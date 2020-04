Gli influssi della Luna metteranno i bastoni fra le ruote all'Ariete durante la giornata del 23 aprile e dunque potrebbero sorgere delle preoccupazioni per i nativi di tale segno. Anche per l'Aquario non è un momento semplice, le stelle consigliano cautela soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti con i figli. Bene i Gemelli.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 23 aprile per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 23 aprile da Ariete a Pesci

Ariete: gli influssi contrastanti della Luna potrebbero rendere questa giornata alquanto agitata per il segno, preoccupato soprattutto da questioni riguardanti l'aspetto economico o legale. Meglio muoversi con cautela ed evitare le decisioni improvvise.

Toro: è una giornata ricca di energia e vitalità per il segno, si forma infatti la vostra personale Luna Nuova. E' un buon momento in amore, ideale per confrontarsi, risolvere vecchie incomprensioni, ma soprattutto per abbandonarsi alla passione.

Gemelli: l'oroscopo del 23 aprile lascia presagire una giornata interessante, durante cui alcuni dei nati sotto questo segno potranno fare un lungo viaggio con la fantasia, arrivando a dar forma a progetti da attuare in futuro. Serenità in amore. Meglio il fisico.

Cancro: un quadro astrale vantaggioso protegge il segno, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti di coppia. C'è serenità con il partner e la passione si riaccende.

Qualcuno potrebbe anche ricevere una sorpresa inaspettata come una telefonata attesa da tempo.

Leone: la giornata di giovedì 23 aprile potrebbe rivelarsi sottotono dal punto di vista fisico, qualcuno potrebbe risentire di lievi malesseri o fastidi. Le stelle consigliano di sottoporsi ad un controllo medico. Bene l'amore, la sessualità è in crescita.

Vergine: è un momento faticoso per il segno, potrebbero esserci delle preoccupazioni legate alla sfera familiare o alla gestione della casa.

Le stelle consigliano di concedersi un po' di riposo e liberare la mente o si rischia di esplodere. Bene l'amore.

Bilancia: durante questa giornata sarebbe bene tenere a mente che "chi troppo vuole, nulla stringere" qualcuno infatti nel tentativo di voler fare troppo, rischia di compromettere quanto raggiunto finora. Siate cauti e ragionate con attenzione riguardo ai prossimi passi da compiere.

Scorpione: durante queste 24 ore potrebbero sbloccarsi situazioni interessanti, soprattutto per quanto riguarda la sfera lavorativa o economica. Anche per i sentimenti è un buon momento, l'amore ricopre un ruolo centrale e c'è serenità all'interno dei rapporti di coppia.

Sagittario: l'oroscopo del 23 aprile lascia presagire una giornata vantaggiosa, ideale per avanzare delle proposte o ricevere delle risposte affermative. Anche in amore c'è serenità, al contrario potrebbe essere un momento faticoso per il fisico.

Capricorno: questa è la giornata ideale per dedicarsi al partner e alla famiglia. Dopo delle giornate sottotono, finalmente potrete tirare un sospiro di sollievo e vivere dei momenti di tranquillità. Ottima la forma.

Acquario: il presagio delle stelle lascia presagire una giornata faticosa per quanto riguarda la gestione dei rapporti genitori-figli: in particolare chi ha dei figli adolescenti potrebbe incontrare alcune difficoltà.

Cercate di mostrarvi più aperti al dialogo e all'ascolto.

Pesci: è un buon momento per il segno, sono giornate serene ed equilibrate. E' finalmente possibile concedersi un po' di riposo, rallentare i ritmi e dedicarvi il tempo che a volte non riuscite a ritagliarvi. Serenità in amore. Alti e bassi nel lavoro.