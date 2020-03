L'Oroscopo dal 6 al 12 aprile apre le porte a una settimana abbastanza importante e soprattutto decisiva. Dopo mesi difficili, finalmente qualcosa comincerà a migliorare. Seppur radicalmente, sarà possibile riprendere in mano la propria vita e rilanciarsi in nuove avventure e progetti. L'iniziale periodo di sconcerto e paura, lascerà spazio a una fase indubbiamente migliore, caratterizzata dalla voglia di rimettersi in carreggiata e reinventarsi. Grazie all'interessante cielo astrale, sarà la settimana ideale per i progetti e i chiarimenti.

La Luna piena di mercoledì accenderà gli spiriti dei nativi della Bilancia. Ci saranno dei conti da rivedere, come nel caso dei Gemelli. Amore, lavoro, famiglia, soldi e fortuna saranno al centro delle previsioni astrologiche per questa settimana.

Previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete - La seconda settimana di aprile porterà con sé speranza e positività. Tuttavia sarà presto per fare i salti di gioia, dato che per le prossime giornate la situazione sarà ancora in fase di stallo, ma mai perdere la fede.

Qualche nativo dell'Ariete comincerà a mettersi l'anima in pace e a riprendere in mano quei progetti rimasti nel cassetto durante il mese di marzo. Aspettatevi nuove idee e tenete la mente impegnata, la cosa importante sarà costruirsi una serie di piccole abitudini fruttuose e salutari. Bandite il cibo spazzatura e prediligete frutta e verdura. Coloro che vivono assieme alla persona del cuore potrebbero sfruttare queste settimane feritili per ampliare la famiglia.

Toro - Avete alle spalle molte questioni in sospeso da risolvere, per tale motivo non riuscite a chiudere occhio la notte. Da quando l'anno nuovo è cominciato ne avete viste di tutti i colori. Aspettatevi una settimana nella media, anche se qualche nativo di questo segno potrebbe riuscire a venir fuori da quel spinoso problema che lo attanaglia da tempo immemore. Sarà bene coprirsi, data l'imprevedibilità delle temperature che risulteranno molto ballerine: allergie in agguato.

Ancora un paio di mesi e sopraggiungerà l'estate, qualche nativo progetterà una vacanza al mare, magari in una bella spiaggia italiana. Lunedì e martedì saranno le giornate più favorevoli per incominciare una dieta depurante, ma non trascurate il movimento.

Gemelli - La seconda settimana di aprile porterà una pioggia di novità e una ventata di freschezza. Accadranno numerose cose da non prendere sottogamba. Le stelle, infatti, rivelano che sarà necessario darsi una mossa. In famiglia capiterà di discutere, soprattutto se il partner è poco partecipativo. Le femmine di questo segno saranno le più tormentate, dato che si occupano di mille faccende e non trovano un secondo di serenità.

Ci saranno dei conti da rivedere e sistemare. Chiedete una mano e stabilite delle regole: con la gentilezza si risolvono tanti problemi. Dedicate un paio di giornate alla cura della vostra persona e amatevi di più.

Cancro - L’Oroscopo, fino al 12 aprile, dice che sarà una settimana perfetta per ottenere un recupero generale. Marzo è stato un mese molto brutto sotto tanti punti di vista. Ciononostante, avete cominciato aprile con lo spirito giusto e un gran bel sorriso stampato sul volto. Nei prossimi giorni, con la Pasqua alle porte, chi è in coppia metterà da parte ogni forma di egoismo per aiutarsi a vicenda e questo porterà a una maggiore intimità.

Il lavoro resterà ancora un capitolo dolente, dato che anche l'economia continuerà a risultare abbastanza incerta, tuttavia stanno per giungere venti favorevoli e promettenti. Qualche nativo convive con il timore di perdere tutto dopo mille sacrifici fatti negli anni, ma bando al pessimismo! Non dovrete mai permettere all'ansia e alla negatività di travolgervi. Occhio alle allergie stagionali.

L'Oroscopo settimanale dal Leone allo Scorpione

Leone - In amore bisognerà stare molto attenti. Anche se non sarà una settimana piena di litigi, qualche incomprensione potrebbe verificarsi. Lo stress, la noia e l'incertezza saranno ancora nell'aria, ma facendo fronte compatto si supererà tutto.

Non accontentatevi, cercate nuove alternative piuttosto che gettare la spugna. Questo vale soprattutto per i lavoratori autonomi che stanno vivendo un periodo precario. Rilassate mente e corpo con degli esercizi appositi e tenetevi distanti dalle persone negative e criticone. Avete bisogno di pensare solamente a voi stessi.

