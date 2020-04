L'oroscopo di giovedì 16 aprile avrà in serbo molte novità per tutti i segni zodiacali. I moti planetari influenzeranno la sfera emozionale e percettiva, modificando il modo degli individui di relazionarsi con l'ambiente circostante. Lo studio della volta celeste, sempre propensa al cambiamento, permetterà di comprendere come i transiti dei pianeti interagiranno tra loro e come incideranno su determinati aspetti della vita quotidiana. Generalmente, sono le questioni amorose ad attrarre le persone verso la lettura dell'Oroscopo, ma i corpi celesti hanno potere anche a livello professionale, organizzativo e famigliare.

Il 16 aprile troveremo: il Sole in quadratura a Giove, il Sole in quadratura a Plutone, la Luna in trigono a Venere, Venere in trigono a Marte, Giove in congiunzione a Plutone e Saturno in congiunzione a Plutone.

Ariete e Acquario avranno modo di conoscere maggiormente il loro partner grazie a profonde confidenze reciproche, mentre Vergine e Capricorno cercheranno di impegnarsi al massimo per trovare entrate economiche alternative.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà la giornata di giovedì 16 aprile per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 16 aprile: altruismo per Gemelli e ambizione per Cancro

Ariete e Toro daranno il massimo dal punto di vista sentimentale, infatti la loro condizione migliorerà notevolmente e instaureranno un buon rapporto con il partner. Chi è sotto il segno dei gemelli dovrà accettare una piccola battuta d'arresto dal punto di vista professionale, mentre il Cancro, se seguirà dei consigli, sarà agevolato in determinate situazioni.

Ariete: sarà una giornata importantissima dal punto di vista sentimentale, infatti vi sforzerete di approfondire il rapporto con il partner. Cercherete di aprire il vostro cuore e di scoprire nuovi elementi sulla persona amata. Forse, dovrete faticare un po' per ottenere il risultato desiderato, ma alla fine sarete molto soddisfatti. In famiglia, potranno esserci delle piccole discussioni perché non sempre è facile trovare un equilibrio tra le richieste di tutti, ma non temete: si tratterà solo di incomprensioni momentanee.

Toro: passione e desiderio saranno i due elementi fondamentali di questa giornata. Vi lascerete travolgere completamente dal partner e non avrete alcuna paura di mostrarvi per quello che siete. I rapporti amicali non avranno impennate positive, ma la situazione si manterrà stabile e questo vi permetterà di continuare a relazionarvi in modo spontaneo e genuino. Tenderete ad impegnarvi per raggiungere i vostri sogni, forse non sarà il momento più roseo, ma la concentrazione e la dedizione che impiegherete verranno ripagate successivamente.

Gemelli: sarete il punto di riferimento essenziale per una persona a voi vicina.

Vi sentirete inclini ad aiutare gli altri e a dare suggerimenti profondi. Dal punto di vista relazionale, la giornata sarà molto positiva, mentre avrete ancora qualche problema nel dedicarvi alle questioni professionali. L'oroscopo consiglia di non chiedere troppo a voi stessi, cercate di trarre le energie da ciò che amate e di godere delle piccole gioie quotidiane. Attenzione al trovare i giusti modi per sfogare lo stress accumulato negli ultimi giorni.

Cancro: sarete pronti a mettervi nuovamente in gioco. Ambizione e volontà di resistere si faranno strada nella vostra quotidianità e vi spingeranno a dare il massimo nelle attività che intraprenderete.

Forse, avrete bisogno di consigli per fare la scelta giusta, ma non arrendetevi: qualcuno accanto a voi saprà indirizzarvi nella giusta direzione. La situazione con il partner potrebbe subire una piccola battuta d'arresto dovuta agli impegni quotidiani di entrambi: sarà sufficiente qualche piccolo gesto per ricreare un'atmosfera serena.

Oroscopo dei giovedì 16 aprile: Leone attivo e Scorpione ottimista

Il Leone avrà voglia di sfruttare tutte le sue qualità positive per raggiungere qualcosa di buono, Vergine e Bilancia dovranno scontrarsi con i loro eccessivi stati d'ansia. Tra questi quattro segni, lo Scorpione sarà quello che reagirà in modo più propositivo alle difficoltà quotidiane perchè cercherà di non sprecare neanche un minuto del suo tempo.

Leone: sarà una giornata ricca di interessi personali. Vi sentirete attivi e pronti a mettervi in gioco. Non considererete assolutamente il divano e preferirete trascorrere il tempo barcamenandovi tra attività pratiche e mentali. L'oroscopo consiglia di approfittare del momento per riordinare la vostra casa, infatti rinnovare l'arredamento, anche se in piccola parte, incrementerà il vostro buon umore. Attenzione a non rilegare il partner in un angolo: cercate di coinvolgerlo nei vostri piani quotidiani in modo da farlo sentire partecipe.

