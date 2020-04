Nuova giornata in arrivo per i 12 segni zodiacali. Scopriamo cosa prevedono le stelle del 25 aprile 2020. Di seguito l'oroscopo con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata, le relazioni sentimentali saranno particolarmente intriganti. In campo professionale potrete mettervi in gioco per ottenere dei risultati.

Toro: a livello lavorativo, è importante che controllate al meglio le finanze. In amore, le storie nate da poco saranno confermate. Alcune situazioni finora difficili, sembreranno più semplici da affrontare.

Gemelli: per i nati sotto questo segno, il cielo a livello sentimentale vi da particolare forza. Nel lavoro, i progetti possono essere sfruttati al meglio per ottenere risultati nei prossimi mesi.

Cancro: nel lavoro, in questa giornata, dovete fare delle scelte, ma riflettete bene prima di agire. In amore, non mancheranno esperienze intriganti.

Leone: state vivendo un buon momento a livello fisico, non manca l'energia. Nel lavoro, se ci sono state delle delusioni, potete recuperare. Con le stelle dalla vostra parte, in amore, potrete superare delle difficoltà.

Vergine: in campo professionale, ci saranno diverse questioni da affrontare. In amore, non è una buona giornata per i chiarimenti.

Bilancia: a livello amoroso, i nati sotto questo segno, con la luna favorevole, potranno vivere una giornata interessante. Nel lavoro, dovrete comprendere se alcune situazioni possono proseguire oppure no.

Scorpione: cercate di trovare delle giornate per rilassarvi.

In campo lavorativo alcuni influssi potrebbero essere negativi. In amore, potrebbero esserci dei riavvicinamenti.

Sagittario: in questa giornata, in campo amoroso è possibile che nascano delle complessità. Nel lavoro, non mancheranno occasioni e trattative da portare avanti.

Capricorno: a livello salutare state vivendo un netto miglioramento. Per quel che riguarda il settore lavorativo, forse dovrete rivedere degli accordi.

In amore potreste dover affrontare dei dubbi.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in questa giornata ci saranno delle buone sensazioni in campo amoroso. Nel lavoro, sarà possibile ricevere delle buone notizie e non mancheranno delle novità.

Pesci: giornata di nervosismo per il segno. Cercate di essere prudenti nei rapporti con gli altri. Anche in amore, sarà importante avere maggiore pazienza. Per quel che riguarda il settore professionale potreste esporvi troppo, ma cercate comunque di evitare delle discussioni.