. Se siete single, approcciarvi con la gente non farà al caso vostro e preferirete starne alla larga. In ambito lavorativo se avvertite della stanchezza potrete permettervi di fare delle piccole pause senza preoccuparvi tanto. Voto - 6,5

Bilancia: durante la giornata di lunedì ci saranno in atto alcuni cambiamenti a cui dovrete abituarvi presto.

Sul fronte lavorativo, infatti, potreste essere costretti a lavorare in un modo diverso dal solito ma che fortunatamente non influirà più di tanto sui vostri guadagni. In ambito sentimentale avrete il forte desiderio di prendervi dei nuovi impegni con la vostra anima gemella che aumenteranno l'affiatamento di coppia. I cuori solitari avranno ottime occasioni per fare nuove conoscenze interessanti. Voto - 7,5

Scorpione: una buona configurazione astrale formata dal Sole e da Venere in trigono rispettivamente dal segno dei Pesci e del Toro. In amore l'oroscopo annuncia inaspettate sorprese ma molto gradite da parte del partner che vi metteranno subito di buon umore.

Se siete single qualche disaccordo con un amico potrebbe crearvi dei problemi. Nel lavoro le vostre idee saranno efficaci e di valore, non esitate quindi a esporle al pubblico. Voto - 8

Sagittario: l'oroscopo prevede per voi nativi del segno qualche piccolo battibecco per quanto riguarda la sfera sentimentale. Infatti, potreste non apprezzare l'ambiente che il partner preparerà per voi e potreste essere piuttosto sgarbati. Cercate di esprimervi in maniera più calma per non causare problemi. Se siete single potreste preferire la compagnia degli amici per confidarvi di qualcosa di importante. In ambito lavorativo potrete contare sull'aiuto di un collega per terminare un compito arduo.

Voto - 6,5

Capricorno: se siete single condividere ricordi, passioni e speranze con gli amici o meglio ancora, con la persona di cui siete innamorati, aiuterà a mettere in piedi discussioni lunghe e interessanti. Se avete una relazione fissa l'oroscopo prevede per voi notevoli miglioramenti tra voi e la vostra anima gemella. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avete in mente tanti progetti, ma per il momento fareste meglio a terminare quelli in corso per non sovraccaricarvi di impegni. Voto - 8

Acquario: si preannuncia per voi nativi del segno un oroscopo pieno di cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la vostra relazione di coppia a causa di Venere nel vostro cielo.

In amore, infatti, sentirete che dovrete fare qualcosa per migliorare la vostra relazione con il partner e, se necessario, potreste anche decidere di allontanarvi da coloro che vi hanno causato inutili problemi per salvaguardare la vostra storia d'amore. In ogni caso, cercate di fare delle scelte ponderate. Se siete single potreste essere messi in difficoltà da Giove in aspetto negativo. Nel lavoro alcune novità miglioreranno la vostra condizione economica, permettendovi di respirare un po’. Voto - 7,5

Pesci: un ottimo Sole nel vostro cielo vi permetterà di essere particolarmente seducenti e brillanti sul fronte sentimentale, soprattutto se appartenete alla seconda decade.

Infatti, saprete esprimere molto bene il vostro stato d'animo nei confronti del partner, che apprezzerà molto il vostro temperamento. Se siete single preferirete essere discreti con chi incontrerete. Nel lavoro avrete tante idee per la testa che non vedrete non vedrete l'ora di portare sulla vostra scrivania al più presto possibile. Voto - 9