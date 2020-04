Giro di boa della terza settimana del mese di aprile che sta per arrivare. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 23 aprile 2020 per tutti i segni con le previsioni del giorno ed i cambiamenti che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 23 aprile: previsioni

Ariete: in amore attenzione a qualche disputa che potrebbe nascere se state cercando di tenere in piedi un rapporto in bilico. Cercate di fare il possibile per ottenere il massimo. Nel lavoro giornata utile per mettere a posto questioni in sospeso.

La fine del mese porterà novità.

Toro: per i sentimenti c'è una grande voglia di stare con la persona amata, una scelta importante si potrà compiere. Molte persone si accorgeranno del vostro valore. Nel lavoro molto dipende dal tipo di attività che svolgete, ma comunque riuscirete a ottenere qualcosa.

Gemelli: a livello amoroso periodo che porta emozioni molto interessanti. Non bisogna mettere però le questioni lavorative davanti a quelle amorose. Nel lavoro state cercando di risolvere un problema, con queste stelle sarà più semplice.

Cancro: in amore in questo periodo si può fare qualcosa in più, la giornata sarà interessante. C'è maggiore sintonia con una persona del Toro, momenti migliori da vivere. Al livello lavorativo chi ha ricominciato da poco adesso è favorito.

Leone: a livello sentimentale siete in attesa di emozioni e nuove opportunità. Periodo importante per tutto. Nel lavoro potreste arrabbiarvi per alcune disattenzioni di qualcuno e prendervela anche per motivi banali, c'è uno stato di maggiore agitazione.

Vergine: per i sentimenti giornata particolare che porta un recupero, anche se la situazione generale non è esaltante. Se sieti state lontani da una persona presto potrete riavvicinarsi. Nel lavoro possibilità di recupero entro pochi giorni, non tiratevi indietro rispetto ad alcune proposte.

Previsioni e oroscopo del 23 aprile 2020: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale, in questo momento sarà possibile aprire una discussione per motivi anche economici.

I pianeti però sono dalla vostra parte e vi invitano a dei cambiamenti dove possibile. Nel lavoro meglio andare piano con le questioni importanti.

Scorpione: a livello sentimentale non mancheranno le discussioni, ma la Luna ed il Sole in opposizione non migliorano la situazione. Nel lavoro bisogna stare attenti perché potrebbe nascere qualche insoddisfazione, c'è il rischio di mandare tutto all'aria.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale meglio non lasciarsi coinvolgere in situazioni ambigue in amore, è importante non andare incontro a problemi irreparabili. Arrivano comunque nuove opportunità positive al momento.

A livello lavorativo chi è stato fermo per molte settimane avrà una nuova occasione per mettersi in mostra.

Astri e stelle del 23 aprile 2020: previsioni

Capricorno: per i sentimenti giornata positiva con la Luna in aspetto favorevole. Nel complesso è un momento di recupero. Nel lavoro c'è voglia di fare cose nuove, anche se qualche ritardo ultimamente vi sta mettendo di cattivo umore.

Acquario: a livello amoroso in questa giornata occorre essere cauti a causa di alcune opposizioni planetarie. Nel lavoro in questi giorni meglio controllare gli investimenti perché potrebbe verificarsi qualche errore.

Pesci: in amore, se avete vissuto una chiusura ora si può recuperare. Vi sentite più motivati visto anche il periodo di grandi emozioni. Nel lavoro giornata confortevole. State attenti soltanto ad alcuni piccoli problemi che potrebbero arrivare.