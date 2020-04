L'Oroscopo del giorno di lunedì 20 aprile è pronto a svelare come sarà la giornata. In primo piano il segno dell'Ariete, favorito in amore dalla Luna nel segno. Periodo soddisfacente anche per i nativi in Leone: in aumento lo spirito combattivo. Astrologicamente parlando la Luna risulta stabile nel segno dell'Ariete con il Sole entrato da poco in Toro, in imminente congiunzione ad Urano. I Gemelli troveranno conforto in Venere, pianeta di settore favorevole alle situazioni d'amore e d'amicizia. Il Pianeta Nettuno resta ancorato nel segno dei Pesci, come del resto tutti gli altri astri a passo lento.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci: spazio alle previsioni astrologiche di venerdì, segno per segno.

Oroscopo di lunedì 20 aprile, previsioni da Ariete a Cancro

Ariete - Questo lunedì arriverà una delle cose che più aspettate: non sarà nulla di eclatante o sconvolgente, ma avrà su di voi e sul vostro spirito un effetto benefico. Organizzate il fine settimana in modo di mixare divertimento e relax, riflettendo però anche sugli eventi più recenti.

Novità in vista per i single. È possibile una situazione entusiasmante, forse così bella, coinvolgente ed intrigante da intimorirvi addirittura! Nel lavoro, tanta voglia di dare un taglio alla routine. L’unico modo per staccare la spina? Prendere qualche giorno di ferie e tornerete rigenerati.

Toro - Siate convinti di quello che state facendo, altrimenti tutto perderà di valore: i vostri sforzi, i sacrifici e quelli delle persone che vi sono intorno.

Nulla avrà così tanto valore come la vostra parola. Nel lavoro, giornata importante, che prevede possibili svolte professionali. Nel dubbio, scegliete in piena autonomia e agite seguendo l’intuito. Occasioni da cogliere in ambito familiare a fine pomeriggio o inizio sera.

Gemelli - L’umore è in risalita e potete trascorrere il lunedì occupandovi dei progetti che vi stanno a cuore, evitando di ripetere certi errori.

La telefonata inaspettata di un amico di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarvi un po’. Attenzione a non ferire chi vi è vicino. A volte, dimenticate quanto possa pesare un giudizio negativo per una persona che si fida di voi. La posizione dissonante di Plutone suggerisce di pensarci due volte, prima di emettere sentenze.

Cancro - Forse faticherete un po’ a entrare in sintonia con i ritmi incalzanti di questa giornata. Un lieve disagio vi acchiappa di soppiatto. A casa e in cucina avete un gran daffare, il vostro obiettivo è quello di stupire tutti con i vostri manicaretti. Un rimescolio di sentimenti vi imprigiona nelle emozioni del momento, tentazioni vaghe che vi sfuggono prima che possiate afferrarle.

Lasciatele decantare prima di orientarvi in qualsiasi direzione. Domani sfumeranno senza lasciare traccia.

Oroscopo del giorno 20 aprile: previsioni da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali per la giornata del 20 aprile indicano che il vostro spirito combattivo è più vivace che mai. Vi sganciate in un sol colpo dai condizionamenti familiari, e rivendicate libertà di pensiero e di azione. Nonostante qualche contrattempo, riuscite a mantenere la rotta, a rispondere agli imprevisti con ottimismo. Alla fine verrete premiati. Non ne sarete felicissimi, ma dovrete fare buon viso a cattivo gioco e accettare un cambio di programma.

Vergine - Giornata ideale per mettere a frutto le vostre capacità pratiche e per approfittare di qualche buona opportunità in campo finanziario. Operando con originalità, otterrete risultati più che lusinghieri, anche dal punto di vista economico. L’intesa di coppia mostra i lati deboli. Divergenze in merito alle faccende domestiche e all’educazione dei figli scatenano il malumore. L’amore non manca, ma la quotidianità oggi vi va stretta e avvertite un desiderio d’evasione.

Bilancia - Intenzionati a badare al sodo, questo lunedì vi impegnerete in modo costante e regolare, dimostrando a tutti di sapervela cavare egregiamente.

Amore: dovrete vincere la timidezza se volete conquistare quella persona, sfoderando un po’ d’intraprendenza e le vostre magiche arti di seduzione. Prendetevi cura della pelle del viso: idratatela e utilizzate una buona maschera rigenerante contro l’invecchiamento cutaneo.

Scorpione - Nel lavoro il successo iniziale ottenuto, rischia di sfuggirvi di mano se cadrete nella rigidità di idee che può alienarvi simpatie e collaborazioni. In campo sentimentale, vincere le battaglie d’amore per voi è di vitale importanza, ma la vera vittoria forse è quella di arrendersi ai sentimenti e ai desideri del cuore.

Praticando attività piacevoli vi lascerete alle spalle ogni preoccupazione. Coltivate amicizie di spessore e scoprirete affinità d’animo.

Oroscopo di domani 20 aprile: l'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Questo primo giorno di inizio settimana occupatevi soltanto dell’ordinario, senza permettere ad altro di distrarvi. Solo in questo modo riuscirete a superare i numerosi intoppi. In amore prove alla mano, messi spalle al muro dal vostro compagno, non potete più negare: vi siete dimenticati un importante anniversario. Non esagerate con l’attività sportiva, se non volete incappare in qualche infortunio.

In questo periodo accontentatevi di camminate a passo svelto.

Capricorno - Nel lavoro vi sentirete in balia degli eventi. Vi siete fatti un programma che potrebbe però saltare: adattatevi ai cambianti con tempismo. In amore inutile rimuginare, inutile scappare per non affrontare i problemi affettivi che vivete. Parlate di più, chiaramente e troverete una soluzione. Sarete dinamici e intuitivi. Con Venere amica, cambiate il look, acquistate dei capi più fantasiosi, coccolatevi con cure di bellezza.

Acquario - Nel lavoro, prendete in considerazione l’idea di battere la concorrenza ottimizzando i servizi offerti e proponendo prestazioni specialistiche.

Invece in amore, passione alle stelle, da profondere senza risparmio e senza farvi domande. Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità. Lasciate l’auto in garage e usate le gambe per gli spostamenti in città: vi terrà in forma e contribuirà a rilassarvi. Momenti di svago.

Pesci - Le previsioni zodiacali svelate dall'oroscopo di lunedì indicano che nel lavoro avrete tutte le doti necessarie per aspirare ad un futuro professionale migliore, ma dovrete accettare anche qualche piccolo sacrificio. In amore e nei sentimenti in generale invece, secondo l'oroscopo del giorno 20 aprile, l’umore non è dei migliori, così è possibile che un malinteso col partner finisca per rovinare una serata che sembrava promettere bene.

È meglio che spendiate il vostro denaro per un controllo di routine alla macchina: eviterete brutte sorprese.