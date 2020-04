A maggio 2020 troveremo sul piano astrologico tre importanti passaggi planetari: il Sole si sposterà dai gradi del Toro ai Gemelli, nel frattempo Mercurio cambierà domicilio passando dal Toro al Cancro ed, infine, Marte viaggerà dall'orbita dell'Acquario al Cancro. Di seguito le effemeridi mensili, riguardanti amore e lavoro, per il segno zodiacale del Leone.

Amore

Le faccende di cuore per i nati Leone in questo quinto mese del 2020 potrebbero non rappresentare una delle loro priorità. a fronte di una maggiore predisposizione per il lato pratico della quotidianità.

In caso di relazioni amorose stabili non vi saranno particolari preoccupazioni, quindi, a patto che la dolce metà comprenda e prenda atto del trend mensile senza batter ciglio. Diverso il discorso, invece, per le coppie nate da poco che, in pieno fermento ormonale, necessiteranno di maggior trasporto nativo. Quando quest'ultimo verrà, con ogni probabilità, a mancare susciterà nel partner un forte senso di insofferenza, figlio del mood gelido mensile in totale contrapposizione col trasporto emotivo dell'ultimo periodo.

Ciò, oltre a destabilizzare l'amato bene, potrebbe sancire la conclusione di storie amorose che avrebbero potuto scrivere ulteriori pagine.

Poco entusiasmanti anche le effemeridi mensili per i single del segno a cui le chance non mancherebbero nelle giornate centrali, ma a venir meno sarà presumibilmente la loro voglia di mettersi in gioco.

Lavoro

Le vicende professionali dei nati del segno nel mese di maggio avranno buone chance di essere foriere di nuove opportunità, oltre che floride dal punto di vista finanziario.

Ad essere maggiormente favoriti saranno i nati della prima decade che, liberi dalle opposizioni di Saturno e Marte, potranno affrontare il mese con un eccellente piglio ottimistico che li indirizzerà nei percorsi idonei al loro divenire. Sarà così semplice gettarsi in oasi professionali ancora inesplorate essendo, però, ben consci di due prerogative: aver lavorato alacremente nel mese appena trascorso, ovvero aprile, ed essere liberi da ogni preconcetto.

I nati della terza decade, invece, potranno contare su un bottino energetico di tutto rispetto ma, al contempo, dovranno evitare qualsiasi manovra espansionistica, sconsigliata sia da Saturno che da Urano, mettendo in campo un mood conservatore. Così facendo manterranno probabilmente le posizioni gerarchiche, faticosamente raggiunte sin qui, scongiurando eventuali salti nel vuoto.

Per tutte e tre le decadi appare florida la situazione finanziaria, malgrado siano sconsigliati gli investimenti, specialmente immobiliari. Giornate fortunate: 2, 9 e 27.