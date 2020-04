L'oroscopo di venerdì 10 aprile ha in serbo moltissime novità per tutti i segni dello zodiaco. I pianeti influenzeranno le emozioni e le percezioni di ciascuno e delineeranno le caratteristiche della giornata. Troveremo la Luna in trigono a Nettuno, Marte in congiunzione a Saturno e Giove in congiunzione a Plutone. Bilancia e Capricorno saranno i segni più fortunati in amore, mentre Ariete e Pesci dovranno fare i conti con alcuni problemi relazionali. Scopriamo, nel dettaglio, cosa succederà nella giornata del 10 aprile per i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di venerdì 10 aprile: romanticismo per Gemelli e sensibilità per Cancro

Ariete: sarete interessati a scoprire quante più cose possibili. La vostra curiosità vi spingerà ad esplorare attività sconosciute e a relazionarvi con persone che, fino ad ora, avete avuto modo di conoscere solo superficialmente. Dal punto di vista sentimentale, non sarà facile mantenere un rapporto stabile con il partner, in quanto tenderete ad annoiarvi molto facilmente. Il consiglio dell'Oroscopo è quello di tentare di trovare un vostro equilibrio in modo da poterlo usare anche in ambito sociale.

Attenzione a non esagerare con i piani quotidiani: osare troppo potrebbe prosciugare le vostre energie.

Toro: sarà una giornata complessa dal punto di vista professionale. Forse, vi sentirete frustrati e stanchi di lottare per i vostri obiettivi. La recente situazione d'immobilità potrebbe demotivarvi e spingervi verso la pigrizia. L'oroscopo suggerisce di tenere sempre presenti i risultati che volete raggiungere e di non gettare la spugna perché, in un futuro non troppo lontano, potranno esserci delle sorprese entusiasmanti.

Dedicare tempo ad attività divertenti vi permetterà di rilassarvi e di ritrovare il desiderio di mettervi in gioco. La presenza delle persone amate sarà fondamentale per aumentare il tono dell'umore.

Gemelli: sarà una giornata all'insegna del romanticismo. Avrete modo di entrare in sintonia con il vostro partner e ogni sua parola vi riempirà il cuore di gioia. Forse, vi lascerete andare a confidenze profonde, ma attenzione a non rivelare troppo di voi se temete di non essere compresi.

Dal punto di vista professionale la situazione rimarrà stabile, ma potreste avere difficoltà nel mantenere la concentrazione, infatti ciò che vi sta intorno potrebbe destare la vostra attenzione e spingervi verso attività di svago. In amicizia, potrebbero esserci delle piccole discussioni legate a questioni superficiali.

Cancro: il vostro lato emotivo sarà molto accentuato rischiando di rendervi più sensibili alle difficoltà quotidiane. Però, d'altra parte, avrete modo di entrare in empatia con gli altri molto più facilmente e potrete essere un punto di riferimento essenziale. La famiglia conterà su di voi, ma forse, sarà un po' troppo esigente.

L'oroscopo consiglia di dedicare le ore serali solo a voi stessi in modo da distrarvi dalle difficoltà della giornata. Attività artistiche e pratiche, come la pittura, la scrittura e la cucina, saranno da preferire ad attività che necessitano un'alta soglia di concentrazione.

Previsioni zodiacali del 10 aprile: Leone nostalgico e ansia per Vergine

Leone: la nostalgia per la vecchia vita sociale la farà da padrona in questa giornata. Avrete voglia di mettervi in contatto con le persone amate per confrontarvi e sentire la loro vicinanza. Il partner, se glielo permetterete, proverà a starvi accanto e a consolarvi nei momenti più difficili.

L'oroscopo consiglia di non trascurare la salute fisica e psicologica: a volte sono sufficienti piccoli gesti per modificare l'andamento della situazione quotidiana. La tecnologia vi tornerà molto utile per contattare amici e parenti: forse, le parole di una persona a voi molto cara saranno in grado di infondervi una ricca dose di ottimismo.

