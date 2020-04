La settimana che va da lunedì 4 a domenica 10 maggio 2020 vedrà la maggior parte dei segni della seconda sestina dello zodiaco alquanto stressati, sia per questioni puramente professionali che per pensieri e perplessità personali.

Un certo nervosismo caratterizzerà il segno della Bilancia, mentre lo Scorpione sarà alle prese con delle riflessioni accurate. Per quanto riguarda le posizioni planetarie, Marte e Saturno saranno entrambi nella costellazione dell'Acquario, mentre Giove e Plutone si troveranno nei gradi del Capricorno e ciò sarà ottimale per la buona riuscita delle giornate lavorative.

A seguire approfondiamo le previsioni da Bilancia a Pesci della settimana.

Amore traballante per Sagittario, Scorpione riflessivo

Bilancia: ci saranno dei problemi che dovranno trovare una soluzione nell'immediato, sia in ambito lavorativo che in quello privato. Ciò vi renderà alquanto nervosi, ma cercate di non scaricare il vostro stress sugli altri o su voi stessi. Evitate di stancarvi troppo per esigenze che non sono così 'urgenti'.

Scorpione: ci sarà spazio per una profonda riflessione sulla vostra situazione sentimentale, ma anche per prendere alcune decisioni in merito, sia che la vostra relazione sia buona oppure colma di incomprensioni e dubbi.

Il lavoro stabile vi darà delle grandi soddisfazioni, anche se dovrete metterci più impegno del solito.

Sagittario: le divergenze in amore e in famiglia saranno più del dovuto, così potreste incorrere in una tensione che difficilmente si risolverà in breve tempo. Dovreste provare a distendere i nervi, mentre sul lavoro vi sarà meno ansia e più desiderio di mantenere il 'quieto vivere' almeno fino al weekend.

Capricorno al 'top', Acquario passionale

Capricorno: la vostra buona volontà di questa settimana sarà sicuramente premiata con delle remunerazioni finanziarie, ma anche con dei salti di qualità che fisseranno positivamente la vostra posizione sul lavoro. Sarà meglio dedicare più tempo agli affetti per non avere negligenze di alcun tipo.

Acquario: Venere in Gemelli vi farà vivere la passionalità a tutto tondo con il partner, ma vi darà anche la prospettiva di fare conquiste e conoscenze che sicuramente vi rimarranno nel cuore.

Ci sarà anche spazio per riappacificazioni e per avere più autostima sul lavoro e ricevere stima dai colleghi.

Pesci: probabilmente avrete molta pigrizia in questa settimana, ma sfortunatamente non potrete darle troppo ascolto. Dovrete essere concentrati ed efficienti perché ci saranno parecchie occasioni a vostra disposizione. Avrete un ottimo rapporto con gli affetti in generale.