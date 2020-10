L'Oroscopo di martedì 13 ottobre punta un riflettore sul bisogno di affetto e acuisce i sentimenti di tutti i segni zodiacali appartenenti all'elemento Fuoco. Luna in Leone punta i riflettori sulle emozioni che diventano magnanime e più leali, anche se un po' autoritarie. Anche i Gemelli e la Bilancia sono avvolti da un ottimismo prezioso per affermare i progetti con una marcia in più. Di seguito le previsioni astrali segno per segno riguardanti anche la sfera lavorativa.

Luna in Leone nell'oroscopo di martedì

Ariete: siete molto passionali e carichi di charme, con Luna che incrocia le sue energie positive in sinergia con Marte.

Via libera all'amore quindi e nelle coppie, non mancano di certo gli slanci calorosi. Voi single potete contare su una nuova determinazione che fa concretizzare i sogni amorosi con ottimismo. Non dovete temere nulla poiché gli astri sono dalla vostra parte e anche il lavoro risulta in ripresa.

Toro: ci sono delle situazioni inattese che spiazzano e richiedono grande forza di volontà da parte vostra. Superate eventuali sfide anche sul lavoro, contando su una grande determinazione elargita da Marte molto vicino a voi. Un'evoluzione è in atto e Urano che tutto rivoluziona, introduce cambiamenti sorprendenti anche in ambito sentimentale. Attenzione quindi e fronteggiate una Luna in dissonanza che procura insoddisfazione e quasi sfida a non stagnarvi nelle situazioni.

Gemelli: siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Il satellite notturno risulta favorevole e sprigiona emozioni nuove, profonde e leali. Sfruttate voi single un'intuizione sentimentale che fa organizzare al meglio, individuando una strada fortunata preziosa per sbloccare alcune situazioni tese anche per voi in coppia.

Buono il lavoro, dove una organizzazione minuziosa risulta positiva per ottenere successo.

Cancro: Venere, Mercurio e Urano splendono per voi e propongono le idee giuste, quelle che sbloccano un po' alcune situazioni stagnanti. Sole in quadratura rende un po' apatici, ma scrollatevi di dosso questa noia e non siate superficiali né in amore, né in campo professionale.

Ricordate che eventuali difficoltà sono superabili con la pazienza o con un dialogo chiarificatore.

Leone: Luna nel segno diffonde sensazioni profonde, affettuose e orgogliose. Nella casa astrale governata dal Sole, l'astro d'argento acquista calore e i sentimenti diventano positivi. C'è voglia di consolidare gli affetti in famiglia e anche voi single, siete più fiduciosi in voi stessi, leali e pronti a ottenere successo in amore. Sul lavoro siete più autoritari e decisi ad affermare le vostre idee con una nuova determinazione.

Vergine: buono il lavoro che diventa produttivo e inizia a dare i risultati sperati. Anche in amore, siete in evoluzione e i cambiamenti positivi avvengono in modo graduale.

Gli astri dal Capricorno richiedono maggiore sforzo da parte vostra, per concretizzare i sogni tenuti in cantiere. Ma Venere regala grande appagamento e benessere, basta solo che crediate maggiormente nelle vostre capacità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Sole regala grande vitalità e tanta voglia di consolidare gli affetti in maniera armonica ed equilibrata. Luna risulta complice dal Leone e garantisce ottimismo, lealtà e un modo di fare orgoglioso e ambizioso, prezioso sia per voi single che per voi in coppia. Procedete spediti in amore, vincendo una quadratura di Saturno e Plutone che quasi mettono alla prova la vostra forza di volontà anche in campo professionale.

Scorpione: Venere garantisce successo in amore dalla Vergine e non avete nulla da temere anche voi single.

Stanno per giungere belle novità e presto vi accorgete che avete delle opportunità sotto il naso, che vanno accolte con ottimismo e speranza. Basta temporeggiare quindi a causa di Luna in quadratura e contate su Mercurio che favorisce anche le comunicazione sul lavoro.

Sagittario: siete più pomposi e teatrali in amore, poiché desiderosi di conquistare il palcoscenico amoroso e accentrare tutte le attenzioni su di voi. Siete alla ricerca di conferme e Venere in quadratura acuisce questo bisogno di affetto. Puntate sull'aiuto benefico di Marte che regala grande forza di volontà per superare eventuali attriti sentimentali. Ricordate che Luna rafforza un ottimismo prezioso anche per voi single. Alti e bassi sul lavoro.

Capricorno: Venere dalla Vergine consolida gli affetti di voi in coppia. E' richiesta per voi single ancora un po' di pazienza, a causa di Plutone che spinge alla riflessione per fronteggiare una quadratura di Marte che affatica gli animi. Siete forti e coraggiosi, disinvolti e diplomatici nel trovare la soluzione giusta al momento giusto. Attenzione a non dare troppo peso ad alcune critiche sul lavoro.

Acquario: Luna agisce in opposizione astrale e rende la sfera affettiva alquanto tesa. Siete alla ricerca di maggiori effusioni d'affetto voi in coppia e voi single sentite forte un'insoddisfazione che blocca un po' le emozioni. Ma evitate di chiudervi in voi stessi, piuttosto progredite in amore aprendovi a una comunicazione costruttiva per voi single e risolutiva per voi in coppia.

Buono il lavoro.

Pesci: un incontro è alle porte e risulta di fondamentale importanza per voi Pesci. Può riguardare la sfera lavorativa, nuove opportunità amorose per i single ma in ogni caso è benefico. Voi in coppia attenzione a non suggestionarvi, rifugiandovi in un mondo tutto vostro che confonde un po' il sogno con la realtà. Bando a questa confusione quindi e fate luce sulle questioni del cuore con maggiore consapevolezza.