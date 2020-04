L'oroscopo di venerdì 24 aprile avrà in serbo emozionanti novità per tutti i segni zodiacali. I pianeti avranno modo di influenzare le percezioni di ciascuno di noi e di modificare le sensazioni della nostra quotidianità. Mistero e fascino, da sempre, hanno caratterizzato l'osservazione della volta celeste, c'è tanto da scoprire ed è facilissimo immaginare l'essere umano connesso a tutto ciò che esiste. Nell'elaborazione dell'Oroscopo è fondamentale analizzare la posizione dei pianeti, i loro transiti e come si combinano tra loro.

Inoltre, è importante tenere sempre presente le caratteristiche del segno nativo.

Nel cielo del 24 aprile troveremo: il Sole in quadratura a Saturno, il Sole in congiunzione a Urano, la Luna in quadratura a Marte, Mercurio in quadratura a Plutone, Venere in trigono a Marte, Giove in congiunzione a Saturno, Giove in congiunzione a Plutone e, infine, Saturno in congiunzione a Plutone. Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà la giornata del 24 aprile per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di venerdì 24 aprile: serenità per Ariete, sintonia per i Gemelli

Ariete: sarà una giornata all'insegna della tranquillità. Avrete modo di vivere momenti sereni con il partner e d'instaurare una relazione basata su una forte fiducia reciproca. La presenza degli amici sarà fondamentale per affrontare gli ostacoli quotidiani, in particolare, una persona speciale si rivelerà di grande aiuto perché vi permetterà di risolvere determinati dubbi.

Potrebbe essere il momento giusto per ricominciare a studiare, infatti vi sentirete particolarmente inclini all'acquisizione di nuove conoscenze, soprattutto se legate ad argomenti di vostro interesse.

Toro: dovrete affrontare molti dubbi riguardanti la relazione con il partner. Forse, avrete voglia di rinnovare degli aspetti importanti della vostra vita e questo vi spingerà a esaminare determinati eventi passati.

L'oroscopo consiglia di parlare chiaramente con la persona amata perché sarà fondamentale coinvolgerla nelle vostre preoccupazioni. Inoltre, sarà importante provare a distrarvi con attività divertenti e spensierate perché il troppo stress non vi permetterà di ragionare lucidamente. Attenzione a non esporvi a sbalzi di temperatura troppo repentini per salvaguardare gola e naso

Gemelli: sarà una giornata positiva dal punto di vista sentimentale, infatti avrete modi di portare la vostra relazione amorosa a un livello superiore. La sintonia con il partner migliorerà e inizierete a fantasticare sul vostro futuro.

Dal punto di vista professionale, avrete qualche dubbio sulla strada da intraprendere: avrete bisogno di riflettere bene e, forse, chiederete consiglio alle persone a voi vicine. L'oroscopo consiglia di provare a organizzare qualche attività divertente per tenere alto l'umore, magari potreste provare a coinvolgere anche la vostra famiglia.

Cancro: dovrete confrontarvi con le vostre preoccupazioni. Forse, farete fatica a controllare gli attacchi d'ansia e questo vi porterà a chiedere aiuto agli affetti più cari. Non tutti saranno in grado di darvi consigli utili per superare questo difficile momento, ma se saprete cogliere i suggerimenti più preziosi, potrete aumentare il tono del vostro umore.

Potrà essere di grande aiuto cimentarvi in qualche attività sportiva da praticare tra le mura domestiche. Per esempio, ballare sulle note delle vostre canzoni preferite, vi permetterà di sfogare lo stress.

Oroscopo di venerdì 24 aprile: Vergine amante della famiglia, Scorpione creativo

Leone: sarà il momento giusto per dedicare spazio ai vostri interessi. Forse, tenderete a essere un po' scontrosi con gli affetti più cari a causa della tensione accumulata. L'oroscopo consiglia di provare a sfogare l'ansia tramite delle attività rilassanti: lettura, scrittura, disegno, sport. La vostra ambizione non vi abbandonerà, ma sarà necessario metterla in secondo piano per recuperare le energie.

