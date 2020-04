L'oroscopo di maggio per il Capricorno si aprirà all'insegna del rinnovamento e dell'ottimismo. Il mese di aprile non è stato molto proficuo per i nati del segno, che sono stati costretti a stare fermi e inattivi a casa. Ora nel mese di maggio, i Capricorno sono pronti a ripartire più in forma che mai. Saranno carichi di un'energia spontanea e una grande voglia di fare che gli verrà data da Urano nel Toro. Sarà proprio questo pianeta a generare un vero e proprio rinnovamento per il Capricorno sia in campo sentimentale che professionale.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Il lavoro indagato nelle previsioni astrali del Capricorno

Voi del Capricorno siete persone iperattive e con tanta voglia di fare. Nel mese di aprile siete stati costretti a restare a casa e questo vi ha portato a sentire un grande senso di impotenza. Nel mese di maggio sarete quindi pronti a ripartire più carichi e motivati che mai. Il Sole vi regalerà tanta energia spontanea e tanta voglia di fare e avrete un miglioramento importante in campo lavorativo.

Sarà il periodo giusto per gli investimenti e per portare avanti i progetti che si erano arenati. L'influenza benevola di Urano nel Toro vi regalerà tanta creatività e voglia di fare, Giove e Plutone vi faranno sentire motivati a generare una trasformazione interiore che vi stimolerà in campo professionale e vi spingerà ad agire. Marte in sestile vi farà sentire ottimisti e vi aiuterà a risolvere eventuali problemi che si presentino all'orizzonte.

Inoltre ci saranno anche il Sole e Mercurio in trigono che vi garantiranno una certa dose di entusiasmo e di pazienza. Queste saranno indispensabili in questo mese di maggio per addolcire un po' il vostro carattere, farvi essere comunicativi e raggiungere in campo professionale tanti obiettivi importanti.

Il campo sentimentale nell'oroscopo del Capricorno di maggio

Sarà un ottimo mese di maggio per voi Capricorno e tanti pianeti a voi benevoli transiteranno, garantendovi delle grandi opportunità anche in campo sentimentale.

Venere in Gemelli per tutto il mese sarà per voi una grande alleata. Vi sentirete romantici, innamorati e passerete momenti bellissimi con il vostro partner. Marte in Pesci vi donerà un'energia delicata e costruttiva che vi renderà irresistibili. Plutone nel segno detterà sempre legge, facendovi approfondire le sensazioni in modo più ragionato, con la voglia di costruire storie stabili bandendo ogni tipo di superficialità. Così chi di voi ha già in atto una storia consolidata, potrà pensare seriamente a progetti più impegnativi come un matrimonio. Chi ha vissuto delle crisi o incomprensioni, in questo mese di maggio risolverà tutto per il meglio.

Inoltre, grazie alla benevola influenza di Saturno i nati del segno vivranno un mese molto fortunato, potenziato anche dalla presenza di Giove benevolo nel segno. Dovrete puntare tutto su una metà mese davvero avvincente per l'amore, dove lascerete cadere ogni barriera e lascerete fluire un'intensità amorosa che non avrà eguali. Venere in Gemelli sarà un potente alleato e lascerà campo libero alla sensualità, movimentando la sfera sentimentale in maniera più intrigante e piccante. Voi single così potrete vivere belle opportunità amorose da approfondire con successo e da cogliere al volo con intraprendenza.

I single in questo mese di maggio faranno molte conoscenze e tante nuove amicizie. Anche loro vivranno momenti molto gradevoli, conosceranno persone interessanti e chissà che proprio in questo maggio così favorevole, non trovino la loro anima gemella.