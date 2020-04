L'Oroscopo di domenica 5 aprile è pronto a svelare come sarà la giornata. Le previsioni zodiacali del periodo segnalano la presenza della Luna in Vergine, in diretta opposizione a Nettuno e Mercurio e in trigono a Urano in Toro. Venere invece è da poco entrata nel segno dei Gemelli. Il Toro andrà incontro ad un recupero in amore, mente il Cancro potrà contare su una giornata spensierata.

Scopriamo cosa riserveranno gli astri ai dodici segni dello zodiaco, dall'Ariete fino ai Pesci, nella giornata del 5 aprile: le previsioni astrali per la giornata di domenica segno per segno.

Predizioni astrali da Ariete a Cancro

Ariete - Vi sareste aspettati sicuramente qualcosa di piacevole da questa domenica. Invece impegni inderogabili mettono in forse programmi e aspettative. Pazienza: la virtù è qualità dei forti. In famiglia, per quanto suoni irritante alle vostre orecchie, accordatevi sulle cose di rilievo e andate avanti. In campo lavorativo un’aspra lotta è in corso da un pezzo per il potere. Le vostre argomentazioni in questo periodo sono deboli e le idee poco brillanti: adattatevi, sempre meglio che desistere.

In amore, non è il consueto sentimento forte e generoso ciò che esprimerete questa giornata, bensì lo spirito un autoritario di chi non ammette disobbedienze. Come al solito, darete fondo alle vostre riserve energetiche: volenti o nolenti, è arrivato il momento di programmare una pausa di riposo.

Toro - Con l’ingresso della Luna in Vergine recupererete il controllo delle emozioni e forse anche il sorriso.

Successi negli sport 'da camera' faranno da cassa di risonanza alla vostra gioia domenicale. In molti avrete l’energia necessaria per ultimare qualcosa in sospeso, forse un tele-lavoretto da inviare la prossima settimana. In ambito familiare, una novità in arrivo da lontano richiederà una decisione tempestiva: siate all'altezza e soprattutto non ragionateci troppo su. Se seguite il vostro proverbiale buon impulso farete la scelta giusta.

In amore, se siete in debito con lo svago o annoiati dalla solita routine, una proposta inaspettata da parte della persona amata darà pepe alla serata. In merito alla salute, monterà il desiderio di spazi aperti e di movimento. Per rendere meno teso il periodo, scegliete attività leggere e divertenti.

Gemelli - Sarà una giornata un po’ opaca. Forse per questioni di stanchezza o per l’eccessiva mole di impegni che ultimamente convergono su di voi. Provate a delegare qualcun altro al posto vostro: sbagliato tenersi tutto per se, quindi parlate dei vostri problemi senza paura di mostrare timidezza o peggio, debolezza.

Nel lavoro, non concentratevi solo sulla quantità, ma cercate di optare maggiormente sulla qualità dei risultati. Se non sarete soddisfatti di voi stessi potreste accumulare nervosismo o incamerare stress. In amore si preannuncia una scarsa attenzione per le faccende di cuore. In molti sarete presi dai soliti inderogabili impegni apparendo più delle volete freddi e poco interessati a ciò che si muove intorno a voi. In qualche caso servirà un po’ di moto al fisico per scongiurare appesantimenti della linea.

Cancro - In questa domenica potrete contare sulla presenza (online) di alcuni amici per trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza, sebbene il partner potrebbe non gradire.

A qualcuno di voi nativi potrebbe esserci un certo imbarazzo per l’incontro casuale, sul vostro social preferito, con una ex fiamma. Approfittatene per chiarire ciò che è rimasto in sospeso, senza esagerare: la fiammella della passione potrebbe improvvisamente riaccendersi e per voi sarebbero 'dolori!'. Parlando di lavoro, la giornata si preannuncia favorevole per attivare iniziative in équipe o per dare avvio ad un nuovo progetto: tenete a freno la tendenza a primeggiare. In amore, potrebbe essere il momento giusto per dare sfogo alla vostra voglia di trasgressione. Sfuggire alla gelosia del partner sarà il vostro obbiettivo, anche se poi probabilmente dovrete pagarne lo scotto.

