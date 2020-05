L'Oroscopo di domani, venerdì 8 maggio, è pronto a svelare come sarà questa giornata. Alle porte del weekend la stanchezza potrebbe primeggiare, del resto è stata una settimana molto movimentata e agitata. La Luna soggiornerà nella casa del Sagittario. Si prospetta, dunque, una giornata carica di energia ma anche piena di pensieri come ad esempio nel caso dello Scorpione. Non mancheranno emozioni, sorprese e novità, i Pesci ritroveranno la concentrazione. Andiamo a scoprire nel dettaglio le previsioni astrali della giornata di ciascun segno zodiacale e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Leone - 12° posto - Non arrabbiatevi se il mondo a volte non gira come vorreste, purtroppo non si può vincere sempre. Saturno in opposizione potrebbe mettervi il bastone tra le ruote creandovi un po' di problemi. La vostra autostima risulterà molto bassa e nulla vi andrà bene. Quando una giornata non gira bene, la cosa migliore da fare è attendere che passi la bufera facendo meno cose possibili e rinviando eventuali discussioni. Consolatevi con un peccato di gola oppure rilassandovi nella vasca da bagno o tra le braccia del partner.

Basta poco per raddrizzare un brutto giorno.

Acquario - 11° in classifica - Da un po' di tempo a queste parti non ve la state passando bene e tutto vi riesce male. Lo stress mentale gioca brutti scherzi. Per diverse settimane siete stati sottoposti ad una pressione psicologica che non vi ha fatto bene ed ha alimentato incertezze e timori sul domani. Non siate critici con gli altri e non giudicate a priori.

Guardate sempre in avanti altrimenti finirete per andare a battere e farvi del male. Prendetevi tutto il tempo che vi occorre per schiarirvi le idee e per ripristinare la forza di una volta. Dite basta al pessimismo e date un bel calcio alla sfortuna: è tempo di ricominciare.

Toro - 10° posto - Spesso tendete a lamentarvi che vi vada tutto storto. Troppe ore sui social o davanti alla televisione non vi aiuteranno a progredire.

Anche se forse attualmente vi sentite demoralizzati e/o stanchi mentalmente, dovete sforzarvi e darvi da fare. Dunque, a partire da questa giornata di venerdì dite basta all'apatia e al pessimismo, così facendo rivedrete la famosa luce in fondo al tunnel a breve. Basta fare una cosa alla volta per ritrovare lo sprint. Chi ha una propria attività dovrà necessariamente reinventarsi magari scovando qualcosa di unico che possa attrarre la clientela.

Sagittario - 9° in classifica - Non vedete l'ora che arrivi l'estate o l'autunno, forse dovete partire per un viaggio esotico o forse accadrà un evento molto importante e decisivo.

Comunque sia, in giornata vi sentirete messi a dura prova. Qualcosa vi impensierisce forse siete preoccupati per ciò che potrebbe ancora accadere, ma non date spago ai cattivi pensieri altrimenti la loro fiamma brucerà con ardore. Spostate l'attenzione sulle cose positive o che volete migliorare. Non esiste una scorciatoia o una bacchetta magica che, con un colpo solo, vi risolvano i problemi: tutto dipende da voi.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° posto - Siete un segno empatico e dolcissimo anche se talvolta vi chiudete a riccio nelle vostre insicurezze. L’Oroscopo dell'8 maggio dice che qualcosa vi colpirà nel profondo, forse una notizia o una certa sorpresa.

Occhio a non cadere nella trappola dell'apatia. Ultimamente siete stati poco bene e fuori forma. Anche il lavoro stenta ad ingranare, ma non siete un segno che si scoraggia facilmente. Fidatevi del vostro istinto e fate meno viaggi mentali, specie in queste 24 ore in cui dovrete essere molto presenti e lucidi. La bellezza non sta nell'estetica ma nei dettagli, perciò tirate fuori tutte le vostre qualità e il carisma.

