L'Oroscopo di venerdì 17 aprile continua a indagare sul transito planetario di svariati astri in ciascun segno zodiacale, utili per risollevare il morale e far prendere le opportunità al volo. La congiunzione astrale di Sole e Mercurio in Ariete garantisce vivacità e intelligenza anche a Gemelli, Acquario, Sagittario e Leone, mentre Saturno, Marte e Luna approfondiscono la sensibilità e la determinazione dell'Acquario nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì 17 aprile

Ariete: Sole e Mercurio splendono nel segno e diventano vostri alleati, così potete esprimere voi stessi con maggiore vitalità ed entusiasmo. Saturno, Marte e Luna dall'Acquario miscelano le vostre idee, causando ora entusiasmo ora paura nei confronti dell'attuazione dei progetti. Escogitate qualcosa per fare andare tutto nel verso giusto.

Toro: il vostro comportamento è tempestoso con Luna quadrata a Urano che sprigiona un modo di fare emotivamente instabile.

Bando a ogni tipo di egocentrismo e di litigiosità che può provocare litigi. Non siate ostinati ma valutate le situazioni a 360° con maggiore obiettività e concretezza.

Gemelli: alcune difficoltà sono superate alla grande dalla vostra forza di volontà che non ha eguali. Così riuscite a trovare la soluzione giusta al momento giusto, dopo aver allontanato il tutto filtrandolo con un atteggiamento distaccato.

Venere, Sole e Mercurio garantiscono un modo di amare intelligente, brioso ed entusiasmante.

Cancro: cercate di progredire nelle storie amorose con maggiore saggezza, apprendendo alcune lezioni consapevoli dal passato. Siete troppo giù di morale con Mercurio in dissonanza che sminuisce le energie vitali e confonde le idee. La vicinanza di Venere mitiga il tutto incanalandovi in un modo di amare più maturo.

Leone: Luna in opposizione interferisce sulle sensazioni amorose e può anche farvi provocare delle rotture sentimentali, poiché troppo presi da un modo di fare stravagante che tiene conto solo delle vostre esigenze in maniera molto egoistica. Venere, Sole e Mercurio tuttavia cercano di mitigare questo atteggiamento con un modo di amare più affettuoso e accogliente.

Vergine: i pensieri amorosi diventano torbidi con Venere in quadratura a Nettuno che confonde un po' le idee e fa entrare in conflitto la vostra razionalità con una passionalità che non vede l'ora di esprimersi in maniera più libera.

Ma non temete, colpi di fortuna inaspettati sono garantiti dal trigono favorevole di Urano e Giove.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: concentratevi di più sulle sensazioni che provate, arginando lo scoraggiamento di Plutone e Giove in quadratura e contando sull'influsso degli astri in Acquario che spingono a una ripresa. Voi in coppia costruite con coraggio e voi single socievolizzate online, sono previsti degli intriganti incontri.

Scorpione: attenzione a una Luna un po' capricciosa dall'Acquario che vi rende diffidenti. Avete bisogno di emozioni forti e Marte moltiplica all'ennesima potenza il sexappeal, ma Saturno introduce un conflitto tra la dolcezza e la passionalità.

A chi date retta?

Sagittario: gli influssi derivanti dagli astri presenti in Acquario vi rendono molto suscettibili e gelosi. Cercate di riequilibrare un modo di fare che alterna momenti in cui vi chiudete in voi stessi, ad altri in cui siete troppo franchi con gli altri mancando di tatto. Forse dovete anche pensare ai bisogni altrui, oltre che ai vostri.

Capricorno: una sorta di insoddisfazione viene prodotta da Plutone in quadratura a Mercurio che introduce delle difficoltà, quasi a sfidarvi a superare il tutto arginando la pigrizia e l'apatia di un Sole dissonante. Dalla vostra avete Nettuno favorevole dai Pesci, che regala profondità d'animo e Urano dal Toro che spinge a rivoluzionare la vostra vita in maniera imprevedibile.

Acquario: una Luna futurista anima il vostro cielo astrologico e sprigiona atteggiamenti eccentrici e anticonformisti. La voglia di vivere anche gli affetti con maggiore indipendenza è tanta, ma Saturno cerca di stemperare questa sensazione con la serietà e un atteggiamento più coscienzioso nei confronti dei sentimenti.

Pesci: l'immaginazione è fervida con Nettuno in sestile astrologico a Giove. Confidate nelle vostre capacità e in una buona intuizione che fa accumulare energia fortunata e favorevole per attuare i progetti in cantiere. Una metamorfosi è in atto, derivante da alcuni attriti in amore che sono superabili solo discernendo maggiormente sulle sensazioni che provate in questo periodo.