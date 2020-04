Ultimo fine settimana del mese di aprile per tutti e dodici i segni zodiacali. Scopriamo come andranno le giornate di sabato 25 e domenica 26 aprile 2020. Di seguito l'Oroscopo con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in questo fine settimana in campo sentimentale potreste vivere delle belle emozioni con il partner. Anche domenica sarà una giornata di recupero amoroso. Nel lavoro, sono in arrivo delle novità.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, nel fine settimana ci sarà una situazione astrologica di rilievo in campo amoroso.

Sarà possibile iniziare dei nuovi progetti con il partner. Nel lavoro, sono in arrivo delle nuove opportunità.

Gemelli: in quest'ultimo weekend del mese di aprile, vivrete delle giornate di recupero in campo sentimentale. Nel lavoro, sarà possibile anche concretizzare delle nuove idee.

Cancro: siete in cerca di serenità, ma in questo fine settimana vi sentirete particolarmente stanchi. Nel lavoro dovrete chiudere delle trattative prima della fine del mese.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, il weekend sarà particolarmente positivo soprattutto per il settore sentimentale.

Potrete risolvere delle problematiche vissute negli ultimi tempi. Nel lavoro, potrete ottenere dei successi.

Vergine: in questo fine settimana evitate di stancarvi in modo eccessivo, non fate troppo. Nel lavoro ci saranno delle questioni da organizzare. In campo amoroso, in particolare domenica, vi sentirete sottotono.

Astrologia del fine settimana dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in amore, vi sentite particolarmente nervosi.

Ma con la luna favorevole, è probabile che riuscirete a trovare una nuova forza. Nel lavoro, invece è possibile che alcune situazioni possano sbloccarsi.

Scorpione: in questo weekend, in campo amoroso potrete superare molti problemi. Nel lavoro, in particolare nella giornata di domenica ritroverete una buona energia.

Sagittario: in campo professionale, in questo weekend, è possibile che ci siano delle occasioni che dovrete sfruttare.

Domenica è probabile che viviate un lieve calo fisico. In campo amoroso potrebbero sorgere dei dubbi.

Capricorno: nel lavoro è probabile che dobbiate affrontare delle discussioni. Per quel che riguarda il settore sentimentale, avete voglia di innamorarvi ma siate prudenti.

Acquario: in amore, potrete vivere delle belle sensazioni con il partner. Non mancheranno buone emozioni. In campo professionale, con Saturno nel segno dovete fare delle scelte importanti.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale, il fine settimana sarà particolarmente nervoso. È importante che abbiate pazienza. Nel lavoro potrebbero esserci delle distrazioni.