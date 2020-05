L'oroscopo del 13 maggio è pronto ad esprimere un parere sul probabile andamento della giornata in esame. Per i nativi della Bilancia si prospetta una giornata serena in campo amoroso. Le persone dell'Acquario che hanno una relazione devono fare i conti con la gelosia. In ottima evidenza, l'astrologia della giornata di mercoledì 13 maggio e le previsioni zodiacali su lavoro e amore da Bilancia a Pesci.

Oroscopo del giorno: Bilancia, Scorpione

Bilancia – Periodo sereno per il campo amoroso. Le coppie consolidate che desiderano fare dei cambiamenti, non è possibile farli in questo periodo un po' particolare per tutti i segni zodiacali.

Meglio godersi questa giornata guardando una serie tv, leggendo un libro di avventure oppure ordinando la casa. Coloro che si erano lasciati da poco potrebbero decidere di rimettersi insieme. In campo lavorativo dovete mettere in piedi qualcosa di personale e autonomo. Anche se le finanze non sono delle migliori, non potete lamentarvi di ciò che avete ottenuto fino ad ora.

Scorpione – In amore cercate di costruire qualcosa d'importante con la persona amata. Non fatevi bloccare dalla paura che possa succedere qualcosa d'irreparabile nella vostra relazione. In questo periodo dovete cercare di stabilizzare il tutto e condividere tante cose con il vostro partner. La condivisione è la chiave che tiene in piede un rapporto d'amore.

In campo lavorativo, se siete stanchi di lavorare da soli, formate una collaborazione con una persona dotata d'intelligenza e senso di responsabilità. Due teste sono meglio di una.

Previsioni astrali di mercoledì 13 maggio: Sagittario, Capricorno

Sagittario – Invece di dare per scontato tutto ciò che vi circonda, cercate di guardarli con occhi più acuti.

La casa che sembra senza vita potrebbe trarre beneficio dalle vostre cure e attenzioni. La disposizione dei mobili, eliminare il disordine potrebbero trasformare la casa in un luogo accogliente e pieno d'amore. In campo professionale, lavorativo, affaristico, qualcosa d'inaspettato vi permette di essere soddisfatti di voi stessi e della vostra intraprendenza, che nei mesi scorsi si era sopita.

Capricorno – L'amore sembra non avere nessun tipo di problema. Se siete single e siete ancora alla ricerca dell'anima gemella, non dovete assolutamente gettare la spugna, presto troverete qualcuno all'altezza del vostro cuore. La vostra vita amorosa potrebbe diventare il tema del gossip tra i vostri amici o colleghi in questa giornata. In tal caso, la cosa per voi è frustante. In campo lavorativo, la vostra esperienza vi è sempre stata utile e lo sarà anche adesso che avrete modo di sfruttarla. Certo, non aspettatevi compensi economici ma qualcosa di positivo sì.

Astrologia giornaliera: Acquario, Pesci

Acquario – Se siete in coppia, dovete fare i conti con la gelosia esercitata oppure subita, e le piccole o grandi insoddisfazioni che riguardano la vita quotidiana.

Anche la famiglia può costituire materia di discussione. Se un congiunto vi fa una richiesta inopportuna, potreste dire di no con fermezza. Se dovete fare una scelta sentimentale, l'oroscopo vi consiglia di affidarvi al vostro cuore. Periodo positivo per la vita professionale. Se siete in cerca di un nuovo impiego, datevi da fare. Chi lavora nel campo della comunicazione, degli spostamenti e del commercio ha una marcia in più.

Pesci – Usate il carisma per promuovere la vostra agenda. Terminare alcuni lavoretti anche domestici, pianificare nuovi progetti per il futuro di coppia e di lavoro, sono tutti buoni usi del vostro tempo. Nel frattempo, potreste abbandonare una convinzione che non vi serve più.

Forse di recente vi siete soffermati sul passato, guardandolo attraverso le foto, ma avete avuto il pieno di ricordi e ora siete pronti ad abbracciare il presente.