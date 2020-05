L'oroscopo del 12 maggio è pronto a valutare il probabile andamento del secondo giorno della settimana in corso. I nativi del Toro non stanno affrontando un bel periodo, sia in amore che in amicizia. Umore in netto miglioramento per coloro che sono nati sotto il segno del Cancro. Di seguito, l'astrologia della giornata di martedì e le previsioni zodiacali su amore e lavoro da Ariete a Vergine.

Oroscopo del giorno: Ariete, Toro

Ariete – In questo periodo non vi acconterete di storie fugaci, perché preferirete essere schietti e sinceri anziché fingere di stare con una persona per niente interessante.

Quando incontrerete la persona giusta per voi, la riconoscerete a volo. In campo lavorativo non vedete l’ora di fare nuove esperienze, avete l'animo giusto per imparare nuove cose ed espandere le vostre risorse personali. Potreste sviluppare qualcosa di redditizio per voi. Acqua in bocca per le prime fasi del vostro progetto; l'ultima cosa che volete è essere scoraggiati da un critico.

Toro – In amore vi pesa un po' essere single, perché non avete una persona a fianco con cui sfogarvi. Le coppie che si amano ancora hanno l'occasione di cambiare qualcosa nel proprio rapporto. Se la vostra relazione romantica non sta onorando voi e i vostri bisogni più profondi, allora potrebbe essere arrivato il momento di chiudere il capitolo e voltare pagina.

Se un amico non vi apprezza, allora forse è arrivata l'ora di dividervi. In campo lavorativo dovete prima portare a compimento quello che avete iniziato. Non si lasciano mai questioni in sospeso, soprattutto se si vogliono affrontare cambiamenti importanti.

Previsioni di martedì 12 maggio: Gemelli, Cancro

Gemelli – In amore siete un po' agitati e non sapete come comportarvi con il vostro partner. L'oroscopo non vuole che gettiate la spugna ma che affrontiate tutto a testa alta, solo in questo modo potete salvare ciò che resta della vostra relazione. Tuttavia, se proprio non dovreste farcela, prendetevi una pausa di riflessione.

In campo professionale vi manca l'energia per affrontare gli impegni del giorno, questo succede perché avete paura di prendervi delle responsabilità che non assicurano un buon guadagno. Cogliete l'occasione di sfogarvi con una persona di cui ammirate le abilità creative e professionali. Potrebbe infondervi coraggio e ispirare un vostro progetto. Avere uno sbocco come questo è importante in questo periodo.

Cancro – In questa giornata molte cose sembrano tornare alla normalità e anche il vostro umore è in netto miglioramento. Coloro che vi sono vicini possono finalmente tirare un sospiro di sollievo, in quanto non si sentiranno più sotto pressione. Le relazioni strette sono destinate a cambiare quando si modificano le priorità.

Tuttavia, ciò non significa che dovreste continuare a percorrere un percorso che vi rende infelici. Fidatevi del vostro istinto. In campo lavorativo cercate di non farvi prendere dal panico e dall'agitazione. Quando non riuscite a capire una situazione diventate aggressivi. Se state pensando di abbandonare una cattiva abitudine, questo potrebbe essere un grande giorno per farlo.

Astrologia giornaliera: Leone, Vergine

Leone – In amore non potete proprio permettervi di avere dei colpi di testa. Tutte le più importanti decisioni dovete prenderle insieme al partner, ma di questi tempi è meglio non alzare un polverone inutilmente. Solo guardando le parti migliori del vostro rapporto potete rinsaldarlo.

In campo professionale ci sono ancora dei problemi, quindi se avete delle idee positive, potreste non avere esperienza pratica per realizzarle. Magari potreste collaborare con una persona esperta nel campo di vostro interesse. Anche se c'è una grande differenza di età tra di voi, questo divario generazionale è buono per la vostra alleanza, perché ognuno di voi affronterà questioni che l’altro non aveva preso in considerazione. Il risultato potrebbe essere soddisfacente. L'Oroscopo consiglia di non accontentarvi mai di una piccola fetta di torta quando potete avere tutto.

Vergine – Se siete ancora single è meglio non iniziare una nuova storia o approfondire nuove conoscenze, perché non siete ancora in grado di portarne avanti una e non avete la pazienza per sopportare una persona.

Evitate le persone che vi somigliano troppo. In coppia, siate onesti con il vostro partner. Prima si affronta questa situazione, più felici sarete entrambi. L'ultima cosa che volete è che una relazione diventi acida perché avevate troppa paura di dire cosa avevate in mente. In ogni relazione ci sono delle difficoltà, ma è il modo in cui la gestite che fa la differenza. In campo lavorativo, le novità non sono benvenute. Cercate di stare alla larga dalle discussioni e dai luoghi nei quali si prendono decisioni, poiché finireste solo per litigare con colleghi, soci e il capo. In futuro le cose cambieranno e potrete dire la vostra.