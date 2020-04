L'oroscopo di mercoledì 22 aprile presenterà molte novità per tutti i segni zodiacali. I transiti planetari influenzeranno la sfera personale, amorosa e professionale di ciascuno di noi. Lo studio della volta celeste permetterà di comprendere come gli astri si combineranno tra loro e come incideranno sulla percezione quotidiana dei diversi segni dello zodiaco.

Nel cielo del 22 aprile troveremo: Sole e Urano in Toro, Luna e Mercurio in Ariete, Venere in Gemelli, Marte e Saturno in Acquario, Giove e Plutone in Capricorno e, infine, Nettuno in Pesci.

In questa giornata, Cancro e Scorpione verranno travolti dalle emozioni, mentre il Leone sarà impegnato in attività artistiche.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa avrà in serbo l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 22 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 22 aprile: Ariete ambizioso e passione per il Toro

Ariete: sarete pronti a sfruttare tutto il vostro potenziale. La vostra tenacia vi spingerà a dare il massimo in ogni cosa che farete e ad avere nuovi desideri professionali.

Avrete poco tempo da dedicare all'amore, ma riuscirete, comunque, a ritagliare un po' di spazio, per parlare con il partner. Forse, la vostra famiglia potrebbe non comprendere bene la vostra ambizione, però sarà orgogliosa dei vostri successi. Organizzare qualche attività divertente vi aiuterà a rilassare la mente, senza sovraccaricarvi troppo.

Toro: sarà una giornata all'insegna della passione. Avrete modo di relazionarvi al massimo con il vostro partner e, probabilmente, verrete ricambiati.

L'oroscopo consiglia di dare peso anche alla sfera mentale e non solo a quella fisica, in modo da riuscire a comprendere, completamente, la persona che amate. Forse, sarete un po' gelosi e questo potrebbe creare qualche piccola incomprensione: cercate di esprimere chiaramente il vostro pensiero per non essere fraintesi. L'oroscopo consiglia di organizzare qualche attività divertente per liberarvi dello stress in eccesso.

Gemelli: cercherete nel partner una forte affinità mentale. Darete molto spazio alla complicità, in quanto sarete desiderosi di fare il punto della situazione della vostra storia d'amore. Se siete single, l'oroscopo consiglia di iniziare a guardarvi attorno, senza essere troppo precipitosi. Una persona a voi cara, forse, vi deluderà enormemente, ma varrà la pena instaurare un dialogo costruttivo per raggiungere un punto d'incontro. Attenzione a rimanere sempre fedeli alla vostra personalità e a non farvi condurre su strade alternative.

Cancro: vivrete al massimo le vostre emozioni, non riuscirete a fare a meno di mostrare a tutti le vostre sensazioni, anche quelle negative.

La vostra empatia vi spingerà ad ascoltare gli altri con coinvolgimento, ma avrete difficoltà a esprimervi con pacatezza. Sarete audaci nelle attività quotidiane, infatti non avrete paura di mettervi in gioco. Potrebbe essere il momento giusto per approfondire la relazione con il partner: sarà una giornata di confidenze e di decisioni importanti. L'oroscopo consiglia di non farvi travolgere da emozioni eccessive perché ciò potrebbe provocarvi delle forti reazioni.

Oroscopo di mercoledì 22 aprile: sincerità per Vergine e dubbi per Bilancia

Leone: avrete voglia di dedicare il vostro tempo ad attività artistiche.

Cercherete il modo per dare sfogo alla vostra fantasia e non vi arrenderete davanti a possibili ostacoli. La crescente curiosità vi permetterà di esplorare nuove risorse per dare vita a qualcosa di nuovo. Dal punto di vista sentimentale, le cose andranno per il verso giusto, infatti, vi sarà possibile confrontarvi, serenamente, con il partner e prendere assieme decisioni importanti. Negli altri ricercherete la piena sincerità e non sopporterete chi si esprimerà in modo ambiguo o poco chiaro.

Vergine: vi sarà impossibile accettare qualsiasi bugia, ricercherete la verità in tutte le persone che faranno parte della vostra quotidianità.

