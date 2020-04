L'oroscopo della giornata di martedì 28 aprile prevede la Luna entrare in congiunzione al segno del Cancro, che saprà prendere le giuste decisioni sul posto di lavoro soprattutto in quei progetti di gruppo, mentre il Sole in congiunzione per i nativi Toro permetterà ancora una volta ai nativi del segno di esprimere come meglio credono i loro sentimenti. Bilancia potrebbe accorgersi della presenza di una persona che potrebbe diventare sempre più importante, mentre per il Sagittario sarà un buon momento per dedicarsi alle attività sociali, con il partner o con un amico a distanza.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di martedì 28 aprile 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 28 aprile segno per segno

Ariete: Oroscopo di martedì ancora convincente per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove dimostrerete sempre di essere il partner ideale, consolidando il vostro rapporto. Se siete single potrete fare affidamento al vostro intuito e scegliere senza alcuna pressione la persona che più si addice ad essere la vostra anima gemella.

Nel lavoro se siete ancora in una difficile posizione, dovrete dimostrare di essere dei validi lavoratori non solo a voi stessi, ma anche ai colleghi e al vostro capo. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale che prevede il Sole in congiunzione al vostro cielo secondo l'oroscopo di martedì. Per quanto riguarda la sfera sentimentale una certa tenerezza e voglia di fare con la vostra anima gemella, seppur in casa, dimostrerà che il vostro amore non conosce limiti e qualunque posto andrà benissimo.

Se siete single cercate di non essere ossessivi nei confronti della persona che vi piace. In ambito lavorativo nonostante qualche imprevisto, riuscirete a rimettervi in pari. Voto - 7,5

Gemelli: Venere stabile nel vostro cielo vi permetterà di far uscire fuori il vostro spirito libero, e avrete la possibilità di far impazzire la vostra anima gemella in maniera completamente romantica, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Se siete single non potrete respingere le adulazioni di una persona che vi piace. Nel lavoro solo se lavorate in sintonia con i vostri colleghi potrete raggiungere i risultati, dunque non rispondete sempre male. Voto - 7

Cancro: la Luna abbraccerà il vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di martedì, regalandovi momenti unici e indimenticabili durante la giornata. Sul fronte sentimentale saprete portare avanti la vostra relazione di coppia con decisione, e il partner si lascerà guidare per una volta dal vostro modo di fare. Se siete single potreste riuscire a trovare una soluzione ad un problema che vi stava tenendo impegnati da tempo.

In ambito lavorativo ci saranno buone notizie in arrivo per voi. Potrebbero essere di tipo economico o altro, sta di fatto che in questa giornata otterrete risultati notevoli. Voto - 8,5

Leone: oroscopo di martedì che prevede il Sole in quadratura al vostro segno zodiacale. Sul fronte sentimentale dunque non aspettatevi risultati sbalorditivi, ma potrete ancora contare su un discreto affiatamento di coppia. Se siete single non combattete delle battaglie perse in partenza, e preoccupatevi di qualcosa di più concreto. Nel lavoro potreste vedere i vostri guadagni risalire, ma si tratterà un leggero aumento.

Voto - 7

Vergine: oroscopo di martedì abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno soprattutto grazie al Sole in trigono dal segno amico del Toro. Sul fronte sentimentale se siete single vivrete momenti esaltanti, soprattutto se vi lascerete andare. Se avete una relazione fissa mostrarvi per quel che siete potrebbe far ricordare al partner l'amore che prova per voi. Nel lavoro la vostra mente straordinariamente acuta vi permetterà di trovare la soluzione a molti dei vostri problemi. Voto - 8

Bilancia: una splendida Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, renderà la vostra giornata più che soddisfacente in ogni ambito.

Sul fronte sentimentale se siete single vi accorgerete che c'è una persona che sta diventando sempre più importante per voi, e dovrete decidere se aprirvi a lei oppure no. Se avete una relazione fissa il vostro amore verso il partner sarà molto forte, e niente v'impedirà di dimostrarlo. In ambito lavorativo l'oroscopo annuncia grandi affari. Focalizzate dunque la vostra attenzione verso l'aspetto finanziario, per ottenere discreti risultati. Voto - 8

Scorpione: oroscopo di martedì che potrebbe darvi qualche grattacapo considerato che il Sole si troverà in opposizione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale potreste sentire la mancanza del partner, soprattutto se si trova lontano da voi in questo momento.

Se siete single forse sarebbe il caso di aspettare tempi più maturi per corteggiare la persona che vi piace. Nel lavoro dovrete essere molto pazienti e non dovrete farvi assalire dalla rabbia, soprattutto se siate a contatto con colleghi poco simpatici. Voto - 6,5

Sagittario: giornata ideale per dedicarsi alle attività di gruppo secondo l'oroscopo di martedì. Avrete l'opportunità di lavorare ad un progetto molto interessante, con la vostra anima gemella, oppure con un caro amico qualora siate single, intensificando il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda la sfera lavorativa qualche sacrificio in più dovrete tenerlo in considerazione se volete raggiungere i risultati tanto attesi.

Voto - 7,5

Capricorno: giornata niente male per voi nativi del segno, considerato che avrete il Sole in trigono dal segno del Toro, assieme a Giove in congiunzione al vostro cielo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il partner sarà con voi e potete sistemare tutto con una buona dose di sorrisi e di buon umore. Se siete single sarete particolarmente attratti da qualcuno che avete incontrato, e dovrete cercare di entrare in contatto con quella persona. Nel lavoro sarà richiesto un po’ di tempo in più per completare un incarico, ma sicuramente ne varrà la pena. Voto - 8

Acquario: sul fronte sentimentale sarà il momento adatto per esprimere in maniera diversa dal solito i vostri sentimenti nei confronti della vostra anima gemella, ovviamente senza pensare troppo a ciò che volete voi.

Se siete single dovrete mettere al primo posto la persona che amate se volete conquistarla, e non i vostri interessi. In ambito lavorativo potrete permettervi di svolgere solamente l'indispensabile, e prendervi qualche momento di libertà. Voto - 7,5

Pesci: oroscopo di martedì che prevede il pianeta Venere in quadratura al vostro cielo. Sul fronte sentimentale non fomentate discussioni in amore: risultereste perdenti e disilluse, se appartenete alla terza decade. Se siete single dovrete fare attenzione a ciò che direte, soprattutto alla persona che amate. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo dovrete mettere in pratica tutte le vostre conoscenze se volete portare a termine correttamente le vostre mansioni.

Voto - 6,5