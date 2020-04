L'oroscopo di giovedì 23 aprile avrà in serbo emozionanti novità per tutti i segni zodiacali. I pianeti, infatti, influenzeranno la sfera emotiva, sentimentale, professionale e personale di ciascuno di noi. L'osservazione dei loro transiti permetterà di comprendere come entrano in relazione tra loro e come incideranno sulle percezioni degli individui.

Nella volta celeste del 23 aprile, troveremo: Sole, Luna e Urano in Toro, Mercurio in Ariete, Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Nettuno in Pesci.

Inoltre vanno segnalate le congiunzioni del Sole con la Luna e con Urano, della Luna con Urano, di Giove con Saturno e con Plutone e di Saturno con Plutone. Troveremo anche il Sole in quadratura a Saturno, la Luna in quadratura a Saturno e Venere in trigono a Marte.

In questo giovedì: Ariete e Bilancia verranno travolti dal desiderio verso il partner, mentre il Capricorno sarà impegnato nella realizzazione dei suoi progetti.

Scopriamo, nel dettaglio, quali saranno gli elementi che caratterizzeranno la giornata di giovedì 23 aprile di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 23 aprile: libertà per Toro e progettualità per Gemelli

Ariete: sarà una giornata all'insegna della passione. Il vostro amore per il partner si accenderà e vi permetterà di trascorrere dei piacevolissimi momenti insieme. Avrete bisogno della sua vicinanza fisica, ma essenziale sarà anche l'affinità caratteriale. L'Oroscopo consiglia di non essere troppo polemici e di accettare il punto di vista dell'altro.

Dal punto di vista professionale, sarete alla ricerca di qualcosa di diverso, vorrete rinnovarvi e concedervi la possibilità di cambiare. Attenzione a possibili disturbi digestivi: una dieta sana e un po' d'allenamento potrebbero aiutare!

Toro: avrete voglia di libertà. Non sopporterete eventuali costrizioni e questo vi spingerà ad avere delle incomprensioni con le persone amate. Sarete restii a rispettare le convenzioni sociali perché desidererete una vita diversa e all'insegna dei desideri personali.

La tecnologia vi permetterà di esplorare nuovi mondo e di venire a conoscenza di risorse che prima ignoravate. L'oroscopo suggerisce di lasciare un piccolo spazio per il vostro partner: le sue idee potrebbero sorprendervi!

Gemelli: potrebbe essere il momento giusto per avviare un nuovo progetto. Necessiterà di impegno e dedizione, ma se non demorderete, tutto andrà per il verso giusto. Il partner, purtroppo, potrebbe apparirvi distante e troppo concentrato sui suoi problemi. L'oroscopo suggerisce di provare a coinvolgerlo nei vostri piani, ma senza esagerare perché un'eccessiva insistenza potrebbe farvi ottenere l'effetto contrario.

Prestate molta attenzione ai consigli degli amici, non tutti sono dalla vostra parte e sarà di fondamentale importanza fidarvi solo di chi stimate veramente.

Cancro: proverete un forte rispetto nei riguardi del partner. L'amore che vi lega diventerà più solido, permettendovi di portare la relazione a un nuovo livello di profondità. Forse, potreste essere un po' indecisi riguardo ad alcune mosse da compiere, ma tutto si sistemerà grazie alla vicinanza delle persone che vi vogliono bene. Dal punto di vista professionale, la situazione rimarrà statica: tenderete a impegnarvi, ma non quanto potreste.

L'oroscopo suggerisce di prendervi del tempo per recuperare le energie.

Oroscopo del 23 aprile: Leone protagonista e Scorpione desideroso di compagnia

Leone: sarete i protagonisti di questa giornata. Avrete voglia di canalizzare tutte le attenzioni e farete fatica ad accettare intromissioni altrui. Dal punto di vista relazionale, le cose andranno a gonfie vele: gli amici saranno attratti dal vostro fascino e non potranno fare a meno di mettersi in contatto con voi. Più complicato sarà il rapporto con il partner, infatti, noterà un certo distacco nei suoi confronti e tenderà a farvelo notare. L'oroscopo consiglia di provare ad essere più empatici con le persone che vi circonderanno, in modo da comprendere le loro esigenze.

