Per la giornata di lunedì 4 maggio 2020 ci saranno molte situazioni spinose da aggiustare e da rimettere in sesto, specialmente per i segni dello zodiaco che avranno più da fare nel corso della giornata. Sarà il caso dei nati del segno del Leone e della Vergine, mentre per i segni di aria ci sarà una prevalente componente amorosa che sortirà degli affetti piuttosto positivi.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo segno per segno della giornata.

Gemelli sereni, Cancro incerto

Ariete: un lavoro molto intenso non riuscirà a stancarvi facilmente, ma sarà necessario non accumulare troppo stress che con il tempo non potrebbe far altro che peggiorare.

Fate attenzione al nervosismo.

Toro: sarete in prima linea per quanto riguarderà il posto di lavoro, con molteplici successi che vi faranno realizzare i vostri desideri molto più facilmente di quanto pensiate. Sarete anche piuttosto generosi con gli altri.

Gemelli: fin dal mattino respirerete una atmosfera serena con il partner e con la famiglia, sia essa la vostra oppure di origine. Ci saranno anche molteplici collaborazioni sul lavoro che saranno anche molto remunerative.

Cancro: molte incertezze si affacceranno nella giornata, specialmente per quanto riguarderà un nuovo lavoro o semplicemente una nuova mansione all'interno dello stesso.

Dovrete essere più concentrati.

Leone: troppi problemi di stampo burocratico saranno sicuramente causa di un nervosismo intenso, tanto che vi dimostrerete facilmente irritabili e del tutto privi di autocontrollo. L'amore vi darà qualche insoddisfazione.

Vergine: gli ostacoli sul lavoro vi metteranno in condizione di accantonare ogni cosa che sia superflua, e persino gli affetti saranno messi da parte per essere più concentrati.

Qualcuno vi aiuterà a distrarvi in serata.

Litigi per Sagittario

Bilancia: avrete qualche incertezza sia sul lavoro che sul campo amoroso, perciò sarete poco disposti ad essere tranquilli e rilassati, finendo con essere molto arrabbiati durante il corso della giornata.

Scorpione: prenderete una decisione importante per la vostra vita sentimentale, quindi cercate di ponderare bene i 'pro' e i 'contro' per non pentirvi delle vostre scelte in futuro.

Non siate frettolosi e impulsivi.

Sagittario: ci saranno dei litigi che riguarderanno la famiglia, la gestione della casa e anche qualche dettaglio che riguarderà la vostra sfera prettamente personale. Sul lavoro ci saranno intoppi di stampo burocratico.

Capricorno: vi impegnerete al massimo per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, ma talvolta 'peccherete' di troppo stacanovismo a causa di qualche progetto rimandato tempo addietro.

Acquario: l'amore sarà il fulcro principale della vostra settimana, e questa giornata di lunedì segnerà l'inizio di una passionalità molto forte e sentita, senza contare le nuove amicizie affiatate che vi sosterranno.

Pesci: non avrete molta voglia di collaborare, né in casa né sul posto di lavoro. Quindi ci potrebbero essere delle discussioni anche piuttosto accese a causa della vostra pigrizia. Il partner potrebbe avere qualcosa da dirvi.