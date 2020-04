È giunto il weekend di Pasqua per i segni zodiacali. Scopriamo come andranno le giornate di sabato 11 e domenica 12 aprile 2020.

Ariete: in questa giornate vivrete dei bei momenti in campo sentimentale. Domenica con la luna ed il sole favorevoli non mancheranno emozioni. Nel lavoro è possibile stipulare dei nuovi accordi.

Toro: a livello sentimentale il fine settimana sarà piuttosto interessante. Domenica cercate di non arrabbiarvi. Nel lavoro novità in arrivo.

Gemelli: in campo professionale, in questo weekend, potreste vivere dei momenti di agitazione.

Ci sono comunque stati dei miglioramenti rispetto al mese precedente. In amore, con Venere nel segno i contrasti possono essere superati.

Cancro: al livello lavorativo, in questo weekend, le stelle saranno vincenti. Domenica, in particolare è possibile che arrivino dei cambiamenti. Per quel che riguarda il settore amoroso potrete chiarire delle complicazioni nate nelle ultime settimane.

Leone: sabato sarà una giornata carica di tensione a livello sentimentale, me nella giornata di domenica, vi sentirete pronti a fare dei passi avanti inaspettati.

Per quel che riguarda il settore professionale sarà possibile concludere buoni affari.

Vergine: nel weekend con la luna dissonante non mancherà agitazione a livello sentimentale. Vi sentite particolarmente stanchi, anche domenica non sarà semplice da gestire. Nel lavoro cercate di essere prudenti.

Astri e stelle del fine settimana per tutti i segni zodiacali

Bilancia: giornate faticose quelle del fine settimana, ci saranno delle preoccupazioni in campo sentimentale.

A livello lavorativo è possibile che pensiate a dei nuovi progetti, se dovete prendere una decisione fatelo domenica.

Scorpione: per i nati sotto questo particolare segno, il weekend, con la luna in transito nel segno, sarà positiva in campo amoroso. Nel lavoro, è probabile che arrivino delle soluzioni, che da tempo stavate aspettando.

Sagittario: se provate qualcosa nei confronti di qualcuno a voi vicino, quella di sabato 11 aprile è la giornata giusta per farvi avanti.

A livello salutare state vivendo un buon recupero, anche se domenica è possibile che vi sentiate stanchi. Nel lavoro ci sono molte cose da fare, dovrete impegnarvi al meglio.

Astrologia del weekend per gli ultimi segni

Capricorno: momento di forza in campo amoroso, anche se potreste essere distratti nelle questioni professionali. Nel lavoro, se ci sono dei problemi da risolvere, in questo weekend potrete trovare la soluzione giusta.

Acquario: a livello emozionale state vivendo un recupero. I problemi in questo periodo stanno diminuendo. In campo lavorativo non sottovalutate delle proposte, fate chiarezza e prendete delle decisioni.

Pesci: nel weekend, vivrete dei momenti particolari in campo sentimentale. Soprattutto domenica vi sentirete agitati. Nel lavoro, cercate di evitare conflitti con i collaboratori.