L'oroscopo di venerdì 17 aprile avrà in serbo moltissime emozioni per ogni segno zodiacale. I movimenti dei pianeti influenzeranno le percezioni verso il mondo circostante e modificheranno il modo di sentire l'altro. Ogni persona viene al mondo sotto un segno zodiacale ed esso, assieme alla configurazione della volta celeste al momento della nascita, pone le basi per la futura personalità. Però, non basta questo per determinare l'Oroscopo quotidiano, infatti è necessario studiare i transiti planetari e il modo in cui si congiungono in quel determinato momento.

Non bisogna allarmarsi se le previsioni zodiacali esprimono negatività, perchè le ripercussioni che i corpi celesti hanno su ognuno sono misteriose quanto mutevoli.

Nel cielo del 17 aprile troveremo: Sole e Mercurio in Ariete, Luna, Marte e Saturno in Acquario, Venere in Gemelli, Giove e Plutone in Capricorno, Urano in Toro e Nettuno in Pesci.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa riserverà l'oroscopo di venerdì 17 aprile per tutti i 12 segni dello zodiaco: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 17 aprile: indipendenza per Ariete e vivacità per Toro

Ariete e Gemelli proveranno un forte desiderio di agire. Avranno molti desideri da voler realizzare e, difficilmente, permetteranno ad altri di intromettersi. Toro si sentirà pronto a relazionarsi con il mondo circostante, avrà voglia d'interazione e di socialità, mentre il Cancro sarà proiettato nel futuro.

Ariete: non sopporterete l'idea di avere altre persone attorno.

Desidererete dedicare del tempo solo a voi stessi e alle vostre passioni. Sarete poco inclini ad ascoltare i suggerimenti altrui e cercherete di cavarvela da soli in ogni situazione. Le relazioni sentimentali non avranno un ruolo cardine in questa giornata perché preferirete prestare maggiore attenzione al successo personale. L'oroscopo consiglia di non sforzarvi nell'avere rapporti sociali se non ne sentirete il bisogno, infatti così facendo rischierete di compromettere amicizie di lunga data.

Toro: avrete voglia di aprirvi al mondo circostante e di relazionarvi con le persone che vi vogliono bene. Il partner non potrà fare a meno di apprezzare la gioia che esprimerete in ogni vostro gesto. Non sarà facile tenervi sotto controllo e, per questo, rischierete di prendere delle decisioni affrettate. Forse, avrete modo di riscoprire un rapporto importante con una persona che non sentivate da tanto tempo. L'oroscopo consiglia di impegnare parte della vostra vivacità nella progettazione del futuro percorso professionale.

Gemelli: sarete propensi a gettarvi, subito, nelle attività pratiche, senza prima aver ragionato attentamente.

Sarete molto precipitosi anche nel rapporto amoroso, infatti rischierete di dire cose delle quali poi non andrete fieri. L'oroscopo consiglia di tentare un maggiore autocontrollo, soprattutto nei rapporti sociali. Sarà una giornata molto positiva per chi ama l'arta, infatti l'intuito la farà da padrone. Vi sentirete ispirati e, se darete giusto adito alle vostre percezioni, riuscirete a creare qualcosa di bello.

Cancro: sarà il momento giusto per pensare al futuro. Preferirete non riflettere sulle scelte prese in passato, ma concentrarvi su ciò che ancora potete fare per realizzare i vostri sogni.

Sarete proiettati in avanti anche dal punto di vista sentimentale, forse, il vostro partner non avrà molta voglia di distaccarsi dal presente, ma voi avrete dei grandi piani per la vostra storia. L'oroscopo consiglia di rimanere sempre con i piedi piantati per terra perchè solo così riuscirete a progettare qualcosa di veramente realizzabile.

Oroscopo di venerdì 17 aprile: Leone scontroso e stabilità per Bilancia

Vergine e Bilancia avranno voglia di comunicare con gli altri e di entrare in empatia con il mondo circostante, ma potrebbero trovare degli ostacoli. Il Leone preferirà dedicare tempo a se stesso e ai suoi interessi personali, mentre lo Scorpione non potrà fare a meno di pensare, con ansia, al suo futuro professionale.

Leone: sarete irrequieti e poco propensi ad ascoltare le opinioni negli altri. Avrete, nella vostra testa, un percorso prestabilito da seguire, ma faticherete ad accettare gli ostacoli che si porranno sul vostro cammino. Questa sarà una giornata un po' di passaggio, in quanto vi permetterà di ricaricare le energie e di fare il punto della situazione. Il partner, forse, proverà ad attirare la vostra attenzione, ma voi non sarete ancora pronti per aprire, totalmente il vostro cuore. In amicizia, invece, le cose si manterranno stabili e riuscirete a dimostrare la lealtà che vi caratterizza.

