L'oroscopo dell'8 maggio è pronto a dare un parere sul probabile andamento della giornata che precede il fine settimana. I nativi della Bilancia devono trovare stabilità in amore. Alcuni affari dello Scorpione potrebbero prendere una piega diversa. In primo piano, l'astrologia di venerdì e le previsioni astrologiche giornaliere su lavoro e amore per la seconda sestina zodiacale, ovvero da Bilancia a Pesci.

Oroscopo del giorno 8 maggio: Bilancia, Scorpione

Bilancia – In amore fate il possibile per stabilizzare le vostre emozioni.

Forse siete così presi dal vostro mondo fantastico che non riuscite a vedere che le cose si stanno muovendo a vostro favore. I conflitti che nascono in questa giornata potrebbero essere scomodi, ma alla fine porteranno a galla molte verità finora sconosciute. In campo lavorativo avete molte soluzioni a vostra disposizione, quindi dovete sceglierne una invece di cercarne altre. Chi poteva aiutarvi l’ha già fatto, ora tocca a voi decidere qual è la strada più consona alle vostre aspettative.

Scorpione – In campo amoroso non dovete sbizzarrirvi se non volete cambiare radicalmente la vostra vita.

Le relazioni più stabili potrebbero saltare per un nonnulla e non sarebbe un bel traguardo, soprattutto per voi che siete così testardi nel perseguire un vostro obiettivo. In campo lavorativo, anche se siete persone previdenti, alcuni affari potrebbero prendere una piega del tutto inaspettata. Questa volta non per colpa vostra ma di un socio che all'ultimo momento si tirerà indietro.

Previsioni di venerdì 8 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – In amore dovete usare molta prudenza, in quanto gli animi sono già abbastanza surriscaldati. L'oroscopo consiglia di non stuzzicare il partner con battute fuori luogo, almeno non adesso con tutti i problemi o i pensieri che ha per la testa. Anche se mancano soddisfazioni in campo professionale, non è detto che in futuro non possiate migliorare.

A parte i dubbi, il vostro cielo astrologico in questo periodo si presenta piuttosto positivo, questo significa che non dovete mollare tutto al primo ostacolo.

Capricorno – Dopo mesi di ansia, il settore dell’amore è più rilassato. Finalmente potete dedicarvi completamente sulle questioni sentimentali, soprattutto su quelle che avete lasciato con un punto interrogativo. In campo professionale, questo periodo non è molto rassicurante per via di numerosi ostacoli. Molto probabilmente dovete soffrire ancora per molto se volete raggiungere gli obiettivi prefissati. Presto vi accorgerete che questo tipo di esperienza vi ha reso forti e più maturi.

Astrologia giornaliera: Acquario, Pesci

Acquario – In amore l'entusiasmo non vi manca. Nella vita di coppia non mancano l'allegria e i pensieri positivi. Se siete single, non lasciatevi scappare l’occasione di esaltare le vostre qualità. Ci saranno occasioni di conoscere nuove persone, anche tramite web. In campo lavorativo siete piene di idee, accettate anche l'opportunità di essere affiancati da validi collaboratori. Prima di realizzarle, cercate di capire se le vostre idee siano economicamente convenienti in questo periodo, l'oroscopo raccomanda di non cadere nella trappola dei guadagni facili.

Pesci – In amore siete in vena di affettuosità e di coccole, per cui niente vi distoglierà dal partner e dall'essere sognatori. Per chi convive con l'anima gemella, è ovvio che l’effetto risulti meno intenso, ma è comunque presente. In campo lavorativo, numerose sono le occasioni per dimostrare il vostro talento e per avviare un progetto autonomo, che potrebbe cambiare la vostra vita. Insistete fino a dove sapete di poter spingere, per il resto non abbiate rimpianti poiché sapete di aver fatto il possibile per raggiungere i vostri scopi.