L'Oroscopo settimanale dall’11 al 17 maggio pone in risalto delle interessanti previsioni astrologiche. Saranno sette giornate decisive per molti, anche se le prime potrebbero rivelarsi un pochino pesanti e difficili. La Luna, in fase calante, scuoterà gli animi portando grandi consapevolezze. C'è chi sarà estremamente impegnato, come nel caso dei Pesci, e chi invece si ritroverà nel bel mezzo di una situazione complicata, come la Vergine.

Approfondiamo le previsioni astrali della settimana segno per segno.

Oroscopo fino al 17 maggio, da Ariete a Cancro

Ariete – Delle vecchie questioni rimaste irrisolte potranno essere sistemate anche in modo definitivo. Giungeranno quei risultati o quelle risposte che attendevate da diversi giorni. Ci saranno delle transazioni finanziarie da sostenere tra chi concluderà un affare e chi invece si darà allo shopping sfrenato. Non rinviate più un determinato intervento anzi, sfruttate questa favorevole settimana per premere il piede sull'acceleratore L'amore tornerà a danzare sotto le stelle e sarà possibile ripartire con un progetto di vecchia data che è stato messo in stand-by.

Toro – Le stelle invitano ad assumere la massima prudenza, non dovrete dare niente e nessuno per scontato. Durante la settimana potreste essere tentati dall'effettuare un certo acquisto, ma prima di fare il passo più lungo della gamba verificate che sia tutto in regola. Forse per il momento non potete permettervi delle grosse fuoriuscite di denaro. Ultimamente vi siete sentiti svalutati, forse avete perso il lavoro o forse le entrate hanno scarseggiato.

Focalizzatevi almeno sul vostro fisico che è stato a lungo trascurato. Eventuali dubbi dovranno essere sciolti, rivolgetevi ad un esperto se occorre.

Gemelli – Siete un segno impulsivo e sensibile al parere altrui, ma durante la prossima settimana dovrete evitare di prendere decisioni affrettate. L'amore per il momento non è una vostra priorità, forse siete più incentrati sui figli, sulla carriera o su voi stessi e questo è un bene.

Avete un gran bisogno di occuparvi della vostra persona. Vi siete lasciati andare un po' troppo nei mesi scorsi e questo non va bene perché meritate di essere felici. Le giornate migliori saranno indubbiamente quelle

Cancro – L'oroscopo dice che in settimana sarete un vulcano di idee e di energie anche se in alcune giornate potreste sentirvi poco bene e fuori forma. I risultati si guardano sul lungo termine, perciò portatevi sempre avanti senza fermarvi mai. In generale, la sera è il vostro momento personale che nessuno deve 'rubarvi', ma quelle che vivrete in settimana saranno molto intense e gratificanti.

Dopo una lunga giornata tra lavoro, casa e famiglia amate ritagliarvi alcune ore per premiarvi dell'impegno profuso. Organizzate qualcosa di bello e tornate a gioire come un tempo. Possibili passeggiate in riva al mare per i fortunati che abitano nei pressi di una località balneare.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone – Avrete a che fare con una bella settimana tutta da vivere e assaporare. Non vi date mai per vinti, siete un segno che lotta fino all'ultimo respiro. In famiglia ci sono state delle turbolenze dato che non è stato facile convivere tutti insieme durante il lockdown. Per fortuna ogni cosa potrà essere ripianata, le prossime saranno giornate favorevoli alla comunicazione.

Sfoderate il vostro fascino e potrete fare colpo nel cuore di una persona affascinante. Seminate, questo sarà il momento ideale per farlo! In ogni cosa ci mettete impegno e passione e i risultati si vedono.

Vergine – Eventuali conti in sospeso potranno essere risolti ma dovrete mettercela tutta. I problemi non si sistemano magicamente! Chi ha dei figli piccoli o è sposato/convivente da anni, si ritroverà impantanato in una situazione complicata. La vostra pazienza sarà messa a dura prova, ma chi la dura la vince. Chi studia, presto dovrà sostenere degli esami o un test. Sfruttate queste sette giornate per approfondire e colmare eventuali lacune.

