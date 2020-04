La settimana inizia in maniera tranquilla per i Gemelli, energici, spensierati ed innamorati. Al contrario le stelle lasciano presagire delle giornate faticose per il Capricorno, che potrebbe risentire di un calo fisico, ma anche per il leone, che potrebbe trovarsi a fare i conti con vecchie problematiche. Approfondiamo di seguito l'oroscopo completo della settimana, da lunedì 20 a domenica 26 aprile 2020 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 aprile da Ariete a Pesci

Ariete: questa settimana potrebbe essere faticosa dal punto di vista pratico, potrebbero esserci delle questioni economiche o legali di cui occuparsi. Il consiglio delle stelle è quello di non essere cocciuti e cercare di ascoltare chi cerca di aiutarvi. Weekend sereno e romantico.

Toro: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornate movimentate dal punto di vista lavorativo, ci sono tante buone idee, ma poco campo d'azione. In amore potrebbero nascere delle problematiche, cercate di evitare un atteggiamento eccessivamente polemico e possessivo.

Gemelli: l'amore va a gonfie vele, vi sentite positivi, allegri e spensierati. Con un quadro astrale così luminoso possono nascere importanti basi per progetti futuri. Fine settimana di relax, tuttavia qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico.

Cancro: la nuova settimana inizia con dei malumori e non è da escludere che qualcuno risenta di un calo di energie e possa avvertire lievi malesseri fisici.

Si recupera durante le giornate centrali, quando è possibile recuperare il buon umore. Alti e bassi in amore.

Leone: un quadro astrale positivo protegge il segno, che tuttavia durante queste giornate potrebbe risentire di vecchie problematiche o trovarsi ad affrontare nuovamente vecchie discussioni. Potrebbe inoltre rendersi necessario un controllo di salute. Bene l'amore.

Vergine: l'oroscopo della settimana lascia presagire giornate di grande energia e positività.

E' un momento vantaggioso in amore e anche in ambito lavorativo le cose stanno tornando gradualmente a posto. Weekend passionale e spensierato.

Bilancia: durante queste giornate avrete voglia di approfondire una conoscenza, avvenuta per vie telematiche, che potrebbe diventare qualcosa di più. Avete il cuor leggero e la voglia di abbandonarvi alle emozioni, c'è passione nei rapporti di coppia. Cautela nel lavoro, qualcuno potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote.

Scorpione: le stelle lasciano presagire delle giornate faticose per il fisico, qualcuno potrebbe accusare lievi acciacchi, come emicrania e mal di schiena.

Nervosismo e irritabilità potrebbero farla da padroni, cautela in amore e in famiglia.

Sagittario: questa nuova settimana inizia in maniera positiva, i nativi del segno ritrovano il buon umore e la serenità. Ci si può dedicare con più attenzione all'amore e anche in ambito lavorativo si può recuperare.

Capricorno: l'Oroscopo della settimana lascia presagire delle giornate faticose, soprattutto per quanto riguarda l'amore e la sfera familiare, dove non mancano i contrasti. Recupero in ambito lavorativo, non mancano però stress e nervosismo.

Acquario: settimana interessante per il segno, che recupera per quanto riguarda l'amore e i rapporti familiari.

Anche dal punto di vista fisico va meglio, le energie non mancano così come la voglia di fare. Bene il lavoro.

Pesci: la settimana inizia in maniera faticosa per il segno, impegnato con alcune questioni che riguardano la sfera professionale o le finanze. Lo stress accumulato potrebbe portare alla nascita di contrasti in amore, siate cauti. Recupero nel weekend. Bene il fisico.