L'oroscopo di domenica 5 aprile ha in serbo tante novità per i dodici segni dello zodiaco. Troveremo la Luna in quadratura a Venere, Luna in trigono a Urano e Giove in congiunzione a Plutone. Toro e Bilancia scopriranno un'affinità del tutto nuova con il partner mentre il Capricorno sarà fortunato dal punto di vista economico.

Analizziamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo la giornata del 5 aprile per tutti i 12 segni zodiacali.

Previsioni zodiacali del 5 aprile: cambiamenti per Ariete e impegno domestico per Cancro

Ariete: avrete modo di sperimentare un cambiamento repentino nel vostro punto di vista. Sarà una giornata all'insegna della mutazione e vi renderete conto di dover prendere delle scelte molto importanti. I risultati di queste decisioni non saranno visibili immediatamente, servirà del tempo, ma se vi impegnerete i vostri sogni si realizzeranno. Vi sentirete inondati da una fiducia del tutto nuova, sia verso il futuro che in voi stessi, le paure, che in passato costituivano una barriera per voi lasceranno il posto al desiderio di superare i limiti e di mettervi in gioco.

Attenzione a non farvi travolgere dall'esuberanza e a dare spazio, anche, al riposo notturno perché se esagererete rischierete di sperimentare un crollo di energia durante le ore serali.

Toro: sarà una giornata molto fortunata dal punto di vista amoroso, rispetto e amore verso il partner vi spingeranno a dare un tono del tutto nuovo alla vostra relazione. Entrerete in sintonia come non mai e avrete modo di lasciarvi andare a confidenze importanti.

La persona amata accoglierà con gioia questo cambio di atteggiamento e non potrà fare a meno di notare la rinnovata passione. Tenerezza e desiderio si uniranno in un mix esplosivo e vi conferiranno un fascino irresistibile. Vi sentirete pronti a far valere le vostre idee e, se userete le giuste parole e i giusti modi gli altri vi sapranno comprendere e appoggiare. Allegria e simpatia vi permetteranno di instaurare un'atmosfera divertente in famiglia facendovi diventare un punto di riferimento essenziale per i figli.

Gemelli: avrete modo di riflettere sulla vostra vita e sulle situazioni che vi preoccupano. Recenti tensioni, forse, abbasseranno il tono del vostro umore, soprattutto ad inizio giornata, ma grazie all'aiuto della vostra creatività riuscirete a trovare una strategia utile. L'Oroscopo suggerisce di mantenere ben saldo il contatto con la realtà, senza rifugiarvi troppo nel vostro mondo di fantasia. Utile sarà il confronto con il partner, ma attenzione a non essere troppo possessivi perché questo atteggiamento potrebbe rovinare l'atmosfera domestica. Un ottimo modo per trascorrere la giornata sarà quella di dedicarvi ad attività creative e nuove, se riuscirete a coinvolgere la vostra famiglia potrete dare vita a una divertente atmosfera domestica.

Cancro: sarete inclini a ripensare al passato e verrete travolti da un forte senso di nostalgia. La casa diventerà un punto di riferimento essenziale per voi e deciderete di dedicarle tutte le vostre attenzioni. L'oroscopo suggerisce di non escludere la famiglia da questa iniziativa, potreste coinvolgerli nel rinnovo dell'arredamento o nella realizzazione di qualche lavoretto. Attenzione a non trasformare le mansioni domestiche in un'ossessione, provate a lasciare spazio anche ad altre attività come la visione di film spensierati o la lettura del vostro libro preferito. Avrete ottime capacità di organizzazione e le persone che vi saranno attorno non potranno fare a meno di chiedervi consigli riguardo alle strategie da usare per risolvere i loro problemi.

Oroscopo del 5 aprile: Leone energico e Scorpione intraprendente

Leone: sarà una giornata all'insegna dell'azione e dell'impulsività. Proverete il desiderio di mettervi in gioco e di non arrendervi davanti agli ostacoli quotidiani. Dal punto di vista professionale potrebbe esserci un'impennata negativa, ma se rimarrete concentrati e motivati riuscirete a superare questo momento e a realizzare i vostri obiettivi. Forse, tenderete a concentrarvi troppo su voi stessi e gli altri ve lo faranno notare, l'oroscopo consiglia di rimanere fedeli ai vostri desideri senza cedere ad indesiderate richieste.

Sarete poco inclini a vivere la routine quotidiana e avrete voglia di sperimentare nuove attività, la vostra mente cercherà di dare vita a strategie nuove per evitare momenti di noia e sconforto.

Vergine: sarà una giornata particolarmente importante per quanto riguarda la spiritualità. Tenderete ad analizzare le cose nel dettaglio e a riflettere sui significati più profondi di ciò che vi circonda. Avrete modo di intavolare conversazioni particolari con le persone a voi più care e di affrontare temi non facili da trattare. L'oroscopo suggerisce di dare spazio anche al vostro senso pratico in modo da non sovraccaricarvi di ansie eccessive.

