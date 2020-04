L'Oroscopo dal 20 al 26 aprile è pronto a rivelare come sarà la prossima settimana. Maggio si avvicina a grandi passi ed anche questo mese si appresta ad uscire di scena. Sarà una settimana altamente progettuale e piena di movimenti sia finanziari che fisici. Qualcuno si metterà a dieta in vista della calda stagione, altri invece si ritroveranno ad effettuare una serie di spese online.

Grazie al novilunio previsto a metà settimana, si prevedono emozioni, sorprese ma anche scosse decisive. I nati del Leone e del Sagittario dovranno rivedere dei conti.

Comunque sia, l'attesa sta per finire e presto ciascun segno zodiacale potrà riprendere in mano la propria vita rimasta in stand by per tanto tempo. Approfondiamo il discorso scoprendo amore, lavoro e salute attraverso le dettagliate previsioni astrali della settimana.

Oroscopo fino al 26 aprile, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Vivere l'amore di questi tempi non è facile. Tuttavia, c'è chi si è riscoperto più unito che mai e chi invece ha compreso che è necessario cambiare percorso di vita. La settimana fino al 26 aprile, porterà ulteriori rivelazioni e chiarezze.

Nei giorni scorsi avete mangiato più del consueto ed avete preso diversi chili, ma tra lunedì e martedì avrete modo di mettervi a dieta. Considerate l'idea di fare fitness e di meditare, cercate di investite sulle vostre energie psicofisiche e non lasciatevi andare.

Toro - L'oroscopo rivela che in settimana l'attenzione sarà focalizzata sul vostro benessere psicofisico. Da giovedì la Luna transiterà nel vostro segno portando molta genialità e forza.

Sarete intenzionati a rimettervi in carreggiata a partire dal vostro aspetto fisico. Dunque, avrete voglia di muovervi, ballare, mangiare cibi salutari. Non dovrete in alcun modo trascurare la lettura a favore della televisione. Dialogate di più, specialmente se avete la fortuna di vivere con altre persone o familiari. Le coppie vivranno delle serate altamente passionali e presto dovranno fare i conti con un'interessante novità.

Gemelli - L'amore tornerà protagonista nei prossimi giorni. Ci sarà una bella scossa generale che vi smuoverà dallo stato di apatia in cui siete rimasti per gran parte del tempo. Si registreranno dei risvolti importanti e memorabili, insomma accadrà qualcosa. Rompete il ghiaccio e stringete nuove amicizie via social. Non siate impulsivi altrimenti rischierete di fare degli sbagli irreparabili. Studiate, lavorate, colmate ogni lacuna. Quando tutto ciò sarà finito, dovrete rimettervi in cammino, dunque, fatevi trovare preparati. Curate il vostro aspetto, intraprendete la dieta e non rinviatela più!

Cancro - L’Oroscopo della prossima settimana afferma che tornerete a risplendere. Dopo un periodo fiacco e turbolento, delle buone notizie si riaffacceranno nella vostra vita. In amore, presto la distanza sarà colmata ed un progetto comune tornerà ad ardere. Le coppie che vivono assieme, faranno fuoco e fiamme. Chi si messo a dieta tempo fa, finalmente noterà i primi risultati, ma non cedete alle abbuffate dell'ultima ora. In settimana vi ritroverete a fare le ore piccole davanti alla tv, ma cercate di non esagerare perché avrete bisogno di mantenervi lucidi mentalmente.

Previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone - Dovrete evitare di ficcarvi in grossi guai dato che sarà una settimana molto variegata. Avrete mille idee per la mente ma non tutte si riveleranno buone. Tuttavia, meglio provarci e fallire che non provarci affatto e coltivare i rimpianti. Dovrete tenere gli occhi e le orecchie bene aperte perché accadrà qualcosa di importante. Dei conti andranno rivisti e saldati una volta per tutte. Detto ciò, la giornata migliore sarà quella di giovedì, caratterizzata dalla Luna Nuova.

Vergine - L'amore tornerà in auge, soprattutto per le coppie sposate/conviventi che da tempo non fanno altro che discutere e inveire tra di loro.

Molti dubbi saranno chiariti e i torti verranno perdonati, ma tutto dipenderà da voi. A volte, nella vita è necessario scendere a compromessi e venirsi incontro, questo vale per tutto, dalle relazioni al lavoro. Coloro che attendono da tempo un certo movimento economico, potranno rilassarsi. Possibili telefonate o messaggi, tenete d'occhio i dispositivi mobili. In famiglia occorrerà interagire di più.

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlano di una settimana al top dato che ritroverete la voglia di fare e di risplendere. Chi ha attraversato un periodo molto buio, finalmente rivedrà la luce.

Via via che si avvicinerà il weekend, vi renderete conto che il mese sta per concludersi e che anche questo difficile periodo potrà essere scrollato di dosso. Dovrete fare un'accuratissima cernita. Sbarazzatevi di tutte quelle cose o persone che vi creano solo affanno.

Scorpione - La settimana avrà molto da offrire. Risulterete più sereni e rinfrancati. Dopo giorni e giorni di apatia e di problemi economici e lavorativi, finalmente ritroverete la pace di un tempo. Ogni conto sarà ripianato ed anche le problematiche sorte in famiglia verranno risanate. Punto dolente l'aspetto fisico, soprattutto se continuerete a mangiare senza sosta e fuori pasto.

Cercate di darvi una regolata altrimenti rischierete di arrivare fuori forma all'estate.

Le predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Le previsioni astrologiche dicono che la settimana sarà poco produttiva e molto confusionaria. Forse avete combattuto con dei guai finanziari o forse ci sono stati dei pasticci familiari che vi hanno tenuti con il fiato sospeso. Sarete molto stressati ed avrete bisogno di prendervi del tempo per ricaricare le pile. Dunque, cercate di stare fermi e sistemate ogni conto rimasto sospeso.

Capricorno - Da quando è incominciato il nuovo anno i vostri buoni propositi sono sfumati lentamente.

Avete coltivato delusioni e sconforto, ma finalmente intravederete una via d'uscita. Questa situazione, in realtà, è servita a farvi comprendere una serie di questioni. Rispetto a qualche mese fa, siete diversi e più saggi. Riuscirete a rimettervi in carreggiata, nonostante quella brutta caduta che avete subito sulla vostra pelle. Una persona che prova affetto per voi vi contatterà nei prossimi giorni.

Acquario - Le stelle rivelano che avrete una settimana molto tranquilla. Tutto proseguirà senza note stonate. Eventuali problemi verranno risolti. Attenzione a programmare dei viaggi, sarà meglio attendere che le acque si calmino abbastanza.

Avrete a che fare con un'insolita estate. Dovrete essere molto competenti, solo così riuscirete ad agguantare il traguardo. Sfrutterete a dovere le prossime giornate, inoltre, il weekend sarà fortunato ed anche passionale.

Pesci - L’oroscopo della prossima settimana segnala importanti risvolti. Tornerete ai fasti di un tempo ma sarà una ripresa graduale. Un eventuale strappo d'amore potrà essere ricucito. In famiglia ogni cosa tornerà al suo posto e con un fratello o una sorella il legame di rinsalderà. Dovrete riprogrammare il lavoro, lo studio e gli attimi di svago e relax: non tralasciate gli uni a favore degli altri!

Ultimamente avete mangiato moltissimo e avete messo su diversi chili, dunque questa sarà la settimana migliore per mettersi a dieta e recuperare la forma fisica in vista dell'estate.