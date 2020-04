Una nuova giornata del mese di aprile sta per prendere il via. Vediamo quali novità e cambiamenti porteranno stelle e pianeti ai dodici segni zodiacali in amore e nel lavoro con l'Oroscopo del 15 aprile 2020.

Previsioni astrali da Ariete a Sagittario

Ariete: in amore situazione astrologica che torna ad essere attiva dopo due giorni pesanti. Le coppie che stanno insieme da tempo dovranno risolvere un problema. Nel lavoro è importante ottenere un recupero, fare qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti se c'è qualcosa da dire, forse è meglio rimandare tutto tra due giorni, in questo momento è facile arrabbiarsi.

Nel lavoro, se intendete rinnovare qualcosa o fare proposte, meglio rimandare ancora a settimana prossima.

Gemelli: a livello amoroso Luna favorevole, cercate di concludere un accordo per vivere belle emozioni in questa giornata. Nel lavoro cercate di guardare oltre nonostante i problemi, si potrà riprendere quota.

Cancro: in amore ci sono maggiori preoccupazioni, le coppie vivranno una fase poco serena. A livello lavorativo, se intendete portare avanti un progetto si può ripartire, non abbandonate l'idea ma portatela avanti.

Previsioni astrologiche dal segno Leone al segno Pesci

Leone: per i sentimenti momento importante, soprattutto per chi sta insieme da poco. In serata però arriverà un po' di malumore. Nel lavoro meglio lasciare le provocazioni da parte, potreste così risolvere un piccolo problema.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata che aiuta le coppie che hanno problemi in amore a parlare con serenità.

Le nuove relazioni possono essere difficili. A livello lavorativo sarebbe il caso di fare proposte con molta cautela.

Bilancia: a livello sentimentale nelle ultime ore potrebbe essere nato qualche disagio, ma questa giornata permette di recuperare. Nel lavoro potrebbero risolversi alcune vicende, anche se le questioni economiche sono da chiarire.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata da trascorrere in maniera tranquilla.

Non vi sentite particolarmente forti per questo non mancherà qualche tensione. Nel lavoro meglio evitare di fare troppo, più ci avviciniamo alla fine del mese più la situazione migliorerà.

Sagittario: in amore occorre darsi da fare, attenzione però alle prossime giornate del weekend. Nel lavoro alcune persone sono contro di voi, da qualche tempo creano disagi nella vostra attività.

Capricorno: a livello sentimentale buona giornata, attenzione solo a qualche momento di nervosismo. A livello lavorativo le persone che vi stanno attorno non sempre vi danno ragione e questo potrà provocare qualche incomprensione.

Acquario: a livello sentimentale Luna nel segno che aiuta, in questo periodo potreste recuperare un rapporto. Nel lavoro, se ci sono stati allontanamenti è normale dover recuperare il tempo perduto.

Pesci: in amore momento di tensione per tutti, in particolare per le coppie di lunga data. Nel lavoro alcuni riusciranno a ritrovare un po' di stabilità, le nuove collaborazioni vanno vissute con attenzione.