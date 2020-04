Siamo giunti a giovedì 2 aprile e l'oroscopo ha tantissime novità in serbo per tutti i segni zodiacali. I pianeti sono pronti ad influenzare l'aspetto emotivo, sociale, sentimentale e lavorativo di ciascuno di noi. Troveremo la Luna in opposizione a Giove, Mercurio in congiunzione a Nettuno e Venere in trigono a Saturno. Cancro e Bilancia avranno modo di godersi una dolcissima atmosfera romantica, mentre Leone e Sagittario daranno il massimo per raggiungere gli obiettivi stabiliti precedentemente.

Andiamo a conoscere, nel dettaglio, come gli astri caratterizzeranno la giornata del 2 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di giovedì 2 aprile: economia favorevole per il Toro e impulsività per i Gemelli

Ariete: sarà una giornata incentrata sulle relazioni sociali, non sarà necessario rapportarvi direttamente con amici e parenti, ma basterà l'uso della tecnologia per comunicare. L'Oroscopo suggerisce di non essere troppo severi con le persone che avrete attorno perché questo potrebbe recare danni emotivi a voi e chi amate.

Attenzione al controllo dell'aggressività verbale, potrebbero esserci delle parole che scateneranno in voi dei sentimenti negativi, ma focalizzandoli sull'aspetto virtuoso dei rapporti riuscirete a ricondurre le discussioni sui giusti toni. Sarà il momento giusto per dedicare tempo alla lettura di un buon libro, infatti l'atto di immergervi in storie spensierate vi permetterà di accantonare i recenti litigi e di concentrarvi sulla vostra personalità.

Toro: la fortuna girerà dalla vostra parte e potrebbero esserci delle entrate economiche interessanti. Avrete modo di togliervi dei piccoli sfizi e di discutere con il partner della situazione finanziaria. L'oroscopo consiglia di godervi il momento senza esagerare con i desideri eccessivi in modo da non alterare l'atmosfera positiva che state vivendo. Sarà una giornata adatta per conferire valore alle persone che vi sono attorno, saprete evidenziare le qualità positive del vostro partner e renderlo felice.

L'oroscopo suggerisce di tenere i piedi ancorati a terra senza peccare d'imprudenza e d'impulsività, la cosa migliore sarà quella di utilizzare, costantemente, l'intelletto per relazionarvi con il mondo circostante. La sincerità sarà un'arma che potrete usare a vostro vantaggio.

Gemelli: non sarà una giornata positiva per il vostro segno, gli astri rivelano che dovrete affrontare determinate difficoltà, soprattutto in ambito famigliare. Le vostre opinioni potrebbero venir fraintese e causare malcontento nelle persone che vi sono accanto. Forse, avrete modo di ripensare alle scelte passate e ci saranno degli elementi che vi faranno dubitare del percorso intrapreso.

L'oroscopo consiglia di non agire seguendo l'impulsività, ma di attendere momenti migliori per revisionare gli obiettivi. Un amico a voi caro potrebbe essere di grande aiuto nella selezione dei sogni da realizzare, ma ricordate di fare attenzione alle persone nelle quali riponete fiducia. Lo spirito di sacrificio vi permetterà di diventare un grande punto di riferimento per la vostra unità famigliare, ricordate solo di ritagliare degli spazi anche per voi.

Cancro: sarà una giornata serena, avrete modo di relazionarvi completamente con l'ambiente domestico e con le persone che fanno parte della vostra famiglia.

Potreste provare uno spiccato senso d'orgoglio per ciò che siete riusciti a costruire fino ad ora e avere la tentazione di esternare i vostri sentimenti. Se userete le parole adatte potrete creare una dolce atmosfera dove l'amore e l'affetto la faranno da padroni. Il partner si dimostrerà colmo di attenzioni per voi e potrebbe rivelarvi qualcosa di importante. Il rapporto con i figli procederà a gonfie vele, forse, rimarrete piacevolmente sorpresi dalle parole che vi verranno rivolti e desidererete ricambiare la stima dimostrata. Attenzione a non stressarvi troppo a causa delle mansioni casalinghe, cercate anche di distrarvi con attività divertenti da fare in famiglia.

Previsioni astrologiche di giovedì 2 aprile: sete di conoscenza per la Vergine e amicizia per lo Scorpione

Leone: non riuscirete a stare fermi, avrete voglia di rimanere attivi e di dedicarvi a quelle azioni che possono rendervi felici. Energia e positività vi spingeranno a relazionarvi positivamente con le persone amate e a combattere per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Avrete modo di lavorare su idee avute precedentemente, forse, vi mancherà ancora qualche tassello per la loro realizzazione completa, ma potrete fare dei grandi passi avanti. Sarete fieri della vostra libertà emotiva, ma attenzione a non agire troppo d'impulso perché potreste compiere delle azioni che, in un prossimo futuro, avranno delle ripercussioni sul vostro stato d'animo.

Sarà un momento di grande consapevolezza interiore, non è detto che l'analisi introspettiva che farete darà solo esiti positivi, però, sarete molto fieri della persona che siete diventati.

Vergine: concentrazione e voglia di conoscenza saranno i due elementi portanti della giornata. Vi sforzerete per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e avrete modo di esplorare i libri di casa alla ricerca di nuove informazioni sugli argomenti che vi interesseranno. Vivacità intellettiva e dedizione ci accompagneranno fino alla fine della giornata permettendovi di sfruttare al massimo le vostre qualità. Il partner, forse, si sentirà trascurato da questo atteggiamento e cercherà di attirare la vostra attenzione.

