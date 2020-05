Inizio di un weekend per i segni zodiacali. Scopriamo le stelle e le previsioni astrologiche con l'amore, il lavoro e la salute per la giornata di venerdì 8 maggio 2020. Ecco le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: giornata più energica rispetto alle precedenti per il segno. Con la Luna in buon aspetto, potrete recuperare in campo sentimentale. Se ci sono dei problemi, dovrete cercare di non sottovalutarli. Nel lavoro bisogna negoziare degli accordi.

Toro: in questa giornata potrete recuperare le forze.

A livello lavorativo se ci sono state delle discussioni è il caso di parlare con chiarezza. In amore sarebbe bene evitare gli scontri.

Gemelli: con la Luna opposta è probabile che arrivino delle difficoltà in campo sentimentale. A livello lavorativo, nonostante i problemi che ci sono stati recentemente, potreste essere chiamati ad una sfida.

Cancro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di venerdì 8 maggio sarà favorevole in amore. In particolare potreste approfondire una conoscenza.

A livello lavorativo vi sentite più forti.

Leone: momento di recupero per i nati sotto il quinto segno zodiacale. A livello lavorativo potrebbero arrivare delle opportunità in più e qualcuno potrebbe accorgersi delle vostre capacità. A livello sentimentale se ci sono delle polemiche questo è il momento giusto per concluderle.

Vergine: giornata sottotono, siate pazienti soprattutto in campo lavorativo ed evitate di crearvi complicazioni inutili.

In campo sentimentale, è un momento di verifica.

Astrologia del giorno 8 maggio per i segni zodiacali

Bilancia: con Saturno e Mercurio in buon aspetto, presto potrete recuperare soprattutto nel lavoro. In campo emozionale cercate di guardare oltre le banali discussioni.

Scorpione: in questa giornata, in campo amoroso, dovrete essere cauti. In generale, comunque, la giornata è migliore delle precedenti.

Nel lavoro cercate di riflettere prima di prendere una decisione.

Sagittario: con la Luna favorevole non manca l'energia soprattutto in amore. Anche nel lavoro potete recuperare, superare dei fastidi. In serata potreste agitarvi.

Astri e stelle giornaliere per i segni zodiacali

Capricorno: in amore, questa giornata potrebbe essere incerta. A livello professionale, cercate di superare delle difficoltà per non avere troppe preoccupazioni.

Acquario: si recupera in campo emozionale, potreste vivere dei bei momenti con il partner. A livello lavorativo si preannuncia un periodo di forza.

Pesci: in questa giornata, a livello lavorativo, potreste valutare delle nuove proposte.

In amore, non è la giornata migliore per far partire delle iniziative.