Vergine: riuscirete ad esprimere tutte le vostre percezioni tramite il dialogo.

Le persone a voi care, forse, faticheranno nel comprendere fino in fondo le vostre parole, ma cercheranno di supportarvi e di mostrarvi tutta la loro stima. Sarà una giornata positiva dal punto di vista progettuale, infatti cercherete di sfruttare tutte le vostre risorse per dare vita a qualcosa di positivo. L'oroscopo consiglia di sfruttare le ore serali per il benessere personale, perché non c'è cosa migliore che ricaricare l'energie dopo sforzi intensi.

Bilancia: sarete disponibili e aperti a conversazioni profonde, ma qualcuno attorno a voi potrà non essere altrettanto propenso all'ascolto.

L'oroscopo consiglia di non rimanerci troppo male e di concentrarvi su chi, veramente, merita la vostra attenzione. Sarà una giornata tranquilla dal punto di vista sentimentale, forse un po' statica, ma non avrete nulla di cui rimproverarvi. Organizzare qualche attività divertente vi aiuterà a vivacizzare le ore pomeridiane, che altrimenti, vi appariranno monotone.

Scorpione: avrete voglia di cancellare tutti gli errori commessi in passato. Non sarà facile accettare i vostri limiti, ma anche da essi potrete trarre la vostra forza. Sarete, particolarmente, inclini a dedicarvi ad attività artistiche o creative, forse, vi divertirete assieme ai vostri figli o proporrete al partner di realizzare qualche lavoretto assieme.

Avrete qualche preoccupazione riguardante il lavoro, infatti la staticità della situazione non vi aiuterà ad alleviare la vostra frustrazione, ma se userete la razionalità, tutto andrà per il meglio.

Previsioni astrologiche del 17 aprile: equilibrio per Sagittario e giornata in famiglia per Pesci

Capricorno e Pesci desidereranno trascorrere il tempo in famiglia e assieme agli affetti più cari, mentre l'Acquario si abbandonerà alla passione verso il partner. Il Sagittario farà fatica a lasciarsi alle spalle i pensieri, ma grazie all'aiuto del partner, riuscirà nel suo intento.

Sagittario: sarà una giornata stabile da tutti i punti di vista.

Non avrete né incrementi positivi, né negativi, ma tenderete a riflettere sull'attuale situazione. Il partner, notandovi un po' pensierosi, potrà spronarvi ad aprire il vostro cuore, ma l'oroscopo consiglia di lasciarvi andare solo se ve la sentirete. Forse, ci saranno delle piccole discussioni con i figli, infatti differenti punti di vista potranno creare qualche disguido, ma una comunicazione efficace riporterà il sereno tra le mura domestiche.

Capricorno: desidererete trascorrere la giornata in famiglia. Verrete travolti dall'affetto per le persone che amate e cercherete di approfondire il rapporto con il partner.

Dal punto di vista sentimentale, forse, non riceverete la risposta desiderata, ma ci saranno tutti i presupposti per migliorare la relazione di coppia. Molto positivo, invece, sarà il percorso professionale, infatti, un'idea brillante potrà farvi fare il salto di qualità. Ovviamente, saranno necessari impegno e dedizione per riuscire a realizzarla.

Acquario: sarete travolti dal desiderio e dalla passione. Sarà una giornata molto romantica e non avrete voglia di pensare ad altro se non all'affetto che provate verso il partner. Tenderete a trascurare tutti gli altri aspetti della vostra quotidianità e questo, forse, a fine giornata, potrà causarvi qualche piccolo senso di colpa.

L'oroscopo consiglia di non riflettere troppo sugli obblighi che dovevate portare a termine, avrete modo di recuperare, successivamente, tutte le cose lasciate indietro.

Pesci: avrete voglia di dedicare del tempo alla famiglia. L'originalità che caratterizza la vostra personalità vi permetterà di dare vita ad attività divertenti, che coinvolgeranno tutti. Vi sentirete allegri e desiderosi di mettervi in gioco. Forse, otterrete poco dal punto di vista professionale, ma la grinta non vi mancherà e cercherete di dare il massimo in ogni cosa che farete. L'oroscopo consiglia di dedicare tempo all'arte e alla musica, perché saranno un'ottima valvola di sfogo per le frustrazioni quotidiane.