Vergine: sarete sotto pressioni a causa di preoccupazioni economiche.

Non sarà un momento positivo per le entrate finanziarie, ma cercherete di trarre beneficio dalle vostre qualità. Avrete voglia di mettervi in gioco e di superare i vostri limiti. L'oroscopo consiglia di non arrendervi davanti agli insuccessi iniziali, perché il percorso non sarà privo d'ostacoli, ma l'impegno vi permetterà di realizzare i vostri sogni. Attenzione a non usare gli altri come valvola di sfogo perché potreste ottenere delle reazioni molto negative.

Bilancia: non sarà una giornata molto positiva perché dovrete confrontarvi con i vostri stati d'ansia. Preoccupazioni eccessive rovineranno il vostro umore e vi impediranno di vedere i lati positivi delle situazioni.

Il partner, però, cercherà di starvi accanto e di supportarvi con tutto il suo affetto. Una buona idea per rilassarvi potrebbe essere quella di organizzare una serata dedicata al cibo e al cinema. L'oroscopo consiglia di provare a mantenere alto l'umore tramite l'ascolto di buona musica: canto e ballo saranno due attività di grande aiuto.

Scorpione: mentre le persone attorno a voi soffriranno per la difficile situazione di isolamento, voi riuscirete a trovare il giusto equilibrio. Sarete in grado di sfruttare il tempo ottimizzandolo per attività alle quali siete legati. Riuscirete a stare vicini agli affetti più cari tramite l'uso di videochat e messaggi istantanei, ma non temerete i momenti da trascorrere soli con voi stessi.

Forse, vi sentirete maggiormente riflessivi e tenderete ad analizzare alcuni aspetti importanti della vostra vita. Il bilancio che ne otterrete sarà decisamente positivo.

Previsioni astrologiche del 16 aprile: impegno per Capricorno e malinconia per Pesci

Sagittario e Acquario vivranno dei momenti carichi d'affetto e di passione, infatti la presenza del partner sarà fondamentale, mentre il Capricorno si impegnerà per avere nuove entrate finanziarie. Il segno dei Pesci, al contrario, sarà più occupato nella riflessione e nella progettazione di un nuovo percorso.

Sagittario: la passione per il partner darà vita a dolcissimi momenti romantici.

Vi sentirete attratti sia dalla sua fisicità che dal suo carattere. Per i single, potrebbe essere il momento giusto per cercare di approfondire il rapporto sentimentale, forse, non potrete entrare in contatto con la metodologia desiderata, ma se vi impegnerete, riuscirete comunque ad aumentare il feeling. Attenzione a non dimenticare gli amici, potranno sembrarvi una presenza marginale in questo momento, ma in realtà sapranno donarvi moltissimo.

Capricorno: sarà il momento giusto per dare il massimo dal punto di vista personale. Cercherete di sfruttare le vostre risorse per costruire una nuova entrata economica.

L'entusiasmo per il nuovo percorso vi permetterà di caricarvi di un'energia del tutto nuova e inaspettata. Le persone attorno a voi non potranno fare a meno di notare la vostra solarità e avranno molto piacere nell'entrare in relazione con voi. Anche il partner sarà entusiasta e verrà contagiato dal vostro ottimismo. L'oroscopo consiglia di ritagliare anche dei piccoli momenti dedicati al benessere personale.

Acquario: darete una grandissima importanza alla sintonia con il partner, infatti cercherete di approfondire aspetti particolari del suo carattere. Forse, non vi piacerà tutto quello che scoprirete, ma, grazie all'amore che vi lega, riuscirete ad accettare anche gli aspetti più critici.

Forse, durante le ore serali, verrete colpiti da sentimenti sconfortanti verso la situazione attuale. L'oroscopo consiglia di non chiudervi in voi stessi, ma di confidarvi con gli affetti più cari, in modo da ottenere parole di conforto

Pesci: sarà una giornata malinconica, perchè tenderete a riflettere su tutti gli errori commessi nel passato. Forse, noterete solo i lati negativi delle cose, ma se ne parlerete con le persone amate, riuscirete ad avere una visione più ampia della vostra vita. L'oroscopo consiglia di fossilizzarvi su tutte le gioie ottenute grazie al vostro impegno e non sui traguardi non raggiunti. Potrà esservi d'aiuto la realizzazione di una lista delle cose che desiderate ancora ottenere.