Al via il mese di aprile 2020. Leggiamo le previsioni astrologiche e l'oroscopo del mese per tutti i nati sotto il penultimo segno zodiacale. Ecco le stelle con lavoro, salute e amore per tutti i nati Acquario. Negli ultimi tempi le stelle sono state dalla vostra parte, siete riusciti a ritrovare l'energia fisica ed a trovare del tempo per voi e per ascoltare le vostre emozioni e le vostre necessità. Nei sentimenti le coppie sono state messe alla prova, ma chi realmente provava delle sensazioni forti è riuscito a proseguire il proprio percorso.

In campo lavorativo, ci sono stati dei cambiamenti che non vi hanno fatto piacere, ma siete riusciti ad accettarli.

Astrologia del mese per i nati Acquario

A livello salutare, il mese di aprile, vi vedrà particolarmente stanchi. Saranno infatti molte le situazioni da affrontare e per ognuna occorrerà una grande attenzione. Le responsabilità aumenteranno, per questo motivo dovrete cercare di mantenere il più possibile un equilibrio. In amore sentirete delle nuove esigenze, non mancheranno però delle buone notizie.

Venere inizierà un buon transito, e questo migliorerà anche la situazione professionale. Scopriamo di seguito nel dettaglio le stelle che riguardano il campo lavorativo e quello sentimentale dei nati sotto l'undicesimo segno.

Oroscopo e previsioni d'aprile: l'amore dell'Acquario

Come anticipato, Venere sarà in posizione positiva e la situazione migliorerà in campo sentimentale. Arriveranno delle buone notizie, che miglioreranno con il passare delle settimane.

Chi ha vissuto dei momenti difficili, nel mese di aprile potrà ottenere delle rivincite, vi sentirete particolarmente bene. Le coppie che hanno delle problematiche pregresse, in questo mese dovranno provare a chiarirle, oppure sarà difficile portare avanti il proprio rapporto. Anche Marte e Saturno saranno in ottimo aspetto, per questo motivo vi ritroverete a esprimere i vostri sentimenti senza troppi freni.

Il transito di Venere proseguirà anche nei prossimi mesi, fino all'estate riuscirete a far valere il vostro amore.

Astri di aprile: il lavoro dell'Acquario

Ultimamente ci sono state delle modifiche legate al vostro campo lavorativo, questo ha creato delle agitazioni. Nel mese di aprile sarà possibile fare dei progetti a lungo termine, che potrebbero funzionare, soprattutto se riuscite a selezionare al meglio le persone con cui collaborare. In questo periodo avrete voglia di fare,è anche possibile che qualcuno decida di cambiare strategia per ottenere successo. Novità in arrivo anche nei prossimi mesi, l'Oroscopo rimarrà importante per il segno.