Vergine: sarà una giornata all'insegna della creatività, vi concentrerete per realizzare qualcosa di nuovo e cercherete di coinvolgere anche la vostra famiglia. Dovrete riordinare le vostre idee perché gli spunti saranno tanti, ma le risorse vi permetteranno di concentrarvi solo su una cosa alla volta. Il partner non avrà la priorità nella vostra quotidianità e per questo potranno insorgere delle discussioni. L'oroscopo consiglia di non arrendervi davanti alle difficoltà che incontrerete, forse ci saranno delle piccole battute d'arresto, ma l'impegno vi ricompenserà.

Bilancia: non potrete fare a meno di condividere dolci momenti con il partner.

Verrete travolti dal desiderio e vi abbandonerete totalmente all'eros. Vi sentirete amati e compresi in tutti i vostri aspetti. Sarà una giornata molto positiva dal punto di vista relazionale, avrete modo di confrontarvi, positivamente, con i vostri amici e sarete ben lieti di condividere le vostre opinioni. Forse, verso le ore serali, verrete colti da una stanchezza improvvisa, l'oroscopo suggerisce di riposare senza opporre resistenza, in modo da evitare possibili dolori alla testa.

Scorpione: inizierete a sopportare malvolentieri la solitudine. Avrete voglia di una persona accanto che possa comprendere i vostri stati d'animo.

Fortunatamente, gli amici saranno sempre pronti ad ascoltarvi e a condividere confidenze. Il partner potrebbe mostrare un atteggiamento un po' infantile nei vostri confronti: forse, sarà troppo concentrato sui suoi problemi. L'oroscopo consiglia di ritrovare la serenità tramite attività rilassanti come il disegno o la cucina. Attenzione a non accumulare stress eccessivo.

Previsioni astrologiche di giovedì 23 aprile: Sagittario attivo e Capricorno determinato

Sagittario: la pigrizia degli ultimi giorni verrà sostituita da nuove energie positive. Ricomincerete a fare caso alle cose belle della vostra vita e avrete voglia di coinvolgere anche le persone che amate.

Non sarà un momento positivo per la relazione di coppia, infatti, piccole incomprensioni con il partner potrebbero rischiare di rovinare il vostro umore. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi maggiormente su voi stessi, in modo da ritrovare la serenità. Se saprete sfruttare al meglio la tecnologia, potreste avere delle belle sorprese!

Capricorno: andrete dritti per la vostra strada senza dare ascolto a nessuno. Avrete, nella mente, un piano ben organizzato e sarete determinati a realizzarlo. L'oroscopo suggerisce di ritagliarvi anche dei piccoli spazi per sfogare lo stress in eccesso: sport, attività artistiche o manuale, televisione.

Il partner saprà starvi accanto in questo momento, ma se sarete single, tenderete a non cercare la presenza di relazione sentimentali. In famiglia, forse, ci saranno delle piccoli discussioni di poco conto, ma tutto si risolverà con estrema facilità.

Acquario: sarà il momento giusto per iniziare a pensare alle cose davvero importanti. Il vostro partner, forse, vi accuserà di essere poco presenti nella sua vita. Sarà fondamentale analizzare i vostri comportamenti più recenti per capire se avrà ragione. Non sarà una giornata molto positiva dal punto di vista professionale, infatti, nonostante l'impegno, non riuscirete a raggiungere i risultati desiderati.

Questo potrebbe spingervi ad arrendervi, ma l'oroscopo consiglia d'insistere perché la situazione, con il tempo, potrà cambiare drasticamente.

Pesci: vorrete accanto la vostra famiglia. Sarà essenziale per voi avere un contatto stretto con partner e parenti e non vi arrenderete davanti a piccole incomprensioni. Forse, sarete eccessivamente in ansia nei riguardi delle persone amate e, qualcuno potrebbe non gradire i vostri atteggiamenti apprensivi. L'oroscopo suggerisce di allontanare i pensieri negativi tramite lo svolgimento delle vostre attività preferite. Un'ottima idea potrebbe essere quella di organizzare qualche attività divertente che coinvolga tutta la famiglia.