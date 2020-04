L'Oroscopo di domani, mercoledì 22 aprile, è pronto a illustrare che tipo di giornata sarà sul piano astrologico. In linea di massima si prospettano 24 ore con un buon cielo astrale, caratterizzato dal passaggio della Luna dall'Ariete al Toro. Questa transizione, per altro importante, avverrà sul far della sera attorno alle ore 19.36. Per i nativi del Toro sarà una giornata importantissima e piena di sprint, ma anche altri segni faranno i salti di gioia. Occhio agli intoppi per i Leone, questo mercoledì sarà tutto da scoprire.

Approfondiamo il discorso nel dettaglio vedendo le previsioni del giorno per ciascun segno e l’annessa classifica disposta, come sempre, in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Scorpione - 12° posto - Il passato non può essere cambiato, ma il futuro può essere costruito a partire dalle azioni del presente: anche se forse avete perso molto (o almeno se così vi sembra), dovrete riflettere su come e cosa fare per poter migliorare la vostra situazione personale.

La pazienza è la virtù dei forti, infatti, presto o tardi troverete l'amore, l'amicizia o un lavoro migliore. Niente dura per sempre, nemmeno il vostro stato di costernazione. Chi ha perso una persona cara o un animale domestico non deve ribellarsi al suo dolore, bensì accettarlo. Il tempo cicatrizza ogni ferita. Tornerete a gioire nuovamente delle piccole cose di un tempo ed anche il cuore potrà tornare a battere.

Vergine - 11° in classifica - È piuttosto normale sentirsi confusi e spaesati, come se fosse dentro ad un tunnel senza uscita. La vita è come una scala, si sale e si scende. Per cui niente panico ma accettate gli eventi e cercate di capire come venirne fuori a testa alta. Abbracciate il vostro stato d'animo, non andate contro voi stessi e smettetela di piangervi addosso. In queste 24 ore dovrete prestare attenzione alle divergenze d'opinione sul web perché non vale affatto la pena farsi il sangue amaro replicando a certi soggetti maleducati.

Sagittario - 10° posto - Sarete tristi a causa di una certa lontananza da una persona a voi cara e che non vedete da troppo tempo. Di questi tempi non è facile tirare avanti, inoltre, probabilmente avete anche delle difficoltà economiche. Il futuro vi appare incerto, ma in realtà presto potrete rimettervi in carreggiata. Difatti, all'interno del vostro cielo astrale si intravedono ottimismo e goliardia, dovrete solamente essere molto pazienti. In casa dovrete fare attenzione a dove metterete il piede. Invece di trascorrere il tempo a poltrire o in pigiama/tuta, considerate l'idea di vestirvi, truccarvi e pettinarvi.

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche annunciano una giornata abbastanza complicata. Qualche dolorino fisico, forse mal di denti o di testa, vi tormenteranno. Potreste ritrovarvi a rimuginare sulla vostra qualità di vita e a chiedervi cosa potete fare per migliorarla. Tenete presente che a tutto c'è una soluzione! In questo fragile periodo avete bisogno di nuovi stimoli, la noia vi sta consumando e c'è una certa sensazione d'incertezza che non vi fa rilassare come vorreste. C'è chi si sente smarrito e passa il tempo a mangiare e dormire. Cominciate a curare l'alimentazione e a muovervi quotidianamente, il resto verrà da sé.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° posto - L’Oroscopo del 22 aprile dice che risulterete un po' in calo rispetto al giorno precedente. Un recente imprevisto vi ha lasciato con il caos in testa, ma nonostante ciò avete continuato a remare per tenere a galla la barca. Quando una determinata cosa non funge più come un tempo è meglio tagliare corto e volgere lo sguardo altrove. Non è mai troppo tardi per cambiare vita o per auspicare ad un miglioramento. Saranno 24 ore da sfruttare per rimettere in ordine il guardaroba e liberare il garage o la cantina dall'inutile ciarpame.

