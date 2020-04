L'oroscopo di lunedì 13 aprile 2020 è pronto a svelare le previsioni zodiacali interessanti i dodici segni dello zodiaco. L'Oroscopo annuncia una giornata di Pasquetta buona per il Cancro, supportato questo lunedì da una splendida Luna in Capricorno. Un po' meno favorevole il periodo per il Leone, nel contesto sottoposto a stress e fluttuazioni lunari poco positive. Del resto, anche i nativi della Vergine dovranno affrontare un lunedì abbastanza inquieto nei rapporti interpersonali.

Approfondiamo cos'altro riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci.

Previsioni astrali di lunedì 13 aprile

Ariete - Lunedì da trascorrere in serenità: fatelo, invece di sprecare tempo bisticciando ora con uno ora con l’altro dei familiari, anche per cose superflue. Sapete bene di essere così taglienti che spesso nessuno osa controbattere, pertanto sarebbe bene non esagerare. Intanto tenete presente che il partner vi lascerà una certa libertà per organizzare al meglio il tempo da trascorrere insieme. Comunque, l’amore non sarà in cima ai vostri pensieri. L'oroscopo consiglia di prendersi una giornata di relax assoluto, lontano da tutti e tutto.

Non sottovalutate queste pause: hanno un’importanza vitale per recuperare serenità e salute.

Toro - Un inizio settimana all’insegna della spensieratezza. Vi saprete muovere con scioltezza in diverse circostanze. La vostra simpatia vi farà emergere in qualunque tipo di discussione. Avrete il piacere di avvicinare persone che troverete molto interessanti. La giornata, secondo quanto messo in luce dall'oroscopo, si prevede utile e molto prospera per ciò che concerne l'aspetto lavorativo.

Gli astri saranno pronti ad indicare, molto approssimativamente, la strada giusta da seguire: datevi da fare nelle cose che vi restano più facili da portare a buon fine.

Gemelli - Riuscirete finalmente a comprendere le vere intenzioni degli altri e a non scendere sul piede di guerra anche per una minuzia. Questo lunedì vi accorgerete che spesso siete voi che prendete fuoco per niente! Fate allora un sentito mea culpa cercando di capire dove poter insistere e dove invece mollare.

In amore desidererete ricevere dal partner risposte consone ai vostri sforzi. Se siete single invece, calibrate meglio eventuali avance: troppa foga potrebbe essere controproducente. Sappiate intanto che la Luna in Capricorno vi vuole coccolare invitandovi ad un sano relax e magari un po' di ginnastica leggera.

Cancro - La giornata sarà all'insegna delle belle emozioni, quindi molto piacevole. Complice la Luna, in questo lunedì presente in Sagittario. L'Astro d'Argento vi invoglierà a cercare emozioni e novità. Vi sentirete più vivi, aperti verso gli altri e disponibili a cambiamenti nel solito ritmo della routine.

Parlando d'amore, per chi è single una conoscenza potrebbe avere dei riflessi emotivi meravigliosi. Anche chi è in coppia, l'oroscopo indica che vivrà un nuovo corso passionale tutto da scoprire. Nel lavoro svolte interessanti in programma: opererete dei cambiamenti vantaggiosi per voi e per chi lavora con voi fianco a fianco: datevi da fare. Fisicamente sarete tonici e scattanti.

Oroscopo del 13 aprile

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 13 aprile indicano stress generato dalla Luna in Capricorno e Urano in Toro, ostili: metteranno alla prova la vostra personale scala di valori, che vi troverete a difendere senza posa.

Non cadete nei trabocchetti dell’orgoglio e non cedete alle lusinghe gratuite che vi verranno fatte. In amore, la persona del cuore avrà bisogno del vostro aiuto, ma per fortuna sapete come fare per rasserenarla. Se avete necessità o problemi da risolvere, sappiate che tutto a breve andrà a posto. Nel lavoro nn badate a stupidi pettegolezzi. Non fatevi ferire da battutine poco felici o da commenti sgradevoli: siate superiori. L'oroscopo consiglia di stare attenti alla schiena o alle ginocchia, sono le parti del corpo da proteggere in modo particolare.

Vergine - Sarà una giornata abbastanza inquieta.

Se vedete intorno a voi cose che non condividete minimamente, mantenetevi comunque sulla lunghezza d’onda della disponibilità. Non rispondete sempre "pan per focaccia" se qualcuno dovesse contrariarvi, provate a dialogare. In amore vi rendete conto che la passionalità condivisa con la persona amata è completata da un’ottima sintonia mentale. Sapete di essere fortunati? Nel lavoro, se siete in attesa di un’occupazione non cercate appoggi o raccomandazioni da persone ambigue. Fate valere i vostri meriti. La presenza positiva di Venere favorirà progetti legati alla famiglia.

