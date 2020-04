Sta per arrivare la giornata di Pasquetta. Approfondiamo quindi quali novità porteranno stelle e pianeti ai dodici segni zodiacali in amore e nel lavoro con l'Oroscopo de lunedì 13 aprile 2020.

Astri e oroscopo del 13 aprile: previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in amore sarà una giornata particolare, dovete evitare di pensare al passato perché questo potrebbe portare ricordi negativi. Evitate di dare spazio alle polemiche, in particolare nel lavoro, ambito nel quale andrà prestata attenzione alle questioni legali o finanziarie.

Toro: per i sentimenti sarà la giornata migliore per capire se una persona vuole stare davvero con voi. Nel lavoro alcuni stanno pensando di non aver fatto una scelta giusta in passato. Siate più concentrati sulle situazioni del presente.

Gemelli: a livello amoroso in questa giornata si potrà fare una scelta importante. Situazione di grande interesse per coloro che vogliono far partire qualcosa di nuovo. Nel lavoro evitate di fare il passo più lungo della gamba e attenzione alle questioni economiche.

Cancro: in amore se qualcosa non va al meglio è opportuno agire con calma, sarà una giornata abbastanza nervosa e agitata in particolare al mattino. A livello lavorativo dovete evitare discussioni, ma non sempre è facile. Attenzione ai rapporti con persone del Capricorno o dell'Ariete.

Leone: è un momento difficile per chi è single, i quali dovranno ripensare bene a quello che è accaduto a marzo. Chi vive da tempo una storia importante penserà invece di consolidarla.

Nel lavoro alcuni stanno ricevendo maggiori conferme, anche se ultimamente questa situazione generale inevitabilmente ha portato scarsa serenità.

Vergine: a livello amoroso sarà una giornata interessante, con un pieno recupero dopo un fine settimana di calo. Potreste mettere alla prova una persona. A livello lavorativo sarà una giornata interessante per parlare di ciò che vi interessa.

Previsioni e oroscopo del 13 aprile: la giornata da Bilancia a Pesci

Bilancia: nei sentimenti sarete molto agitati, la Luna dissonante non aiuta e porta diversi rischi. Sarete molto critici. Nel lavoro fatevi scivolare le cose addosso, la tensione sarà alta almeno per altre 24 ore.

Scorpione: questa giornata porta emozioni da vivere, in particolare con una persona dei Pesci o del Capricorno. Nel lavoro evitate gli azzardi, qualcuno potrebbe cambiare mansione.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale è necessario trovare maggiore serenità in amore. Non ci saranno particolari opportunità e momenti positivi.

Nel lavoro ci sarà maggiore agitazione nelle prossime 24 ore. Ci sono delle questioni da chiarire.

Capricorno: a livello amoroso la giornata porterà maggiori opportunità se volete fare qualcosa in più. Alcuni però non vi danno retta. Nel lavoro c'è un'agitazione che durerà fino alla serata, non è il caso di mettersi contro persone che fino a questo momento erano un vostro punto di riferimento.

Acquario: in amore sarà una giornata di recupero, con possibili incontri positivi, anche a distanza. Il periodo porta maggiori consigli. Nel lavoro ci sono intoppi e discussioni da superare e delle polemiche che sarebbe meglio evitare, dovete fare maggiore attenzione alle spese.

Pesci: in amore dovete eliminare qualche ricordo spiacevole, ma con una persona del Capricorno si potrà fare un progetto speciale. Nel lavoro non è il momento di investire troppo, dovreste puntare a nuovi accordi.