Momenti di tensioni con il partner e figli potranno essere mitigati dai vostri interessi preferiti, soprattutto se legati al campo artistico. Verso le ore serali il vostro umore potrebbe subire un brusco cambiamento e darvi qualche disturbo nel sonno: una tisana rilassante e un bagno caldo vi permetteranno di ritrovare la serenità.

Bilancia: proverete un forte desiderio di comunicare con la persona che amate, avrete modo di chiarire importanti questioni e di approfondire il vostro rapporto di coppia. Ci potrebbe essere qualche piccola incomprensione dovuta a differenti punti di vista, ma gli astri a vostro favore vi permetteranno di risolvere tutto nel migliore dei modi.

Dolcezza d'animo e predisposizione all'ascolto vi doneranno un fascino particolare ed esalteranno tutte le vostre caratteristiche positive. Il partner, forse, vi rivolgerà parole di stima e vi dimostrerà tutto il suo affetto. Attenzione a non trascurare parenti e amici a favore della vita di coppia, ogni persona a voi cara è importante per mantenere un equilibrio psichico bilanciato.

Scorpione: avrete voglia di dedicare ogni momento libero a voi stessi e alla vostra indipendenza. La libertà sarà l'elemento chiave di questa giornata e non sarete inclini ad accettare suggerimenti non richiesti. Avrete modo di sperimentare a livello professionale, l'oroscopo suggerisce di non dedicarvi al lavoro di squadra perché potrebbero esserci delle incomprensioni che rovineranno il vostro umore energico.

Apprezzerete le persone che sanno prendere l'iniziativa e mettersi in gioco. La situazione in ambito sentimentale potrebbe subire un picco negativo per la mancanza di progettualità del partner. Le persone a voi vicine sapranno apprezzare la vostra intraprendenza e forza d'animo.

Previsioni astrologiche di domenica 5 aprile: Acquario sottotono e Pesci sognatore

Sagittario: ci saranno delle piccole entrate dal punto di vista finanziario, niente di troppo vistoso, ma questo aiuterà al rafforzamento positivo del vostro umore. Equilibrio e moderazione saranno i due punti essenziali della vita sentimentale di oggi: avrete modo di confrontarvi tranquillamente con il partner e riuscirete a trovare importanti punti di incontro.

La persona amata si sentirà incline a rivelarvi confidenze che la fanno soffrire e questo, ai suoi occhi, vi farà diventare un punto di riferimento fondamentale. Dal punto di vista delle amicizie la situazione rimarrà stabile, le persone a voi vicine vi dimostreranno il loro affetto, ma qualcuna potrebbe sottolineare qualche vostra mancanza. L'oroscopo suggerisce di analizzare con attenzione le parole che vi vengono rivolte, senza andare in panico.

Capricorno: sarà una giornata molto favorevole dal punto di vista economico, forse, avrete modo di entrare in possesso di medie somme di denaro e di togliervi qualche sfizio.

Sarà un momento favorevole anche alla realizzazione dei vostri sogni, ciò comporterà concentrazione ed impegno, ma se resterete fedeli agli obiettivi stabiliti riuscirete ad ottenere degli ottimi risultati. L'oroscopo suggerisce di dare grande rilevanza anche al rapporto di coppia perché la persona amata saprà starvi accanto in ogni momento ed aiutarvi a superare le piccole difficoltà quotidiane. Ci sono delle piccole probabilità che possa accadere un evento per voi inaspettato, la vostra reazione sarà determinante sulle conseguenze future. Attenzione alla stanchezza presente durante le ore serali, il ristoro notturno vi permetterà di recuperare le energie.

Acquario: l'oroscopo suggerisce di essere prudenti e di non compiere scelte affrettate infatti non sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Forse, verrete travolti da un forte senso di stanchezza che vi impedirà di portare a termine tutti gli impegni della giornata. Il partner proverà a starvi accanto, ma la cosa migliore per recuperare le energie sarà quella di dedicare del tempo al benessere personale e alla tranquillità psichica. La situazione in amicizia si manterrà stabile, anche se potrete ricevere delle delusioni da parte di una persona importante. Non sarà un buon momento per investire, avrete modo di far fruttare il denaro in un prossimo futuro, ma per ora cercate di rimanere con i piedi ancorati a terra.

Pesci: la vostra sensibilità caratteriale vi permetterà di dedicare la giornata all'ascolto delle persone a voi più care. Gli amici vi chiederanno consigli su questioni importanti e il partner desidererà avervi accanto perché vede in voi un essenziale punto di riferimento. L'oroscopo consiglia di usare l'empatia anche verso voi stessi perchè solo in questo modo riuscirete a comprendere tutte le vostre emozioni. La fantasia vi permetterà di dare vita a una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza: non avrete bisogno di molto materiale, vi basterà usare le vostre idee brillanti. I figli apprezzeranno tantissimo queste iniziative e si uniranno con gioia ai giochi ideati. Il clima in famiglia sarà disteso e rilassato.