Bilancia - Il clima d'inizio settimana, con la Luna in Capricorno che si quadra a Mercurio nel segno dell'Ariete, non è riposante.

Provate a recuperare quello che vi preme. Stilate una tabella di marcia e seguitela alla lettera: in questo modo eviterete distrazioni e dimenticanze. In campo lavorativo invece, fate attenzione alle discussioni: potrebbero essere causate anche da inezie. Mantenete la calma e non raccogliete provocazioni. In amore intanto, non prendete sempre come provocazioni quello che vi viene detto a fin di bene. La persona amata ci sta mettendo tanta pazienza, pertanto siate riconoscenti e collaborativi. Con Marte contrario, in alcuni casi arriverete a sera molto stanchi: cenetta leggera e a letto presto.

Scorpione - Lunedì all'insegna dell'attività fisica. Se avvertite il bisogno di liberarvi di tensioni mentali o anche a livello muscolare, approfittate della giornata per dedicarvi ad attività fisiche rigenerative. Ottimo potrebbe essere anche fare un po' di esercizi da camera, oppure optare per una bella passeggiata in giardino (se l'avete ovviamente). Nel lavoro, avrete una certa autonomia di giudizio e difenderete con piglio le vostre scelte. Se dovesse conseguire un certo isolamento, pazienza! In amore vorreste rendere vittima delle vostre pretese la persona del cuore, che invece saprà tenervi testa.

Se siete single, procedete con baldanza nei vostri programmi, da mettere in pratica non appena questo periodo di restrizioni sarà passato.

Predizioni astrologiche del 13 aprile:

Sagittario - Anche se la Luna in Capricorno, per voi amica, si farà in quattro per aiutarvi, correte il rischio di entrare in collisione con la vostra dolce metà. Malumori causati dal vostro voler competere o dal solito tentativo di voler dominare chi avete di fronte. In coppia, Marte, subdolo e vendicativo, accenderà un malcontento misto a nostalgia che non vi sarà facile dissipare. Soprattutto se siete single e stanchi di esserlo, troverete ostacoli non facili da aggirare.

Nel lavoro, vi sentirete curiosi, pronti ad avvicinare aspetti nuovi della professione e proprio grazie a questo imprimerete una svolta decisiva alla vostra attività.

Capricorno - Questo lunedì, una persona si dimostrerà indiscreta raccontando questioni molto delicate che avete confidato. Se così fosse, esprimete con decisione il vostro disappunto. In amore, con Marte contrario grande la frenesia, che difficilmente farà rima con dialogo costruttivo e dedizione. Poca la disponibilità interiore alla relazione coniugale. Fate un calcolo delle energie necessarie per affrontare le varie situazioni e regolatevi.

Single, relazionatevi solo con persone nelle quali riponete la vostra totale fiducia: vi sentirete al sicuro e sereni. Nel lavoro, Marte in quadratura a Plutone nel segno, potrebbe risvegliare i contrasti con i colleghi, appesantendo i rapporti: trovate un modo per ristabilire l’armonia.

Acquario - La sfida tra voi e la quotidianità entra nel vivo. Sappiate che non sempre si può vincere, a volte, come in questo caso, ci si può accontentare anche di un pareggio. Stringete i denti, ormai lo sapete che a volte per vedere il sereno è importante attraversare la tempesta. In amore intanto, prendete le distanze da situazioni che vi mettono a disagio e concentratevi sulle cose che vi uniscono, come i sogni da realizzare.

Con Marte contro, faticherete un po’ per ritrovare il vostro smalto migliore. Fate un po’ di movimento per mantenervi agili e tonici. Nel lavoro, l'oroscopo indica che forse potrebbero arrivare novità interessanti.

Pesci - Le previsioni zodiacali di lunedì 13 aprile, annunciano una buona positività in arrivo da Plutone, nel periodo in sestile al vostro Nettuno. Intanto, Venere favorisce i bei ricordi: disegni planetari risvegliano intense sensazioni. Che ne dite di prendere carta, penna e scriverli come promemoria? Meditare sulla propria vita aiuta a riflettere, oltre che a trovare nuovo senso alla quotidianità. Nel caso di nativi in stato singolo, i colpi di fulmine si sprecheranno: una conoscenza fatta sul web sarà come una ventata d'aria fresca, vi rigenererà. Se vi sentite confusionari, angosciati e agitati, l'oroscopo consiglia di provare con una disciplina orientale tipo yoga: insegna l’autocontrollo e l’introspezione.