L'oroscopo suggerisce di non trascurare gli affetti a favore della conoscenza. Potranno esserci dei problemi in famiglia che sfoceranno in piccole discussioni. Difficoltà organizzative e finanziare non contribuiranno alla distensione del clima in famiglia, ma se terrete duro tutto si risolverà per il meglio.

Bilancia: avrete modo di sperimentare tutto il vostro fascino sulla persona amata. Riuscirete a consolidare il rapporto e ad esprimere i sentimenti che vi legano alla vostra dolce metà. Sarà una giornata favorevole anche per i single: una telefonata potrebbe fare breccia nel vostro cuore. Il partner si sentirà ricoperto d'attenzioni, si lascerà guidare dal vostro cuore e vi mostrerà i suoi sentimenti più sinceri.

Passione e desiderio si uniranno alla dolcezza per dare vita ad un mix esplosivo di sensualità e amore. Dal punto di vista economico non ci saranno impennate positive, ma la situazione si manterrà stabile e potrebbe esserci qualche piccola entrata finanziaria. L'oroscopo suggerisce di vivere il presente senza spingersi troppo avanti con il pensiero perché questo potrebbe rovinare l'atmosfera romantica che si è creata all'interno delle mura domestiche.

Scorpione: sarà una giornata all'insegna dell'amicizia e della solidarietà. La vostra tolleranza vi permetterà di entrare in contatto con le persone amate e di esprimere le vostre opinioni senza urtare i sentimenti degli altri.

Avrete modo di confrontarvi positivamente con gli amici e di abbandonarvi a confidenze importanti. L'oroscopo suggerisce di fare attenzione, però. alle persone verso cui riponete fiducia, infatti non tutti sono meritevoli delle vostre attenzioni e potrebbero cercare di mettervi sulla cattiva strada. L'amore vi sorriderà portando gioia e serenità nella vostra giornata: il partner sarà ascoltarvi e sarà degno delle vostre attenzioni. Il vostro spirito intraprendete vi permetterà di lavorare sui vostri obiettivi, avrete modo di impegnarvi nella realizzazione dei vostri desideri, ma attenzione a non compiere scelte affrettate: ci sarà tempo per fare ogni cosa!

Previsioni zodiacali del 2 aprile: selezione per il Capricorno e sensibilità per i Pesci

Sagittario: sarete un punto di riferimento essenziale per le persone che vi sono attorno, il vostro carisma vi permetterà di rapportarvi anche con le persone più in vista e di esercitare un forte potere attrattivo sugli altri. Avrete modo di sperimentare queste caratteristiche anche a livello professionale, i colleghi vi prenderanno ad esempio e vi chiameranno per chiedervi consigli su come procedere nella realizzazione dei progetti. Ambizione e voglia di comando saranno i due elementi portanti della giornata, sarete tentati di dedicarvi solo alle questioni lavorative, ma l'oroscopo suggerisce di non trascurare le persone che vi sono attorno, soprattutto quelle presenti nel vostro nucleo famigliare.

Forse, riuscirete a costruire qualcosa di nuovo che avrà delle ripercussioni importanti nella vostra vita futura, attenzione solo a non esagerare con prese di posizioni eccessive.

Capricorno: dovrete scegliere con attenzione le persone che vi saranno accanto, non sarà facile fare una selezione, ma se non sarà accurata rischierete di incorrere in atti di invidia e gelosia. Sarà tempo di verificare chi, veramente, sarà meritevole della vostra lealtà e chi, invece, non sarà destinato ad avere un posto nella vostra quotidianità. La ferrea fiducia in voi stessi vi permetterà di affrontare le difficoltà che si presenteranno, ma attenzione a non cadere nell'errore di credere di non aver bisogno di suggerimenti. L'amore non avrà un ruolo cardine nella giornata di giovedì, ci potrebbero essere delle discussioni di poco conto, ma non avranno un'influenza importante sul tono del vostro umore. L'oroscopo suggerisce di essere più sinceri possibili nelle vostre relazioni perché questo atteggiamento vi permetterà di attirare persone positive e con alto senso morale.

Acquario: sarà una giornata all'insegna della rivalsa personale. Avrete modo di entrare in possesso di piccole somme finanziarie e di gestirle. Forse, la tentazione vi spingerà ad impiegarle per togliervi alcuni sfizi, ma, in seguito, subentrerà la ragione che vi permetterà di fare le scelte giuste. L'oroscopo suggerisce di fare attenzione alle persone che vi sono accanto, non tutte sono degne delle vostre confidenze ed alcune di loro potrebbero usare le vostre parole per trarre un profitto personale. Forse, proverete il desiderio di rinnovare l'ambiente circostante, infatti dei piccoli cambiamenti potrebbero donare un'impennata positiva al vostro umore e a quello della famiglia. Attenzione alla gelosia eccessiva nei confronti del partner, non è detto che gli farà piacere una possessività troppo marcata da parte vostra.

Pesci: sarà una giornata caratterizzata da una forte emotività. La vostra spiccata sensibilità vi permetterà di entrare in empatia con le persone che vi sono vicine e di comprenderle completamente, ma dovrete fare attenzione a non farvi travolgere da emozioni troppo intense. Il partner vi sarà accanto e sarà un ottimo punto di riferimento per voi, potrete fargli le vostre confidenze e chiedergli qualche suggerimento su come gestire le recenti difficoltà. L'oroscopo suggerisce di concentrarvi sul presente perché l'aspetto nostalgico delle vostre emozioni potrebbe rendere l'umore altalenante e incline a picchi negativi. Una ricca analisi interiore vi permetterà di confrontarvi con consapevolezza e di prendere le scelte più adatte alla vostra personalità. Ascolto e apertura mentale saranno necessari anche nel rapporto con i figli, infatti grazie a queste caratteristiche riuscirete a farvi rivelare qualcosa di importante.