Vergine - La prossima settimana sarà portatrice di ulteriori novità riguardanti l'intera situazione generale. Finalmente si intravederanno i primi risvolti positivi e tornerete a sorridere. In amore devono fare attenzione le coppie che non hanno vissuto una lieta convivenza, dato che si ritroveranno a discutere di una serie d'importanti questioni e potrebbero sorgere dei cambiamenti epocali.

Comunque sia, la sensazione di frustrazione scemerà via e lascerà spazio a una ritrovata ispirazione. Non tutti stanno vivendo un buon periodo, ma in tanti ce la stanno mettendo tutta pur di non darla vinta alla negatività e alla noia. Sarà una settimana ricreativa e piena di buone intenzioni. Possibili commissioni urgenti da sbrigare, ma munitevi di tutte le precauzioni necessarie.

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlano di un avvio della settimana un po' a rilento. Tuttavia, a partire da mercoledì, le cose cambieranno in maniera molto positiva e sarà possibile ottenere un buon recupero generale.

La Luna piena nel vostro segno infiammerà gli animi e, coloro che recentemente si sono ritrovati impantanati in un'incresciosa situazione familiare, ora potranno venirne fuori. I single under 40 hanno trascorso gran parte del tempo a guardare serie tv e film di vario tipo, ma cominceranno a sentire l'esigenza di darsi da fare e di vivere la vita in prima persona. L'estate prometterà qualche incontro speciale. Per quanto riguarda le coppie, ogni litigio sarà finalmente chiarito. Possibili telefonate importanti, dunque tenete d'occhio il telefono.

Scorpione - Un'altra settimana è pronta a incominciare, aspettatevi di tutto e di più.

Vi sentirete sempre più vicini alla libertà agognata, non vedrete l'ora di tornare a fare la vita di prima e di apportare dei piccoli, ma significativi, miglioramenti. Avete riflettuto a lungo su ciò che vi riguarda e siete giunti a delle conclusioni importanti. Entro domenica sera giungeranno ulteriori disposizioni, per cui prendete nota. Evitate di abbuffarvi, anzi, intraprendete una dieta e non andate in escandescenze. Ogni tempesta può essere superata, basta solamente aspettare: "Il tempo è la miglior medicina". Portate avanti quei progetti intrapresi a inizio anno e non abbandonate le buone abitudini.

Previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - La salute andrà preservata il più possibile, dunque tenetevi alla larga dalle abbuffate. La Pasqua alle porte vi terrà molto indaffarati, tra pulizie e preparazione delle cibarie tipiche di questo periodo. Le giovani coppie avranno modo di lasciarsi andare, non saranno da escludersi gravidanze inattese. Saranno sette giornate valide per mettere in atto dei progetti fruttuosi, per sistemare casa, fare le pulizie di primavera e per dedicarsi al giardinaggio. Valutate l'idea di effettuare un cambio del guardaroba, ma occhio a non eccedere con i consumi attraverso lo shopping online.

Capricorno - Sarà una settimana niente male, specialmente nel weekend. Rispolverate quei sogni lasciati nel cassetto a fare la muffa, la vostra ispirazione sarà stellare. Qualche nativo ha dei conti in sospeso da far quadrare, ma non eccedete con la preoccupazione. Chiarite ogni incomprensione, in famiglia sarà necessario andare tutti d'amore e d'accordo. Coloro che non si sentono più al sicuro o in sintonia con il partner, dovranno seriamente considerare di voltare pagina: prendete in mano la vostra vita!

Acquario - Avrete a che fare con una settimana che vi farà vivere la "normalità assoluta".

Aprile è incominciato decisamente meglio rispetto al mese scorso, quando la vostra vita è cambiata da un istante all'altro. Nei giorni scorsi qualche nativo dell'Acquario ha assunto un atteggiamento arrendevole e ha mandato in fumo diversi sogni e progetti. Non sono mancate delle piccole crisi di pianto e/o di panico, ma questo mese sarà ricco d'ispirazione, per cui riprendete da dove avevate lasciato e spingetevi avanti. Puntate al massimo, male che vada otterrete un buon minimo.

Pesci - Le previsioni astrologiche della prossima settimana segnalano che lunedì e martedì saranno due ottime giornate per mettersi a dieta. Evitate il fai da te, specialmente con i capelli, attendete che tutto si calmi. State sognando a occhi aperti il fatidico rientro, ma sarà tutto graduale e molto diverso. Niente sarà identico a prima, ma a voi andrà bene così dato che siete dei fan dell'ordine e della pulizia. L'amore rimane un capitolo dolente, specie per chi è single e desidera avere qualcuno accanto con cui trascorrere questa quarantena. Tenete duro ancora per un po', poiché al più presto tornerete in pista, non a caso le stelle di fine primavera promettono grandi magie.