L'oroscopo del 1° maggio è pronto a raccontare che cosa hanno in serbo gli astri per la seconda sestina zodiacale. Il mese di maggio si apre con delle novità particolari per i nativi del Capricorno e dell'Acquario. I nativi dello Scorpione hanno molto lavoro da fare a livello amoroso, mentre le persone dei Pesci devono sfruttare pienamente il proprio talento creativo. Di seguito, l'astrologia della giornata di venerdì e le predizioni zodiacali per gli ultimi sei simboli dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.

Oroscopo del giorno: Bilancia, Scorpione

Bilancia – Il brainstorming con persone creative e intelligenti potrebbe stimolare la vostra creatività. Scegliete una delle tante vostre idee e mettetele in pratica. Qualcuno sarà anche felice di darvi un feedback. Fate tesoro delle loro perle di saggezza e siate disposti a fare piccoli cambiamenti per migliorare la vostra creazione. Siete stati benedetti con un talento artistico invidiabile. Trascorrere più tempo per dipingere, scrivere o creare può ripristinare il vostro equilibrio.

Nel momento in cui voltate le spalle all'oscurità e volgete lo sguardo verso la luce, vi rimettete sulla strada dell’armonia. Anche se in questo periodo vige la regola del distanziamento sociale, i single hanno ancora una possibilità di incontrare una persona interessante. Questa persona potrebbe essere grande di età e più saggia oppure molto giovane e luminosa: in entrambi i casi, le differenze vi affascineranno.

Scorpione – Più di una volta avete avuto la prova di quanto i vostri legami affettivi possano essere deboli e labili a causa del vostro atteggiamento freddo e distaccato. Con il vostro modo di fare non invitate di certo le persone ad aprirsi e ad avere più fiducia in voi. Dovete chiedervi il perché di tanta freddezza e poi lavorare su voi stessi. Solo così salverete i rapporti di qualsiasi genere.

Non lasciare che un piccolo problema si trasformi in un problema più grande. C'è molto da fare nel vostro mondo amoroso. Discutete spesso su una questione di denaro o familiare. Forse c'è qualche preoccupazione che minaccia l'equilibrio della vostra relazione amorosa. Se siete single non dovete fidarvi delle parole di alcune persone conosciute da poco. Questa persona potrebbe essere interessata a voi ma non come affetto stabile, forse più come un breve flirt.

Previsioni di venerdì 1° maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – Siete diventate delle persone ciniche. Ecco perché molti hanno deciso di frequentarvi poco.

Prima eravate delle persone sempre positive e tutti vi prendevano come esempio. Ora, con il vostro comportamento state mettendo a rischio anche quelle poche certezze che avevate ottenuto con tanto impegno e grande sforzo. L'oroscopo consiglia di fermarvi a riflettere e di abbandonare questo atteggiamento poco gradito dagli altri. Per qualche motivo, sembra che un vostro familiare stia scombussolando la vostra vita amorosa. Forse questo parente vuole darvi delle informazioni nascoste che riguardano il vostro partner d’amore. I single hanno troppe cose da gestire sul fronte casa.

Capricorno – Avete ancora un po' di strada da fare ma non dovete scoraggiarvi perché la parte più complicata del percorso l'avete superata alla grande.

Presto riceverete delle notizie utili per la vostra attività lavorativa o per gli esami scolastici o universitari. Spazzate via le incertezze che nuocciono alla vostra salute psicologica. Una conversazione interessante potrebbe illuminare i vostri occhi e darvi una nuova grinta per dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Dovete, come sempre, credere in voi stessi e nel vostro talento. Potreste anche prendere una decisione improvvisa sulla vostra vita amorosa o da sigle.

Astrologia giornaliera: Acquario, Pesci

Acquario – Maggio porta con sé un leggero profumo di libertà e qualche novità appetitosa.

Non vedete l'ora di mettere in atto tutti quei progetti studiati durante i due mesi di isolamento. È anche il tempo di affrontare una miriade di problemi, anche se significa discutere animatamente. Non abbiate timore di esternare i vostri sentimenti d'amore, anche se in questi giorni non vi hanno fatto dormire bene la notte. Venere è dalla vostra parte e vi offre tante opportunità romantiche. Questa è una cosa davvero meravigliosa! I cuori solitari potrebbero essere intenzionati ad approfondire la conoscenza di una persona che ritengono straordinaria.

Pesci – In questa giornata festiva dovete provare a rilassarvi, in quanto è da un bel po' di tempo che i vostri pensieri non vi permettono di stare tranquilli.

La soluzione è a portata di mano, in quanto vi basta ascoltare i consigli delle persone fidate. È comodo aver qualcuno che capisce i vostri patemi e che sa dispensare ottimi consigli. L'oroscopo consiglia di dare gli ultimi ritocchi a un progetto creativo. Gran parte della vostra ispirazione proviene da ricordi d'infanzia. Un congiunto, un programma televisivo, un brano musicale vi spingeranno a fare qualcosa di gioioso e rilassante.