Attenzione a dare la giusta importanza al riposo notturno: un sonno e una dieta regolari, infatti, saranno in grado di rasserenare il vostro umore.

Vergine: sarete molto spazio alla famiglia. Avrete voglia di trascorrere tempo con il partner e con i figli. Sarete pieni d'idee riguardo alle attività da organizzare. Forse, potranno esserci delle piccole discussioni legate a incomprensioni passate, l'oroscopo consiglia di provare a mantenere la calma per non rovinare il clima sereno che si è creato nella prima parte della giornata. Dedicare tempo alla cucina vi permetterà di dare sfogo alla vostra creatività e la famiglia apprezzerà molto il poter assaggiare ricette gustose.

Bilancia: sarà una giornata un po' giù di tono per il vostro segno. Cercherete il conforto degli amici, ma l'unica soluzione per reagire, sarà trovare la forza in voi stessi. Il partner non vi starà accanto come vorrete e questo aumenterà la vostra tristezza. Per compensare i problemi a livello relazionale, vi sentirete spinti a gettarvi sul lavoro: dedicherete anima e corpo alla realizzazione dei vostri progetti, forse, i risultati non saranno immediati, ma se continuerete a impegnarvi potrete ricevere delle belle sorprese.

Scorpione: il contatto con il vostro partner sarà fondamentale per superare questa giornata.

Forse, vi sentirete un po' troppo ansiosi, soprattutto per questioni legate alla carriera lavorativa, e tenderete ad affrontare con negatività la giornata. L'oroscopo vi consiglia di provare a vedere sempre il lato positivo delle cose perché presto potreste ricevere delle belle sorprese. Un'ottima idea potrebbe essere quella di dare spazio alle attività artistiche: se vi impegnerete, riuscirete a realizzare qualcosa di veramente bello!

Previsioni astrologiche di venerdì 24 aprile: Sagittario ambizioso, evasione per i Pesci

Sagittario: inizierete a elaborare un piano per riuscire ad emergere. Avrete tante idee in mente e, forse, una persona speciale vi sarà di grande aiuto per la loro realizzazione.

L'oroscopo consiglia di scrivere su carta il percorso che vorrete intraprendere, in modo da riuscire ad analizzare le informazioni con più razionalità. Dal punto di vista sentimentale, potrebbero esserci delle piccole incomprensioni con il partner dovute a questioni domestiche. Sarà fondamentale riuscire a raggiungere un compromesso per riportare il sereno.

Capricorno: tenderete a essere un po' troppo polemici sugli ostacoli che dovrete superare. Proverete un forte senso di ingiustizia e sarete spinti a concentrarvi sui successi altrui. Il desiderio di cambiare questa situazione vi permetterà di iniziare a riflettere su un possibile cambiamento da attuare, ma ci vorrà del tempo per poterlo realizzare.

Il partner, forse, vi rimprovererà di essere troppo distaccati e di dare poca importanza alla relazione di coppia. L'oroscopo suggerisce di non escludere niente e nessuno dalla vostra quotidianità.

Acquario: sarete in attesa di entrare economiche, ma nel frattempo sarà fondamentale continuare a impegnarvi. Farete fatica a confrontarvi con il partner perché ci saranno molte questioni in sospeso da affrontare. L'oroscopo consiglia di usare toni pacati, ma decisi, perché dovrete evitare al massimo i fraintendimenti. Forse, proverete un forte senso di nostalgia verso il passato: vorrete tornare alla normalità e questo abbasserà il tono del vostro umore.

Attenzione a non esagerare con l'esercizio fisico per non sovraccaricare il vostro corpo.

Pesci: sarà difficile per voi affrontare la realtà quotidiana e vi sentirete desiderosi di evadere. Avrete poca voglia di relazionarvi con partner e amici perché preferirete rintanarvi in un mondo di fantasia. Leggere libri e ascoltare musica vi permetterà di catapultarvi in una realtà tutta vostra, ma l'oroscopo consiglia di cercare di mantenere i piedi piantati a terra. Riuscirete a concentrarvi con difficoltà sulle questioni professionali perché la vostra attenzione verrà catturata da altre attività.