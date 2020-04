Ultimo giorno della prima settimana di aprile che sta per arrivare. Arrivano l'Oroscopo del 5 aprile 2020 e le previsioni del giorno, con le novità che porteranno in amore e nel lavoro stelle e pianeti.

Stelle e oroscopo del 5 aprile 2020: la giornata

Ariete: in amore potrete dare spazio a qualche bella novità. Venere è positiva e aiuta anche coloro che sono soli da tempo e che vogliono fare nuove conoscenze in futuro. Nel lavoro qualcuno ha la necessità di discutere di questioni finanziarie, questo anche a causa del rallentamento del momento.

Toro: per i sentimenti recupero dalla seconda parte di giornata, visto anche che negli ultimi giorni ci sono stati troppi problemi ed incomprensioni. Nel lavoro momento piuttosto stancante, miglioramento dalla prossima settimana.

Gemelli: a livello amoroso giornata di grande tensione a causa della Luna dissonante, cercate di vivere momenti migliori. Con queste stelle non si esclude che ci siano ancora alcuni disagi. Nel lavoro il momento non è dei migliori, in particolare per chi ha voglia di rimettersi in gioco.

Cancro: in amore pomeriggio interessante e valido. Periodo importante per le relazioni che vanno avanti da tempo. A livello lavorativo sarà possibile ottenere alcune soluzioni nei prossimi giorni.

Leone: a livello amoroso stelle che chiedono un cambiamento nella vostra vita. Le storie di vecchia data vivono ora un momento di recupero. Nel lavoro continuate, nonostante il periodo, a portare avanti idee progetti.

Vergine: per i sentimenti Luna nel segno che vi permette di affrontare discorsi importanti. Giornata che porta idee e spunti interessanti. A livello lavorativo siete più stabili, se siete alla ricerca di un nuovo lavoro fate le vostre richieste entro fine mese.

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale periodo che promette qualche risorsa in più in amore, chiamate interessanti entro il 7.

Siate più sicuri di voi. Nel lavoro non è possibile ora fare delle richieste, ma non si esclude che entro fine mese possa arrivare una buona notizia.

Scorpione: a livello sentimentale momento interessante, avete la possibilità di parlare con maggiore serenità con la persona che sta al vostro fianco. A livello lavorativo periodo cje vi aiuta a superare un momento difficile e chiedere un nuovo incarico.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata sotto pressione per i sentimenti, per questo motivo meglio stare attenti. Nel lavoro momento utile per portare avanti qualche progetto, visto che anche Saturno ha iniziato un transito interessante.

Capricorno: per i sentimenti giornata utile per rivedere le questioni rimaste in sospeso. A livello lavorativo evitate di alimentare dissidi, non agitare troppo le acque. Una vostra scelta sarà importante per il futuro.

Acquario: a livello sentimentale vi sentite nervosi, ma cercate di non isolarvi, gli ultimi due giorni sono stati pesanti, ma si può recuperare. In questa giornata però non sarà semplice mantenere la calma. Nel lavoro agitazione da tenere sotto controllo.

Pesci: in amore preoccupazioni con la Luna contrario e Venere non positiva, in questo momento siete sotto pressione.

Nel lavoro arrivano maggiori dubbi nel corso di questo periodo. Portate prudenza oggi e domani.