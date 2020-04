L'oroscopo della giornata di mercoledì 22 aprile annuncia momenti di certezza per i nativi Capricorno, che avranno le idee più chiare su come agire in determinate situazioni, mentre Marte e Venere saranno favorevoli per i nati Gemelli, soprattutto sul fronte sentimentale. Vergine dovrà rivalutare le proprie idee al lavoro ma soprattutto le proprie capacità, mentre Scorpione sarà pienamente convinto della riuscita dei propri progetti lavorativi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 22 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 aprile 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì che vedrà ancora una volta la Luna in congiunzione al vostro cielo, pronta a portare solo miglioramenti nella vostra vita quotidiana. Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single non abbiate timore ad esprimere ciò che sentite nei confronti della persona che amate.

Se avete fatto tutto bene finora, potrebbe essere addirittura il momento ideale. Le relazioni fisse troveranno del tempo da dedicare solamente per loro. Nel lavoro qualche responsabilità in più non potrebbe farvi che bene, oltre a potervi apportare enormi vantaggi per la vostra carriera professionale. Voto - 8,5

Toro: cielo di mercoledì che vedrà oltre ad Urano in congiunzione al vostro cielo, il pianeta Marte in quadratura dal segno dell'Acquario.

In ambito sentimentale aspettatevi un aumento delle attività sociali tra voi e la vostra anima gemella, utili soprattutto a non annoiarvi e fare sempre qualcosa che vi piaccia. Se siete dei cuori solitari qualche piccola preoccupazione vi terrà sull'attenti. In ambito lavorativo non mischiate i vostri progetti con la vostra vita privata, poiché potrebbero venire dei lavori poco convincenti. Voto - 7,5

Gemelli: con Venere in congiunzione al vostro cielo e Marte in trigono dal segno amico dell'Acquario, l'oroscopo della giornata di mercoledì si appresta ad essere abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno.

In amore avrete modo di recuperare tanti dolci momenti con la persona che amate che recentemente sono mancati nella vostra quotidianità a causa del lavoro, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single la vostra ricerca all'amore potrebbe portare interessanti risultati. Nel lavoro la vostra personalità e il vostro modo di fare potrebbero giocare un ruolo importante per alcune mansioni. Voto - 8

Cancro: la Luna in quadratura nel segno dell'Ariete porterà ancora dei benefici per questa giornata di mercoledì. In amore infatti desidererete molto la compagnia del partner, e questo potrebbe essere il momento più adatto.

Per chi è alla ricerca dell'amore, sarà necessaria tanta pazienza, dunque non precipitatevi alla prima persona che incontrerete. In ambito lavorativo la fase pesante è ormai passata, di conseguenza potrete pianificare e agire con calma con le prossime mansioni. Voto - 7,5

Leone: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete porterà ancora qualche beneficio per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Sul fronte sentimentale riuscirete a divertirvi in compagnia della vostra anima gemella senza necessariamente fare qualcosa di complicato. I cuori solitari troveranno molto piacevole trascorrere il loro tempo dialogando con amici e parenti.

Sul fronte lavorativo avrete una grande voglia di fare anche se i problemi di lavoro e qualche problema economico vi stanno creando nervosismo. Voto - 7,5

Vergine: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere in quadratura dal segno dei Gemelli secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. In ambito sentimentale se siete single attenzione ai vecchi amori e alle vecchie passioni, in quanto potrebbero non essere del tutto accantonate. Se avete invece una relazione fissa sarete abbastanza attivi nella vita di coppia. In ambito lavorativo si prospetta un periodo piuttosto arduo, di conseguenza una mano d'aiuto potrebbe farvi comodo.

Voto - 7

Bilancia: disposizione planetaria che prevede la Luna in opposizione al vostro cielo. Potreste avere dunque qualche problema soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. L'affiatamento di coppia con il partner infatti non sarà splendente e dire o fare qualcosa che possa far solo innervosire non sarà una grande idea. Se siete single fareste meglio a non entrare in conflitto con i vostri amici. In ambito lavorativo sforzatevi di apportare qualche cambiamento, anche minimo, altrimenti lo stato di tensione non vi lascerà tanto presto. Voto - 6,5

Scorpione: oroscopo di mercoledì che segnala il pianeta Marte in quadratura dal segno dell'Acquario.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo avrete un atteggiamento molto positivo e la pazienza necessaria per svolgere correttamente le vostre mansioni. In ambito sentimentale le parole potrebbero essere più emotive del solito e questa potrebbe essere un'arma vincente in questa giornata. Se siete dei cuori solitari evitate ogni litigio. Voto - 7,5

Sagittario: periodo abbastanza positivo per quanto riguarda l'ambito lavorativo grazie a Mercurio in posizione favorevole. Fare qualche spesa in più in questo periodo potrebbe essere una mossa vincente, inoltre potreste avere qualche entrata in più per il futuro.

Discorso differente per quanto riguarda la sfera sentimentale, in quanto Venere in opposizione potrebbe portare un po’ di scompiglio nella vostra relazione di coppia. Se siete dei cuori solitari l'oroscopo di consiglia di fare attenzione in quanto le relazioni personali potrebbero prendere una piega inaspettata. Voto - 7

Capricorno: Giove in congiunzione al vostro cielo vi garantirà buoni risultati per quanto riguarda l'ambito lavorativo secondo l'oroscopo di mercoledì. Avrete le idee più chiare su alcuni progetti lavorativi, che riuscirete sapientemente a portare a termine. Per quanto riguarda la sfera sentimentale prenderete più in considerazione le proposte della vostra anima gemella, che vi sembreranno molto valide.

Se siete single e avete conosciuto una persona di recente, non siate precipitosi e continuate a conoscerla meglio. Voto - 8

Acquario: ottima configurazione astrale per voi nativi del segno, con Marte e Saturno in congiunzione, assieme a Venere in trigono nel vostro cielo. L'oroscopo annuncia piacevoli momenti per quanto riguarda la sfera sentimentale. Avrete tante energie da spendere per la vostra anima gemella, facendo per una volta qualcosa che possa renderla felice. Se siete single sarà un momento molto emozionante per voi. Saranno in molti a considerarvi sotto una nuova luce e la cosa vi piacerà molto.

Voto - 8,5

Pesci: giornata molto buona per voi nativi del segno. In ambito sentimentale se siete single potrebbero nascere delle nuove ed interessanti amicizie che cercherete di coltivare al meglio. Se avete una relazione fissa preparatevi a momenti di piacere del tutto inaspettati. In ambito lavorativo potreste ricevere delle interessanti collaborazioni da parte di un collega che potrebbero garantirvi buone entrate. Voto - 8