Pesci - 7° in classifica - L’oroscopo di domani 22 aprile vi vedrà in fase di calo fisiologico. Ciò che è stato è stato, a partire da questo mercoledì dovrete prendere una decisione piuttosto importante che vi riguarderà da vicino. A tutto c'è rimedio, infatti non esiste un problema senza una sua soluzione. Non trascinate avanti quelle relazioni tossiche, sia che si tratti di un familiare o di un'amicizia. La vita è breve e avete diritto di viverla serenamente come più vi aggrada. Se qualcuno non dovesse apprezzarvi così come siete, mostrateli la porta per uscire dalla vostra vita per sempre. Presto tornerete a prenotare dal parrucchiere o dall'estetista.

Acquario - 6° posto - A parte le solite incomprensioni familiari, la giornata non vi darà noie extra. Tutto tornerà finalmente a quadrare e nella vostra mente saprete quello che dovrete fare. Affidatevi esclusivamente al vostro istinto che risulterà una buona guida. Le vostre capacità vi aiuteranno a risalire la china. Coloro che da tempo attendono una certa somma di denaro, già da questa giornata sarà possibile ricevere dei riscontri validi. Sbarazzatevi delle vostre insicurezze e accettatevi così come siete fatti. Presto dovrete adattarvi ad una nuova situazione che potrebbe mettervi a disagio.

Leone - 5° in classifica - La giornata si preannuncia buona nel suo complesso anche se qualche piccolo intoppo sarà da mettere in conto. Chi lavora o studia, si è visto costretto ad adeguarsi alle novità attuali, tuttavia c'è qualche nativo di questo segno che non riesce ad adattarsi. Comunque sia, in giornata la vostra salute risulterà nella norma, finalmente quei fastidiosi dolorini che vi hanno tormentato precedentemente vi daranno tregua. Se avete la sensazione di brancolare nel buio, presto troverete una via di uscita ma non dovrete disperare.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Capricorno - 4° posto - Le vostre azioni saranno piuttosto influenzanti, per cui fate attenzione a quello che direte e/o farete.

Con il partner, i figli, i genitori, tutto risulterà più compatto. All'interno della vostra amata e curata dimora ritornerà il sereno e l'allegria. Queste 24 ore, inoltre, risulteranno piuttosto rivelatrici, dunque, aspettatevi qualche colpo di scena destinato a lasciare tutti di stucco. In questo periodo la salute vostra e di chi amate vi sta molto a cuore, considerate l'idea di fare meditazione e di camminare per le vie della casa.

Ariete - 3° in classifica - Mercoledì di fuoco e fiamme, farete scintille! Se dovete fare qualcosa che rimandate da fin troppo tempo, questa sarà la giornata giusta per farla soprattutto entro metà pomeriggio.

La vostra concentrazione primeggerà ed anche la vostra fantasia risulterà accentuata. Una persona di vostra conoscenza si ritroverà a pensarvi o a sognarvi. Le stelle rivelano che presto dovrete riadattarvi ad un ulteriore cambiamento e a cogliere al volo un'occasione irripetibile. Per quanto concerne l'amore, ogni divergenza o dubbio potrà essere sistemato.

Gemelli - 2° posto - Vi alzerete di buon umore, il cielo vi sorriderà. Dovrete affrontare un ulteriore cambiamento, infatti, al più presto dovrete adattarvi ad una nuova situazione. Qualche nativo di questo segno deciderà di mettersi a dieta in vista dell'estate altri, invece, si rimboccheranno le maniche e riprenderanno a fare quelle ricerche lavorative che hanno sempre rimandato a data da destinarsi.

Toro - 1° in classifica - Sul far della sera, abbraccerete la Luna che entrerà nel vostro segno e terrà compagnia al Sole. Finalmente la fortuna tornerà a corteggiarvi! Nei giorni scorsi ne avete vissute di tutti i colori, ma queste 24 ore vi garantiranno sprint e sorrisi. Anche se fuori dovesse piovere, non vi lascerete frenare dai fattori esterni. Le vostre energie vi consentiranno di portare al termine ogni dovere e riuscirete a ritagliarvi del tempo per le vostre passioni personali. Da questa giornata, inoltre, inizierete a risalire la china e sarà un'avventura graduale e ricca di soddisfazioni.

Scintille per le coppie che si amano, serenità in famiglia.