Vergine: forse, vi sentirete ansiosi e nervosi. Le persone a voi care noteranno questo cambio d'atteggiamento e cercheranno, in tutti i modi di starvi accanto. Il partner potrebbe essere poco incline all'ascolto a causa dei suoi problemi personali. L'oroscopo consiglia di usare attività spensierate come fonte di distrazione.

Per la serata potrà essere d'aiuto l'organizzazione di una cenetta gustosa. Attenzione a scegliere parole pacate e stimolanti.

Bilancia: sarà impossibile per voi ignorare la dolcissima atmosfera romantica che il vostro partner contribuirà a creare. Sarete travolti da emozioni positive, che vi spingeranno tra le braccia della persona amata. Se siete single potrebbe essere il momento giusto per aprire il vostro cuore. L'oroscopo consiglia di mettere da parte la timidezza e di far emergere tutta la vostra forza d'animo. Sarà un momento positivo anche per la pianificazione dei progetti futuri, forse non riuscirete a vedere subito i risultati sperati, ma se userete determinazione e impegno potrete godere dei vostri successi.

Scorpione: sarà il momento ideale per iniziare a fare progetti. Il futuro potrà apparirvi come una macchia fumosa e indistinta, ma è chiaro che avete pianificato già le mosse da compiere. La situazione sentimentale si manterrà positiva per tutta la giornata, forse, ci sarà un piccolo peggioramento durante le ore pomeridiane a causa di una certa dose di nervosismo. L'oroscopo consiglia di mantenervi sempre attivi tramite una ginnastica dolce da fare in casa. Questo vi aiuterà anche dal punto di vista emotivo perché costituirà una fondamentale valvola di sfogo.

Previsioni astrologiche di venerdì 10 aprile: Sagittario creativo e Acquario giù di tono

Sagittario: le amicizie vi sproneranno a dare il massimo in questa complessa giornata. La situazione d'immobilità si rivelerà più avvilente del previsto, ma se sfrutterete tutte le vostre qualità riuscirete a dare vita a qualcosa di bello. Attività pratiche e creative saranno i vostri punti di forza in quanto vi aiuteranno ad esprimere le vostre emozioni e a dare sfogo alle ansie più profonde. La vita sentimentale non avrà impennate positive: si manterrà stabile ed equilibrata. L'oroscopo consiglia di dare il giusto spazio al riposo notturno,questo vi consentirà di ritrovare le forze e di reagire più velocemente davanti agli ostacoli.

Capricorno: passione e desiderio travolgeranno il vostro animo rendendo la giornata più vivace che mai. La presenza del partner vi infonderà un'energia del tutto nuova e, forse, avrete modo di scoprire elementi essenziali riguardo alla vostra vita di coppia. A livello sociale, al contrario, potranno esserci delle piccole discussioni. Non sarà facile comprendere il punto di vista di tutti, ma l'oroscopo consiglia di non ragionare basandovi su preconcetti o sulle opinioni altrui. Attenzione a non esagerare con i peccati di gola: una dieta bilanciata sarà la soluzione migliore per farvi sentire energici e pieni di energia.

Acquario: forse, avrete poca voglia di affrontare le sfide quotidiane. Il difficile momento aumenterà la vostra noia togliendovi il desiderio di mettervi in gioco. L'oroscopo consiglia di praticare attività stimolanti dal punto di vista mentale: cruciverba, giochi con enigmi, scrittura. Il partner, forse, potrà apparirvi stanco e distaccato, cercate di coinvolgerlo emotivamente e di non trascurare le sue esigenze. Attenzione alla routine quotidiana: mantenere dei punti di riferimento fissi sarà essenziale per ritrovare l'ottimismo e la serenità.

Pesci: una persona a voi vicina, forse, deluderà le vostre aspettative.

Questo non vi permetterà di affrontare al meglio la giornata, ma se vi concentrerete sulle cose positive avrete modo di ridare vigore al vostro umore. La situazione con il partner rimarrà stabile, ma avrete voglia di dedicare maggiormente ai piani da portare avanti. Il desiderio di sperimentare nuove strategie vi spingerà a fissare obiettivi diversi rispetto al percorso fatto fino ad ora. Attenzione a non farvi distrarre da paure eccessive: audacia e concentrazione vi permetteranno di dare il massimo.