Nella settimana dal 4 al 10 maggio 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna spostarsi dalla Bilancia al segno del Capricorno, dove stazionano anche Giove e Plutone. Saturno assieme a Marte permarranno in Acquario come Urano, il Sole e Mercurio che continueranno la loro orbita in Toro. Infine, Venere proseguirà il domicilio in Gemelli e Nettuno rimarrà stabile nel segno dei Pesci.

Oroscopo settimanale favorevole per Acquario e Capricorno, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali.

Eccezion fatta per il nervosismo di lunedì. per la restante settimana la protagonista indiscussa dovrebbe essere la passionalità che riuscirà, almeno per il momento, ad alleggerire il clima nel focolare domestico.

2° posto Gemelli: flirt. Marte e Venere in trigono, a parte venerdì e sabato dove la Luna ci metterà lo zampino, potrebbero servire su un piatto d'argento ai nativi ottime occasioni per conoscere nuove intriganti persone, sia fisicamente che virtualmente.

3° posto Capricorno: poliedrici.

In ambito professionale, da giovedì sera in poi, i nati Capricorno metteranno probabilmente in campo un'invidiabile versatilità che sarà ben apprezzata dai vertici aziendali.

I mezzani

4° posto Toro: ottime intuizioni. Il trigono triplo che Mercurio nel segno formerà nell'Asse Terra-Aria potrebbe stimolare l'acume nativo, facendoli giungere a delle intuizioni degne di nota, sopratutto se lavoratori autonomi.

5° posto Leone: ostinati. La settimana si prospetta altalenante per i nati del segno, i quali per uscirne indenni dovranno sfoggiare un'imponente ostinazione, sia in amore che nel lavoro, ed è ciò che dovrebbe accadere secondo le effemeridi.

6° posto Ariete: weekend sereno. Sino a venerdì il clima nel focolare domestico potrebbe risentire di qualche malumore, in primis per le manchevolezze dei nativi che saranno più evidenti al partner.

Per fortuna, il weekend avrà buone chance di risultare più sereno in coppia.

7° posto Scorpione: introspettivi. L'austero Saturno posizionato nell'amico/nemico Acquario esigerà presumibilmente dai nativi una settimana d'introspezione, dove all'azione sarà preferibile un'attenta ponderazione delle prossime mosse.

8° posto Pesci: stand-by. Urano e Marte spingono i nati Pesci a darsi da fare più che mai in questo periodo, ed anche la settimana in corso non fa eccezione, ma l'ultimo segno dello Zodiaco, però, potrebbe far prevalere l'accidia su tutto.

9° posto Cancro: dubbiosi. Ad essere sotto la lente d'ingrandimento questa settimana saranno, con ogni probabilità, le scelte fatte dai nati del segno durante il periodo appena trascorso, molte delle quali li renderanno dubbiosi sull'effettiva efficacia delle stesse.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: amore flop. La via del compromesso potrebbe essere la migliore da intraprendere questa settimana in casa Sagittario, altrimenti si dovrà fare i conti con le reiterate lamentele della dolce metà.

11° posto Vergine: a due velocità. La prima parte della settimana sarà presumibilmente costellata da piccoli rallentamenti sul versante professionale, mentre la seconda parte si rivelerà più scorrevole e serena, specialmente per quanto riguarda gli affetti più cari.

12° posto Bilancia: stressati. Da mercoledì le questioni pratiche potrebbero divenire tante, forse troppe, facendo optare per molti nativi delegarle a terzi o procrastinarle a data da destinarsi, in modo da evitare lo stress.