Iniziate a programma una vacanza, se non al mare almeno sulla neve, logicamente per fine anno.

Predizioni zodiacali da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali del giorno 5 aprile invita a mettere da parte i vostri desideri di elogi e cominciare col rimboccarsi le maniche. La Luna in opposizione a Nettuno in Pesci vi porterà fuori rotta. I vostri pensieri sono quanto mai instabili in questo periodo e il controllo totale non è proprio alla vostra portata, sappiatelo. Nel lavoro intanto, questo prossimo lunedì non complicate le cose con richieste eccessive, forse del tutto fuori dalla vostra portata in questo momento.

Sappiate accontentarvi di ciò che , come si suol dire, 'offre il convento!'. L'amore invece vedrà in rialzo la vostra individualità, soprattutto in famiglia: emergerete di prepotenza nei discorsi di gruppo. Comunque dovreste dare anche agli altri un po’ di respiro, se non volete restare a parlare da soli. Parlando di salute, anche se reggete bene l’alcol, sempre meglio non esagerare: un bicchiere di buon vino, ogni tanto, ve lo meritate...

Vergine - In questa giornata puntate tutto sull’ottimismo di cui vi farà dono la Luna. Sappiate accogliere con lo spirito giusto soprattutto le cose negative: un imprevisto potrebbe minacciare seriamente di far saltare alcuni vostri piani.

Siate diplomatici con chi avete intorno: le discussioni non devono mai avvelenare i vostri rapporti. Se dovesse servire, moderate la smoderata voglia di averla sempre vinta. Nel lavoro, in una situazione che potrebbe rivelarsi imbarazzante sarete sostenuti dalla sincerità di una collega con cui solitamente vi rapportate. Invece in amore, scegliendo la comunicazione diretta, magari osando anche dire verità scomode, alla fine sarete ben ripagati. Con il partner, resistete al clima di gelosia o sospetto che in questo periodo rischia di instaurarsi dentro di voi. Per quanto riguarda il fisico, divertitevi con hobby casalinghi, evitando di esaurire completamente le energie.

Bilancia - La giornata di domenica non preannuncia quasi nessun ostacolo di cui darsi pena. In alcuni casi però, una pigrizia diffusa consiglierà di trascorrere, se possibile, la domenica beatamente in panciolle sul divano di casa. In famiglia sarà tempo di mettere a frutto gli appoggi astrali favorevoli, prendendo in totale libertà una decisione importante. Invece in campo lavorativo ci sarebbe da prendere in considerazione l’idea di battere la concorrenza: iniziate a pensare a come ottimizzare prossimamente i servizi offerti dalla vostra attività nonché le relazioni con i clienti. In amore, visto il periodo positivo, la passionalità risulterà in crescita: coccole, carezze e tanto affetto da profondere senza risparmio e soprattutto senza fare troppe domande.

Verrete ricambiati con uguale o, se è possibile, maggiore intensità dal partner. Per mantenersi in forma usate le gambe anche per girare eventualmente a vuoto: fare le scale è un ottimo toccasana e fa bene al cuore.

Scorpione - Stanchezza e tensioni nei rapporti caratterizzeranno la maggior parte di questa domenica. In amore soprattutto, la vita affettiva sarà messa sotto tensione: un bisogno intenso di condividere maggiori spazi con il partner darà più di qualche pensiero. Alcuni vostri dubbi invece, potrebbero innervosire la persona che amate. Non fatevi prendere da gelosie ingiustificate: basta poco per incrinare l’equilibrio di un rapporto.

Per chi è single invece, una freccia lanciata da Cupido, anche attraverso lo schermo di un pc o telefonino, potrebbe colpire chi ha ancora il cuore libero (e non solo!). Nel lavoro prossimamente un'attenzione vigile sarà indispensabile per tenere le spalle coperte contro possibili attacchi di colleghi invidiosi o concorrenti. Meglio passare inosservati che invidiati in questo momento. Di sicuro le distrazioni non mancheranno e le relazioni di gruppo si faranno discontinue e molto conflittuali: non cercate di battere gli altri sul loro terreno.

Predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Novità importanti vi attendono in questa giornata.

Seguite senza esitazioni l’istinto: vi suggerirà le mosse migliori per trarre vantaggi nelle situazioni più disparate. In ambito sentimentale, situazioni in evoluzione, ma dovranno essere gestit con metodo e organizzazione, pianificando anche i dettagli. Nel lavoro, a condizione di essere pronti a rimettersi in gioco, la meta proposta dai pianeti sarà davvero allettante. Bisognerà solo aspettare che i tempi siano maturi. In molti casi, quando c’è stabilità di vedute e concentrazione al massimo vi sentirete anche invogliati e dare il meglio. La giornata intanto invoglia a recuperare energie: non c’è niente che vi fa stare meglio se non lo stare all’aria aperta: trovate il tempo per una passeggiata nel vostro giardino, se avete la fortuna di averlo, altrimenti anche un balconcino andrà bene.

Capricorno - La Luna in Vergine, questa domenica in opposizione a Mercurio in Pesci, ci proverà a mettervi i bastoni fra le ruote. Non allarmatevi troppo: armati come siete di buona volontà ed energia, con la dialettica e la sicurezza al top, darete filo da torcere a chiunque provasse a sbarrarvi la strada. In caso di indecisione il partner vi aiuterà a fare la scelta giusta. Evitate gli scontri frontali, agite d’astuzia. Sacrificate un po’ della vostra libertà a favore di chi vi vuole bene. È anche il momento di dimostrare l’amore con i fatti e non solo a parole. Per la buona salute, l'aromaterapia darà serenità d’animo e una conoscenza profonda della propria interiorità, anche quella che in genere non affiora. Nel lavoro invece, visto e considerato che avrete dei veri e propri lampi di genio, non fatevi confondere le idee: di fronte a una scelta, fate di testa vostrara.

Acquario - In questa giornata vi alzerete dal letto pimpanti e baldanzosi, grazie alla Luna che transita ancora in Vergine. Idee rapide seguite da azioni altrettanto veloci favoriranno la buona fortuna soprattutto a chi lavora o studia da casa, magari alle prese con interrogazioni o esami online. Attenti a non prendere però sottogamba questa situazione di apparente vantaggio: non si bara! Per chi al lavoro è costretto andarci, i pianeti spronano a fare nuove esperienze, anche se queste vi potrebbero rendere più irrequieti. Se ne avrete l’occasione, non esitate ad allontanarvi per lavoro o per studio, servirà da esperienza. In amore invece, non potrete fare a meno di essere un po’ irrazionali e impulsivi: non reprimete la vostra natura da buoni Acquario. Se un rapporto è arrivato al capolinea, quindi da chiudere, fatelo ora o mai più… Per la salute, con il passare delle ore il dinamismo tende ad attenuarsi per scivolare in una inconsueta pigrizia: assecondate i vostri ritmi, senza esagerare.

Pesci - Le previsioni zodiacali di domenica 5 aprile annunciano una Luna dismessa. Forse questa vi lascerà finalmente in pace e voi potrete godervi la vostra giornata di riposo senza avere preoccupazioni per la testa. Meglio un uovo oggi che una gallina domani, dice il proverbio, da cui voi avete tratto una filosofia di vita. Aspirazioni ed idee nel frattempo si preannunciano interessanti, anche si il periodo non vi rende il cammino tanto facile. Dovete restare sempre con gli occhi aperti: provate comunque a non occuparvi di mille cose ma concentrate le vostre energie su di un solo obiettivo. In amore invece, non è sempre facile condividere tutto e quando sentite che il vostro spazio vitale diminuisce reagite con troppa foga. Basterebbe parlare dando magari carta bianca al partner, soprattutto se il vostro potere decisionale in questo momento non è alle stelle. Alla fine, una metà vale l’altra.