Gemelli - 7° in classifica - Le persone o i vostri cari cercheranno di comunicarvi qualcosa di importante, perciò statele a sentire attentamente. In genere tendete a vedere i pericoli ovunque, ma non siate paranoici.

Il passato non si può cambiare perciò accettatelo. Se vi focalizzate sul presente potrete costruire un futuro meraviglioso e indubbiamente migliore. Le minestre riscaldate non sono buone, quindi se una certa relazione (lavorativa o d'amore) non ha funzionato una volta, difficilmente funzionerà in futuro. Il mare è pieno di pesci, perciò guardate sempre in avanti.

Ariete - 6° posto - Giornata perfetta per fare una pulizia generale. Maggio e giugno saranno due mesi di grandi adattamenti e cambiamenti. Niente tornerà esattamente come prima perché voi siete già cambiati. Qualcosa vi ha segnato nel profondo.

Non aspettate che le opportunità bussino alla vostra porta, ma siate voi a cercarle, del resto: 'La fortuna aiuta gli audaci'. Migliorate le vostre capacità di comunicazione anche se potrebbe risultarvi difficili a causa delle paure che ancora risultano impresse nella vostra mente. Si impara più dall'esperienza che dalla teoria. Telefonate in arrivo.

Vergine - 5° in classifica - Stando alle previsioni astrali, in queste 24 ore sarete molto ricercati. Coloro che hanno ripreso a lavorare da poco, potrebbero battere cassa in modo maggiore rispetto ai giorni precedenti anche se per vedere una bella ripresa economica dovrete pazientare qualche mese ancora.

Comunque sia, avvertirete la lieta sensazione che tutto vi giri bene, anche l'amore di coppia risulterà affiatato. Questo 2020 vi ha portato delle perdite ma al contempo avete imparato tantissime cose che vi aiuteranno ad arrivare in cima prossimamente. Se c'è un progetto personale in atto, non procrastinatelo a lungo.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Scorpione - 4° posto - Avrete tantissimi pensieri in testa, sia professionali che familiari. Vi sveglierete appagati e rigenerati. Quel senso di sconforto che vi ha colpito nelle settimane precedenti, sarà un lontano ricordo. Avrete tutte le armi a vostra disposizione per vincere un'eventuale lotta.

Abbandonati alla passione, siate più docili con il partner. Qualcuno vi strapperà un sorriso oppure potrebbero chiedervi un favore, in quest'ultimo caso non tiratevi indietro. Movimenti economici da non sottovalutare.

Capricorno - 3° in classifica - In giornata vi riapproprierete della vostra fortuna che per lungo tempo vi è mancata. Alti e bassi fanno parte della vita, perciò non dovete mai darvi per sconfitti. In queste 24 ore vi sentirete riemergere dal fondale in cui siete rimasti impantanati per diverso tempo. L'amore di coppia tornerà a splendere mentre i cuori solitari avranno una gran voglia di fare delle nuove conoscenze.

Tutto attorno a voi risulterà armonioso.

Pesci - 2° posto - Non è sempre facile tenere la concentrazione alta e costante. Ci sono giornate buone e altre meno buone, quello che conta davvero è il risultato finale. Questa giornata prometterà grandi emozioni. La vostra ispirazione risulterà accentuata e nulla vi infastidirà. Spremete le meningi e studiate un piano alternativo da seguire nel caso in cui le cose non dovessero andare come sperato. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Lanciatevi nella mischia, cogliete al volo eventuali opportunità e non nascondetevi nell'angolino.

Bilancia - 1° classifica - Venerdì straordinariamente importante!

Le stelle vi guideranno per tutta la giornata. Qualcuno vi confiderà un segreto o forse apprenderete una certa novità, comunque sia, tenete le orecchie bene aperte. Siete un segno diplomatico e forte, avete combattuto mille battaglie. Siete caduti ma vi siete rialzati più tosti di prima. Ed ecco che in queste 24 ore dovrete avere il polso fermo e prendere delle decisioni importanti. Curate la vostra alimentazione e fate una costante attività fisica perché farà molto bene al cervello.