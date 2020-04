L'Oroscopo di maggio per la Bilancia si aprirà con importanti novità, sia in campo professionale sia sentimentale. Il mese di aprile è stato un po' travagliato per i nati di questo segno a causa della reclusione forzata in casa e delle tante notizie allarmanti. A maggio però ci sarà una ripresa e una vera e propria rinascita per i Bilancia che saranno pronti ad agire. Il transito di Mercurio aiuterà i nati del segno fino alla fine del mese, spargendo tanta energia positiva. Di seguito le previsioni astrali sull'amore e il lavoro.

Tante opportunità professionali nell'oroscopo di maggio per i Bilancia

Il mese di maggio sarà veramente bello per voi amici della Bilancia. Dalla vostra parte avrete Marte, Saturno in Acquario trigono a Sole che garantiranno un'apertura mensile davvero grintosa e carica di una nuova determinazione. Inoltre Venere, il vostro pianeta, sarà in Gemelli e tante belle notizie in campo professionale vi faranno sentire rinati. Dopo un mese di aprile chiusi in casa, giungerà finalmente il momento di passare all'azione.

Sarete ricchi di energia spontanea e avrete tanta voglia di fare grazie al Sole, Mercurio e Urano in Toro che vi caricheranno di tanta energia costruttiva. Venere, il vostro pianeta, sarà in Gemelli e il suo influsso benevolo vi garantirà grandi risultati, sia in campo lavorativo che finanziario. Per i primi quindici giorni del mese saranno favoriti gli investimenti e i colloqui di lavoro. Voi alla ricerca di un nuova professione, sicuramente in questo periodo qualcosa riuscirete a ottenere.

Dovrete darvi da fare quindi, poiché dal 15 al 31 Marte si unirà a Nettuno e potrebbe sprigionare irritabilità e scoraggiamento, ma arginerete il tutto con una prudenza che sarà preziosa in campo professionale. Dovrete credere fermamente nei vostri progetti, solo così potrete portarli a termine con risultati veramente sbalorditivi. Voi amici della Bilancia avrete dalla vostra anche la benevola influenza di tanti pianeti favorevoli, che sosterranno tutte le vostre iniziative e vi renderanno molto diplomatici e comunicativi.

Così potrete portare avanti tanti progetti lasciati in sospeso, concludendoli con successo.

Previsioni astrali amorose mensili dedicate alla Bilancia

Voi nati della Bilancia, molto portati a vivere la famiglia e gli affetti profondi e stabili, nel mese di maggio potrete contare sulla presenza benefica di Sole, Mercurio e Urano nel Toro. Questo sovraffollamento planetario fortunato vi spingerà a guardarvi dentro profondamente. Un'introspezione consapevole porterà a legarvi di più alla persona amata e potrete approfondire ogni attimo meraviglioso in compagnia del vostro partner. Per questo motivo, voi già in coppia vivrete dei momenti molto felici, grazie anche alla benevola influenza di Venere.

L'astro dell'amore inoltre stringerà un'alleanza con Marte e Sole in Gemelli dal 21, aumentando il vostro fascino e il vostro benessere.

Vi sentirete seduttivi e innamorati e vivrete momenti molto intensi con la persona amata. Sarà un mese veramente positivo sotto ogni punto di vista e avrete una grandissima energia, grazie a Marte in Acquario che si unirà a Saturno in trigono al vostro Sole. Tante saranno le opportunità anche per voi single che in questo mese di maggio sarete molto abili nel soddisfare le vostre esigenze, con un'immediatezza eccitante e affascinante che colpirà dritto al cuore la "preda amorosa" da voi adocchiata.

Saturno e Marte concluderanno il tutto con una pazienza che farà portare a termine i progetti sentimentali prefissati. Via libera quindi ai nuovi incontri, fascino e carisma non mancheranno di certo e farete tante conoscenze entusiasmanti. Chissà che tra di loro non ci sarà la persona giusta per voi, l'anima gemella tanto desiderata.