Gli astri vi offriranno tutto il supporto e la lucidità mentale necessaria. Faranno i salti di gioia anche i single che da tempo non vedono l'ora di rimettersi in gioco.

Bilancia – Sarete in preda all'euforia di maggio. Sarà la settimana del cambiamento, finalmente potrete tornare a splendere. Vi siete messi troppo da parte per dedicarvi agli altri ma ora è giunto il momento della rivincita. L’amore risulterà compatto per le coppie innamorate e qualcuno deciderà di vivere insieme o di sposarsi. Ci saranno delle serate piccanti e piene di emozione. Chi ha perso un lavoro riuscirà a scovarne un altro.

A volte è necessario ripartire da zero, ma la cosa che conta è essere vivi e lottare per riemergere. La felicità sarà dietro l’angolo e riuscirete ad accalappiarla!

Scorpione – La ripresa sarà possibile a partire da questa settimana. Sentirete su di voi gli effetti della scorsa luna piena (avvenuta giovedì 7 maggio). Vi frullerà qualcosa per la mente, ma non soffocatela anzi. Siate più curiosi nei confronti della vita e scoprirete che essa ha tanto da offrire. In famiglia abbracciate di più i vostri cari, il tempo non è inesauribile, purtroppo. Anche se qualcuno non dovesse pensarla come voi, non siatene infastiditi perché non dovete mica sposarne il pensiero.

Concentratevi sul vostro corpo, ultimamente vi siete lasciati andare trascurandovi completamente. Avete bisogno di un parrucchiere e di un trattamento estetico, ma per questo dovrete attendere il mese di giugno.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – In settimana avrete tutte le chance necessarie per approcciare una persona che vi interessa, per cercare un nuovo lavoro o per battere cassa. Nei mesi scorsi non avete dormito sonni sereni a causa dei pochi soldi e dell’alto livello di incertezza. Comunque sia, in queste giornate ritroverete un briciolo di tranquillità mentale e vi concentrerete su di voi e sul futuro.

Avrete una gran voglia di spiccare e di scrollarvi di dosso tutti gli eventi brutti che vi sono accaduti. Le coppie sposate o conviventi faranno faville sotto le lenzuola, presto qualcuno rinnoverà una promessa d’amore.

Capricorno – Lunedì e martedì avrete tutto il supporto lunare possibile per portarvi avanti nei progetti in cui credete maggiormente. Sarà la settimana perfetta per pareggiare dei conti o per lasciarsi andare dopo un periodo di alta tensione. L’amore tornerà a brillare e le coppie si riscopriranno più unite che mai. Sarà possibile fare progetti di viaggio, ma in tal caso sarà bene premunirsi.

Nei prossimi giorni avrete qualche calo fisiologico. Tenete d'occhio la pressione e non esagerate con la caffeina. Il weekend, invece, sarà piuttosto particolare e qualcuno si abbandonerà alla sfrenata passione.

Acquario – Se volete avanzare dovete giocare il tutto per tutto tra mercoledì e giovedì. Sfruttate l’ultimo quarto lunare per fare chiarezza su eventuali dubbi. In famiglia tornerà il sereno, ma coloro che si sono sentiti ‘stretti’ negli ultimi mesi dovranno incominciare a volare via dal nido. Non si può crescere al 100% stando nella tana dei genitori! Coloro che sono sposati o convivono, finalmente otterranno l’attenzione che meritano.

Non eccedete con le pulizie anzi, distribuite i compiti in modo equo e organizzate le cose da fare mettendole nero su bianco.

Pesci – Aspettatevi una settimana indaffarata, ma che si concluderà con qualche lieto fuoco d'artificio. Ci sarà molto movimento in giro e dovrete ben guardarvi dalle distrazioni del momento. Il sole, le belle giornate e l’atmosfera gioiosa che si respireranno vi invoglieranno ad aprire il cuore e a innamorarvi. Chi invece ha già un partner, nel caso in cui la love story non dovesse stimolarvi più come un tempo, voltate pagina. Durante la settimana rivedrete o risentirete una persona cara.