Dal punto di vista sentimentale, le cose potrebbero prendere una piega poco piacevole perché ci sarà alta probabilità di discussioni. Farete fatica ad accettare punti di vista diverso dal vostro e questo vi vi spingerà a chiudervi a riccio. Farete fatica anche a relazionarvi con gli amici. Forse, qualcuno, vi farà notare un lato particolare del vostro carattere, ma tenderete ad ignorarlo. L'oroscopo consiglia di aumentare l'attenzione verso ciò che vi circonderà.

Bilancia: sarete dubbiosi sulle scelte da fare. Tenderete a chiedere il consiglio a più persone, ma questo non farà altro che aumentare la vostra confusione.

L'oroscopo suggerisce di prendervi del tempo e di non decidere troppo frettolosamente. Le parole di chi vi vuole bene sicuramente vi saranno utili, ma sarete voi gli unici responsabili della vostra quotidianità. La relazione con il partner procederà per il verso giusto: condividerete dei dolci momenti assieme e sarete in sintonia per quanto riguarda questioni importanti.

Scorpione: sarà una giornata di desiderio e passione. Vi sentirete molto vicini al vostro partner e non riuscirete ad accettare alcuna forma di distacco. Verrete travolti da una forte carica di positività e questo vi permetterà di dare un significato diverso agli eventi.

Vi impegnerete in tutto ciò che farete, ma sarà fondamentale ritagliare degli spazi da dedicare solo a voi stessi, in modo da non accumulare stress inutile. Prima di andare a letto, vi sarà di grande aiuto l'ascolto della vostra musica preferita o la visione di un programma che amate.

Previsioni astrologiche di martedì 22 aprile: Capricorno in bilico e cambiamenti per l'Acquario

Sagittario: sarà una giornata un po' malinconica. Proverete un forte senso di nostalgia verso il passato e, forse, sarete inclini a riguardare vecchie foto. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi maggiormente sul presente, in modo da aumentare il tono dell'umore.

Organizzare attività spensierate potrà aiutarvi ad affrontare le situazioni con maggiore positività. Attenzione al dare spazio a un adeguato riposo notturno perché sarà di fondamentale importanza recuperare le energie. Anche l'alimentazione avrà un peso importante.

Capricorno: vi sentirete combattuti tra i vostri desideri e i vostri doveri. Il senso di responsabilità che vi caratterizza vi spingerà a rispettare tutti i vostri impegni quotidiani, ma la volontà di libertà potrà incidere negativamente sul vostro umore. L'oroscopo consiglia di trovare il giusto equilibrio tra i due elementi in modo da diminuire la frustrazione.

Chiedere consigli agli amici potrà esservi di grande aiuto perché vi permetterà di vedere le cose da un nuovo punto di vista. Attenzione a non farvi influenzare nelle vostre scelte.

Acquario: sarà il momento giusto per aprire il cuore a cambiamenti importanti. Sentirete il desiderio di rinnovarvi e di esplorare nuovi elementi della vostra vita. Il partner sarà ben felice di accompagnarvi in questo processo di rinascita, ma attenzione a non trascurarlo per non creare malcontento. Anche dal punto di vista professionale, potranno esserci dei mutamenti fondamentali e, forse, vi si presenterà una fantastica opportunità.

L'oroscopo consiglia di mettere il massimo impegno in tutto quello che farete perché solo tramite la costanza riuscirete ad ottenere i risultati sperati.

Pesci: la dolcezza sarà un elemento fondamentale in questa giornata. Sarete desiderosi di relazionarvi con il partner e con gli amici e apprezzerete ogni gesto tenero nei vostri confronti. Preferirete allontanarvi dalla realtà quotidiana tramite la lettura di libri o la visione di film. Farete fatica ad affrontare le difficoltà perché vorrete un ambiente il più possibile sereno. La vostra fantasia potrà essere impiegata per la realizzazione di qualche attività creativa o divertente.

Anche la tecnologia potrà aiutarvi ad esprimere la vostra originalità.