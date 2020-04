Si avvicina la giornata di venerdì 24 aprile che anticipa anche l'ultimo weekend del mese di aprile. Stelle e pianeti porteranno cambiamenti per tutti i segni zodiacali che vengono illustrati nell'Oroscopo del giorno 24 aprile 2020.

Ariete: in amore ci si avvicina ad un fine settimana interessante, per questo motivo la giornata porta un recupero. Nel lavoro mettetevi in gioco, anche perché dopo questo periodo di fermo è quello che ci vuole.

Toro: per i sentimenti in questa giornata avremo Urano, Luna e Sole favorevoli, per questo motivo con una persona che vi sta accanto si potranno fare scelte importanti.

Nel lavoro non mancano le delusioni, state vivendo diversi ritardi e siete in balia degli eventi.

Gemelli: a livello amoroso in questo giornata potrete vivere una bella emozione. Recupero generale e torna la voglia di fare. Nel lavoro le cose che partono ora sono importanti. Ci sono diverse responsabilità da gestire.

Cancro: in amore periodo interessante per le coppie che vogliono programmare qualcosa per il futuro. Evitate di stressarvi troppo. A livello lavorativo le ultime settimane sono state pesanti, soprattutto dal punto di vista economico.

Questa giornata potrebbe portare qualche cambiamento.

Leone: a livello sentimentale giornata faticosa, ma da domani le cose andranno meglio. Nel lavoro torna una buona positività, evitate però di mettervi contro alcune persone.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale lieve calo in amore. Arrivano però sensazioni positive nonostante una giornata sottotono. Nel lavoro impegnatevi a fondo nella collaborazione.

Previsioni e oroscopo del 24 aprile 2020: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in amore meglio darsi da fare, Venere favorevole aiuta. Torna più voglia di stare con la persona amata. Nel lavoro in questo momento è necessario evitare gli azzardi, Giove dissonante mette alla prova le vostre capacità.

Scorpione: per i sentimenti Luna e Sole dissonanti creano problemi in questa giornata. A livello lavorativo dovete essere sicuri di poter rispettare alcuni impegni che avete preso, meglio rimandare alcune scelte settimana prossima.

Sagittario: in amore periodo particolare per le relazioni, non tutti vivono una crisi ma ci sono delle difficoltà da affrontare. Nel lavoro non sottovalutate le nuove proposte che potranno portare qualcosa in più.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, se si cercano riscontri, meglio darsi da fare, le stelle aiutano. Occorre parlare e discutere di discorsi importanti con la persona amata. Nel lavoro è probabile che abbiate qualcosa da recriminare.

Acquario: per i sentimenti giornata non esaltante, le coppie che vivono un momento di stress devono tentare un recupero. Nel lavoro cercate di concentrarvi al massimo e rimandate decisioni ai prossimi giorni con calma.

Pesci: in amore dovete eliminare alcune sensazioni negative. Nel lavoro giornata promettente. Cercate di collaborare al massimo con i vostri superiori.