Mercoledì 29 aprile 2020 troveremo sul piano astrale la Luna ed il Nodo Lunare sostare in Cancro, nel frattempo Venere stazionerà nel segno dei Gemelli. Mercurio, Urano ed il Sole permarranno nell'orbita del Toro come Giove assieme a Plutone che continueranno il loro moto in Capricorno. Infine, Marte e Saturno rimarranno stabili in Acquario e Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Capricorno, meno roseo per Cancro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Capricorno: stacanovisti.

Mercoledì in cui i nati del segno risulteranno presumibilmente stacanovisti sul luogo di lavoro, specialmente chi tra loro opera alle dipendenze altrui, e tale dedizione non passerà inosservata dai piani alti aziendali.

2° posto Leone: shopping. La gratificazione, alle volte, passa anche per l'acquisto di un oggetto materiale ed è ciò che potrebbero concedersi quest'oggi i nati Leone, malgrado Urano suggerisca di non esagerare con le spese.

3° posto Sagittario: lucidi. Se qualcosa non girerà a dovere sul versante professionale, sopratutto per l'ultima decade, i nati metteranno in campo una lucidità d'intenti invidiabile che li farà giungere al più presto ad una soluzione alternativa.

I mezzani

4° posto Toro: finanze top. Giornata che si rivelerà, con ogni probabilità, florida sotto il profilo finanziario, dove i nativi che hanno una predominanza dell'Elemento Terra nella carta natale potrebbero orientarsi verso un investimento immobiliare, con ottimi profitti nel prossimo futuro.

5° posto Vergine: umore top. 24 ore in cui i nati del segno sfoggeranno presumibilmente un ottimo tono umorale nell'ambiente professionale, riuscendo di conseguenza a trovare maggior feeling coi colleghi.

6° posto Ariete: energici. Le energie quest'oggi potrebbero essere molte in casa Ariete anche se, con ogni probabilità, non saranno indirizzate in ambiti costruttivi, come il settore pratico o lavorativo, bensì usate per semplici passatempi.

7° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico il clima volgerà presumibilmente al bello, ed a giovarne sarà anche la simbiosi del menàge amoroso. Questioni professionali in secondo piano.

8° posto Gemelli: perplessi. Il partner potrebbe assumere un atteggiamento ambiguo facendo saltare la mosca al naso ai nativi che, superata la perplessità iniziale, si renderanno conto di aver frainteso tali comportamenti.

9° posto Acquario: relax. Le scorse giornate per molti nati del segno si son rivelate faticose, e questo mercoledì sarebbe necessario staccare la spina dalla quotidianità concedendosi del meritato riposo, stretti nell'abbraccio degli affetti più cari.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: bugiardi. I nodi vengono sempre al pettine ed in questa giornata qualche menzogna detta dai nati Pesci, seppur veniale, potrebbe emergere d'improvviso.

Sarà bene cospargersi il capo di cenere dimostrando di aver imparato la lezione.

11° posto Scorpione: fuori giri. L'impegno che i nativi metteranno in campo oggi sarà pregevole, peccato però che i risultati che ne deriveranno potrebbero esserlo molto meno. Meglio non disperare attendendo che la ruota astrale giri a loro favore.

12° posto Cancro: disorganizzati. Creare un piano di lavoro può risultare oltremodo utile in alcune professioni per avere un quadro completo del proprio progetto, ma quest'oggi in casa Cancro questa organizzazione potrebbe venir meno ed i nativi essere inclini a macroscopici errori.